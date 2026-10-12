A diretoria do Bayern de Munique agiu rapidamente para afastar qualquer sugestão de crise no gol após as dificuldades recentes de Neuer em campo. O experiente goleiro passou a ser alvo de críticas depois que um erro importante contribuiu para o decepcionante empate por 2 a 2 com o Augsburg, reacendendo o debate sobre por quanto tempo ele seguirá como titular absoluto do clube. No entanto, o diretor esportivo Eberl deixou claro que o jogador de 40 anos mantém a total confiança da diretoria enquanto a equipe se prepara para seus próximos compromissos europeus.

“Manu cometeu um erro. Isso certamente aconteceu com ele uma ou duas vezes nas duas décadas em que joga futebol profissional. Portanto, não temos dúvidas em relação a Manu”, explicou Eberl durante uma entrevista coletiva antes da viagem do clube à Noruega para o confronto de terça-feira pela Champions League contra o Viking FK, segundo a Sky Sports.

O erro contra o Augsburg custou caro, já que o Bayern perdeu a chance de assumir a liderança da tabela após sofrer o gol mais rápido da história da Bundesliga. A falha de concentração deu força aos críticos que acreditam que chegou a hora de uma nova era no gol do clube de Munique.