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imago-sport-1074824065.jpgRebeca Schumacker
Luis Felipe Gonçalves

Diretor do Flamengo contesta semiautomático e cobra CBF após polêmica contra o São Paulo

Flamengo
Brasileirão

José Boto questionou anulação do gol de Samuel Lino, pediu esclarecimentos sobre tecnologia e cobrou critérios mais claros da arbitragem brasileira

O empate por 1 a 1 entre Flamengo e São Paulo, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda rende discussões nos bastidores. Nesta segunda-feira (27), José Boto, diretor de futebol rubro-negro, se manifestou sobre as decisões da arbitragem e cobrou explicações da Comissão de Arbitragem da CBF.

O dirigente questionou principalmente a utilização do impedimento semiautomático, tecnologia que anulou o gol de Samuel Lino nos minutos finais da partida, e pediu mais transparência na apresentação das imagens utilizadas para confirmar as decisões.

Além disso, Boto também reclamou de um possível pênalti não marcado para o Flamengo em lance envolvendo Arrascaeta e Wendell, além de defender a necessidade de critérios mais uniformes na aplicação das regras.

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  • Flamengo v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Questionamento sobre tecnologia

    A principal crítica do dirigente foi relacionada ao funcionamento do impedimento semiautomático. Para Boto, a CBF precisa deixar mais claro o momento exato em que a linha é traçada para determinar uma posição irregular.

    O gol de Samuel Lino poderia ter dado a vitória ao Flamengo no Maracanã, resultado que aproximaria o Rubro-Negro do líder Palmeiras. No entanto, após análise da tecnologia, a arbitragem apontou impedimento de Wallace Yan na origem da jogada e anulou o lance.

    Segundo Boto, a imagem divulgada ao público não mostra o instante do passe, ponto considerado fundamental para a validação da decisão.

    "Eu não sou especialista em arbitragem, nem especialista em tecnologia, mas há um ponto que tem que ser esclarecido: é quando é que aquela linha é traçada. Porque aquela linha, o fora de jogo, deve ser traçada no momento do passe. E isso nunca é visível nas imagens que eles nos dão", afirmou.

    O dirigente ainda comparou a exibição do recurso no Brasileirão com outros torneios e reforçou que a falta de detalhes aumenta os questionamentos sobre a ferramenta.

    "Não temos a certeza nem sabemos, e eu não estou a duvidar que não seja, que aquela linha foi traçada na altura que o passe é feito, porque é esse que conta", completou.

    Para Boto, a transparência da tecnologia é essencial para diminuir as polêmicas envolvendo a arbitragem brasileira.

    "A CBF e a Comissão de Arbitragem têm que esclarecer e dizer: está a ser traçado assim. Isso evita qualquer polêmica. O que se pede são critérios, critérios iguais, e isso não depende dos árbitros. Depende da Comissão de Arbitragem da CBF", disse.

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  • Flamengo v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Alerta sobre critérios

    Além do impedimento, José Boto também citou outros lances da partida contra o São Paulo e voltou a defender uma padronização nas decisões tomadas pelos árbitros.

    O diretor do Flamengo afirmou que não considera os profissionais brasileiros ruins, mas acredita que existe falta de clareza na aplicação das regras.

    "Não acho que os árbitros brasileiros sejam ruins, acho que o grande problema é a falta de critério. Tivemos Claus, Wilton e Abatti na Copa com boas atuações porque os critérios eram claros", afirmou.

    O dirigente reclamou de um possível toque de mão de Wendell dentro da área após uma tentativa de drible de Arrascaeta. Na visão de Boto, o movimento do defensor teria impedido a sequência da jogada.

    "A comissão de arbitragem tem que dizer que a regra é essa e sempre vai ser essa. Ajuda o árbitro, o VAR. Não culpo o Daronco, a visão não era mais clara. Mas o VAR tem que ser claro, essa regra para sempre", explicou.

    "Não pode acontecer de ouvir especialista de arbitragem dizendo que se marcar estava bem e se não marcar também. Isso não pode ser. Vai acontecer em um campo não ser marcado e em outro vão marcar. Isso faz a arbitragem não ter tranquilidade para fazer um bom trabalho", completou.

  • Impedimento SemiautomáticoReprodução/CBF

    CBF de olho na repercussão

    O empate com o São Paulo manteve o Flamengo a seis pontos do líder Palmeiras, que possui um jogo a mais na tabela. O resultado também aumentou o debate interno do clube sobre a atuação da arbitragem e o uso das novas tecnologias.

    A tendência é que a CBF siga acompanhando a adaptação ao impedimento semiautomático, que fez sua estreia na Série A justamente nesta rodada e já esteve envolvido em lances decisivos.

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