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imago-sport-1081361882.jpgZUMA Press Wire
Pedro Augusto Dias

Dínamo rebate Flamengo e Botafogo e explica desistências por Plata e Matheus Martins: “Também somos vítimas”

Flamengo
Brasileirão
Botafogo
G. Plata
M. Martins
Dinamo Moscow

Pavel Pivovarov afirma que clube russo tomou decisão após os exames médicos e nega qualquer tentativa de agir de má-fé nas negociações com os brasileiros

O Dínamo Moscou voltou a se manifestar sobre as frustradas contratações de Plata e Matheus Martins e rebateu as críticas feitas por Flamengo e Botafogo. Em entrevista à imprensa russa, o CEO Pavel Pivovarov afirmou que o clube não agiu de forma irregular ao desistir dos acordos e declarou que os russos também foram prejudicados pela situação.

A mudança de planos aconteceu depois que os dois jogadores passaram por exames médicos na Rússia. Segundo Pivovarov, os resultados fizeram o Dínamo reconsiderar os investimentos de longo prazo e optar por não concluir as transferências. A decisão ocorreu mesmo após a chegada dos atletas ao país e, no caso de Plata, depois de o atacante ter sido apresentado pelo clube.

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  • Dirigente diz que Dínamo agiu por gestão de risco

    Pivovarov explicou que a diretoria preferiu não divulgar inicialmente os detalhes que levaram à desistência para preservar os jogadores e os clubes envolvidos. Com a repercussão das informações no Brasil, porém, o dirigente decidiu comentar o episódio e reafirmou a versão apresentada pelo Dínamo.

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    “Inicialmente, não planejávamos divulgar detalhes. Respeitamos a carreira dos jogadores e os clubes. Mas, como ambos os clubes estão divulgando a informação, comentarei o seguinte: nossa declaração foi verdadeira. Considerando os objetivos de longo prazo do clube, foi tomada a decisão de não assinar os contratos. É uma grande pena que isso tenha acontecido.”

    O CEO também afirmou que a chegada dos atletas à Rússia não significava que as transferências estavam definitivamente concluídas. Para ele, ainda havia uma etapa fundamental antes da assinatura dos contratos.

    “Não anunciamos que essas transferências haviam sido concluídas, anunciamos que eles haviam chegado. Também nos consideramos vítimas nessa situação.”

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  • Flamengo e Botafogo contestam versão russa

    A justificativa do Dínamo contrasta com as manifestações dos clubes brasileiros. Flamengo e Botafogo negaram que Plata e Matheus Martins apresentassem problemas clínicos que impedissem as transferências.

    O clube carioca criticou publicamente a condução do negócio e classificou a postura dos russos como “amadorismo e irresponsabilidade”. A diretoria rubro-negra também indicou que pretende buscar reparação pelo episódio. O Botafogo, por sua vez, não fez críticas públicas na mesma proporção, mas avalia medidas junto à Fifa.

    Pivovarov, no entanto, sustentou que a decisão foi tomada exclusivamente a partir da avaliação de risco para contratos que envolveriam investimentos de longo prazo.

    “É a primeira vez na minha carreira que isso acontece. Agimos de forma aberta, queríamos que esses jogadores fossem transferidos, mas a etapa mais essencial não foi concluída. Isso é gestão de risco. E funcionou. São investimentos de longo prazo. Considerando todos os riscos, a decisão foi de desistir das transferências.”

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