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Distúrbios na Catalunha e lembranças de 2019: o clássico pode ser adiado?

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Espanha

Desenvolvimentos inesperados na noite do confronto entre Barcelona e Real Madrid

Todas as atenções estarão voltadas para o estádio Spotify Camp Nou, na noite deste domingo, para o duelo entre Barcelona e Real Madrid no clássico do Campeonato Espanhol, válido pela décima rodada, em meio a um clima de tensão na segurança da cidade catalã, após os atos de vandalismo registrados no centro de Barcelona na noite de sábado, que resultaram na destruição de lojas, no incêndio de propriedades e na prisão de cerca de 100 pessoas.

Os episódios trouxeram de volta à tona os questionamentos sobre as medidas de segurança em torno do aguardado confronto, especialmente porque as autoridades espanholas já haviam classificado o clássico como uma partida de alto risco dias antes do início dos distúrbios.


  • O que está acontecendo na Catalunha?

    A praça da Catalunha e seus arredores foram palco, na noite de sábado, de confrontos entre grupos de jovens e as forças da polícia catalã, depois que uma concentração convocada por contas em redes sociais se transformou em atos de violência e vandalismo. A agência Reuters informou que a polícia prendeu cerca de 100 pessoas, entre elas 27 menores, enquanto incêndios foram provocados em mais de 30 locais e 14 estabelecimentos comerciais sofreram vandalismo ou saques, segundo declarações da ministra do Interior do governo da Catalunha, Nuria Parlon.

    Os episódios incluíram a queima de contêineres e móveis nas ruas, a montagem de barreiras e o arremesso de pedras e objetos sólidos contra a polícia, enquanto lojas da região fecharam suas portas com receio de serem alvo de vandalismo. A polícia pediu aos cidadãos que se afastassem da praça da Catalunha e seus arredores para preservar sua segurança.

    Segundo o jornal La Vanguardia e a Rádio e Televisão Espanhola, as convocações para a concentração se espalharam por meio de grupos na internet, numa imitação de um movimento estudantil de protesto na França. Os relatos não vincularam diretamente essas manifestações à partida entre Barcelona e Real Madrid.

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  • Clássico de alto risco

    A comissão permanente vinculada à comissão governamental espanhola de combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância no esporte havia classificado o confronto entre Barcelona e Real Madrid como uma partida de alto risco em 14 de outubro, ou seja, dez dias antes dos episódios de tumulto.

    Segundo os jornais "AS" e "Mundo Deportivo", a classificação está relacionada à necessidade de reforçar as medidas de segurança antes, durante e depois da partida, diante da sensibilidade do confronto e da tensão esportiva que o acompanha.

    Os jornais apontaram que se espera um dispositivo de segurança especial ao redor do estádio e nas áreas de concentração de torcedores, mas o momento da decisão é importante: a classificação foi emitida antes dos distúrbios de sábado e, portanto, o tumulto não pode ser considerado a causa de sua adoção. Além disso, até a elaboração deste relatório, não houve, segundo as informações disponíveis, qualquer anúncio oficial de adiamento ou cancelamento do Clássico por causa dos acontecimentos no centro da cidade.

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  • O precedente de outubro de 2019: distúrbios adiam o Clássico

    O histórico do confronto não está isento de um precedente claro em que preocupações de segurança levaram à decisão de adiá-lo. Em outubro de 2019, foi decidido adiar a partida entre Barcelona e Real Madrid que estava marcada para o Camp Nou, após uma onda de protestos e distúrbios na Catalunha que se seguiu às sentenças de prisão proferidas contra vários líderes do movimento separatista.

    A La Liga explicou, em comunicado oficial na ocasião, que agiu para impedir a realização da partida na data original por causa da situação de segurança na região e das informações que recebeu sobre a possibilidade de grupos não pacíficos aproveitarem o confronto.

    A liga propôs a troca dos estádios, de modo que a partida fosse disputada em Madri, mas os dois clubes não aceitaram essa sugestão, antes que a Federação Espanhola decidisse realizar o duelo em 18 de dezembro de 2019. Em dezembro daquele mesmo ano, as autoridades impuseram uma ampla operação de segurança antes da partida adiada, em meio ao temor de tentativas de boicote por parte do movimento "Tsunami Democrático", que convocou o aproveitamento do interesse global pelo Clássico para transmitir mensagens políticas.

    Mas isso não significa necessariamente que o mesmo cenário vá se repetir em 2026, já que o pano de fundo dos protestos atuais difere da crise de 2019, e até agora não há informações oficiais que comprovem a existência de um plano para boicotar a partida de hoje.

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  • A data do Clássico desta noite será afetada?

    Até o momento, os acontecimentos de ontem, sábado, impõem um desafio de segurança adicional à cidade, mas a ligação entre os atos de vandalismo e a possibilidade de adiamento do Clássico permanece no campo das especulações, não das certezas. A classificação de alto risco já existia previamente, e nem a liga, nem a Federação Espanhola, nem os dois clubes anunciaram qualquer alteração na data do confronto por causa dos distúrbios.

    Os indícios decisivos nas próximas horas estarão ligados a qualquer atualização oficial da polícia catalã ou das entidades organizadoras sobre a movimentação das torcidas, as medidas de segurança nos arredores do Camp Nou e o quanto o acesso ao estádio pode ser afetado. Até que seja divulgado um anúncio oficial, não há nada que justifique afirmar com certeza que a realização do Clássico esteja ameaçada.

    Além disso, a partida entre Barcelona e Real Madrid que estava marcada para 26 de outubro de 2019 teve sua decisão de adiamento anunciada cerca de uma semana antes da data prevista. Desta vez, porém, tomar uma decisão semelhante nos últimos instantes seria mais complicado, levando em conta os preparativos de segurança e organização, a movimentação das torcidas, os compromissos de transmissão televisiva e outros fatores.

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