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Do caso Gordon ao projeto de "engolir o Barcelona": as contas de Laporta explodem a polêmica nos Estados Unidos

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Toma empréstimo para pagar por jogador

Falar da crise financeira do Barcelona já não é mais um assunto interno espanhol, mas se tornou material farto para os maiores jornais do mundo, especialmente no que diz respeito à gestão de Joan Laporta, presidente do clube catalão, à frente dos projetos da instituição. 

Desta vez, o jornal "The Athletic" abriu os arquivos do clube catalão para revelar um paradoxo econômico que só acontece no Camp Nou: como pode um clube que fatura um bilhão de euros ter prejuízo?

Com base nos dados financeiros oficiais da temporada 2025/2026, a análise americana traçou um retrato chocante do futuro financeiro do Blaugrana.

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  • Lucros recordes, mas prejuízo no fim

    Pela primeira vez em sua história, o Barcelona conseguiu quebrar a barreira de 1 bilhão de euros em receitas, alcançando 1,02 bilhão de euros, tornando-se o segundo clube na história do futebol a atingir esse número, depois de seu rival Real Madrid.

    Apesar dessa conquista comercial, o clube encerrou seu ano fiscal com um prejuízo líquido de 17,8 milhões de euros após impostos, o que confirma que o volume de gastos ainda devora tudo o que entra nos cofres.

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  • O pesadelo dos dois bilhões se aproxima

    O número mais surpreendente estava na dimensão das dívidas. Em 30 de junho de 2026, o total das dívidas do Barcelona alcançou 1,84 bilhão de euros, em comparação com 1,45 bilhão no ano anterior, ou seja, um aumento de 27% em apenas 12 meses.

    E o mais grave é que o número não parou por aí, pois, desde o encerramento do exercício financeiro, o clube emitiu novos títulos de dívida no valor de 105 milhões de euros por dez anos, ficando a apenas um passo da barreira dos dois bilhões de euros, barreira que o "The Athletic" prevê que o clube romperá oficialmente durante a temporada 2026/2027.

  • Espai Barça: o projeto que engole o clube

    O maior segredo das dívidas está no projeto "Espai Barça". Mais de 1,2 bilhão de euros do total da dívida estão diretamente ligados ao financiamento da reforma do estádio Spotify Camp Nou.

    A diretoria de Joan Laporta aposta que o projeto renderá 250 milhões de euros adicionais por ano quando for concluído, mas o problema está no timing. Os atrasos na construção custaram ao clube mais de 90 milhões de euros somente em juros na temporada passada.

    O balanço revela que o próprio projeto ainda precisa de mais 300 milhões de euros para ser concluído, enquanto o clube tem pela frente parcelas de pagamento aterrorizantes: 149 milhões de euros na temporada 2026/27, 346 milhões de euros em 2027/28 e 366 milhões de euros em 2029/30.

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  • A crise financeira revelada pelo caso Gordon

    O relatório citou um exemplo curioso que reflete o tamanho do aperto financeiro: a negociação de Anthony Gordon. Em vez de pagar 22,3 milhões de euros como primeira parcela ao Newcastle a partir dos cofres do clube, o Barcelona foi obrigado a tomar um empréstimo bancário para quitá-la, o que elevou o custo da negociação com os juros.

    O clube esclareceu, segundo o jornal americano, que isso se enquadra na "gestão habitual de liquidez" devido ao atraso nas receitas do estádio.

    A crise fica evidente nos números de curto prazo: o Barcelona é obrigado a pagar 905 milhões de euros ao longo da temporada 2026/27, enquanto dispõe de apenas 529 milhões de euros em ativos correntes, ou seja, um déficit de capital de giro de 376 milhões de euros.

  • A folha salarial explode novamente

    A folha salarial voltou a subir, atingindo 573,7 milhões de euros na temporada passada, um aumento de 12%, e o orçamento da próxima temporada prevê que ela alcance um novo recorde de 648,9 milhões de euros, colocando o Barcelona entre os clubes que mais gastam com salários na Europa.

    Apesar do quadro sombrio, o jornal apontou pontos positivos, com as receitas comerciais subindo para 564,1 milhões de euros e as receitas de licenciamento e marketing para 189,5 milhões de euros, além do início do retorno gradual ao Camp Nou e da recuperação das receitas dos camarotes VIP.

    Esses dados não indicam que o Barcelona esteja à beira do colapso, mas trata-se de um clube que vive uma grave dificuldade financeira e um paradoxo sem precedentes: nunca lucrou em sua história tanto quanto lucra hoje, e nunca esteve tão endividado quanto está hoje. Seu futuro agora está suspenso por três chaves: concluir o Espai Barça o mais rápido possível, aumentar as receitas do novo estádio e refinanciar uma montanha de dívidas cujos juros começaram a devorar tudo.

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