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Dirigente do Bayern de Munique, Eberl defende Neuer e confirma que ele segue como número 1 apesar de erro que custou caro e de rumores envolvendo Urbig
Eberl afasta dúvidas sobre a situação de Neuer
A diretoria do Bayern de Munique agiu rapidamente para afastar qualquer sugestão de crise no gol após as dificuldades recentes de Neuer em campo. O experiente goleiro passou a ser alvo de críticas depois que um erro importante contribuiu para o decepcionante empate por 2 a 2 com o Augsburg, reacendendo o debate sobre por quanto tempo ele seguirá como titular absoluto do clube. No entanto, o diretor esportivo Eberl deixou claro que o jogador de 40 anos mantém a total confiança da diretoria enquanto a equipe se prepara para seus próximos compromissos europeus.
“Manu cometeu um erro. Isso certamente aconteceu com ele uma ou duas vezes nas duas décadas em que joga futebol profissional. Portanto, não temos dúvidas em relação a Manu”, explicou Eberl durante uma entrevista coletiva antes da viagem do clube à Noruega para o confronto de terça-feira pela Champions League contra o Viking FK, segundo a Sky Sports.
O erro contra o Augsburg custou caro, já que o Bayern perdeu a chance de assumir a liderança da tabela após sofrer o gol mais rápido da história da Bundesliga. A falha de concentração deu força aos críticos que acreditam que chegou a hora de uma nova era no gol do clube de Munique.
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O plano de sucessão e Jonas Urbig
Embora Neuer siga como a primeira opção por enquanto, Jonas Urbig continua a ter peso na escolha. O jogador de 23 anos já substituiu o capitão duas vezes nesta temporada e impressionou em suas atuações, na vitória por 2 a 1 sobre o SV Elversberg pelo campeonato e no triunfo por 4 a 1 contra o VfL Osnabruck pela Copa da Alemanha.
Eberl falou sobre o planejamento de longo prazo para a posição e afirmou que o clube tem um plano definido para a transição. “Há uma ideia clara em relação a Jonas Urbig, seu sucessor designado. Estamos colocando esse plano em prática há quase um ano e meio ou dois anos”, disse Eberl na segunda-feira. “Manu é o nosso número um e continuará sendo. E o que acontecerá no futuro, veremos.”
Preocupações com a rotação do elenco antes do confronto com o Viking Stavanger
Enquanto o Bayern se prepara para enfrentar o Viking Stavanger na Champions League, há sugestões de que Vincent Kompany possa escalar Urbig como titular para administrar a carga de jogos de Neuer. A partida será disputada em um gramado artificial, o que muitas vezes leva a mudanças táticas ou à preservação de jogadores veteranos, que podem estar mais sujeitos a lesões nesse tipo de superfície.
Kompany «pensou no assunto. Por isso, não quero antecipar nada», observou Eberl sobre a possibilidade de rodar o elenco. Apesar do gramado, Eberl não acredita que o treinador vá deixar seus jogadores mais experientes no banco automaticamente. «Até agora, não o ouvi dizer, por princípio: ‘Gramado artificial, vou deixar este ou aquele jogador de fora’», acrescentou, indicando que a melhor equipe disponível provavelmente entrará em campo para garantir a vitória.
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Mantendo o embalo na Champions League
Para o Bayern, a viagem à Noruega vai além de administrar a situação no gol: é um passo decisivo para terminar entre os oito primeiros na fase de liga da Champions League. Evitar os playoffs da fase eliminatória é prioridade para o time alemão, que começou sua campanha de forma dominante, com uma vitória por 5 a 0 sobre o Bodo/Glimt.
“Precisamos estar alertas”, advertiu Eberl, que classificou a próxima partida, disputada em gramado sintético, como “complicada”. O diretor esportivo encerrou destacando a importância do resultado acima de qualquer debate sobre escolhas individuais. “Precisamos vencer o jogo e queremos vencê-lo. Nesse novo formato, é preciso sempre somar pontos”, afirmou.
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