O histórico do confronto não está isento de um precedente claro em que preocupações de segurança levaram à decisão de adiá-lo. Em outubro de 2019, foi decidido adiar a partida entre Barcelona e Real Madrid que estava marcada para o Camp Nou, após uma onda de protestos e distúrbios na Catalunha que se seguiu às sentenças de prisão proferidas contra vários líderes do movimento separatista.

A La Liga explicou, em comunicado oficial na ocasião, que agiu para impedir a realização da partida na data original por causa da situação de segurança na região e das informações que recebeu sobre a possibilidade de grupos não pacíficos aproveitarem o confronto.

A liga propôs a troca dos estádios, de modo que a partida fosse disputada em Madri, mas os dois clubes não aceitaram essa sugestão, antes que a Federação Espanhola decidisse realizar o duelo em 18 de dezembro de 2019. Em dezembro daquele mesmo ano, as autoridades impuseram uma ampla operação de segurança antes da partida adiada, em meio ao temor de tentativas de boicote por parte do movimento "Tsunami Democrático", que convocou o aproveitamento do interesse global pelo Clássico para transmitir mensagens políticas.

Mas isso não significa necessariamente que o mesmo cenário vá se repetir em 2026, já que o pano de fundo dos protestos atuais difere da crise de 2019, e até agora não há informações oficiais que comprovem a existência de um plano para boicotar a partida de hoje.