Falar da crise financeira do Barcelona já não é mais um assunto interno espanhol, mas se tornou material farto para os maiores jornais do mundo, especialmente no que diz respeito à gestão de Joan Laporta, presidente do clube catalão, à frente dos projetos da instituição.

Desta vez, o jornal "The Athletic" abriu os arquivos do clube catalão para revelar um paradoxo econômico que só acontece no Camp Nou: como pode um clube que fatura um bilhão de euros ter prejuízo?

Com base nos dados financeiros oficiais da temporada 2025/2026, a análise americana traçou um retrato chocante do futuro financeiro do Blaugrana.

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