Dínamo rebate Flamengo e Botafogo e explica desistências por Plata e Matheus Martins: “Também somos vítimas”

Pivovarov explicou que a diretoria preferiu não divulgar inicialmente os detalhes que levaram à desistência para preservar os jogadores e os clubes envolvidos. Com a repercussão das informações no Brasil, porém, o dirigente decidiu comentar o episódio e reafirmou a versão apresentada pelo Dínamo.

“Inicialmente, não planejávamos divulgar detalhes. Respeitamos a carreira dos jogadores e os clubes. Mas, como ambos os clubes estão divulgando a informação, comentarei o seguinte: nossa declaração foi verdadeira. Considerando os objetivos de longo prazo do clube, foi tomada a decisão de não assinar os contratos. É uma grande pena que isso tenha acontecido.”

O CEO também afirmou que a chegada dos atletas à Rússia não significava que as transferências estavam definitivamente concluídas. Para ele, ainda havia uma etapa fundamental antes da assinatura dos contratos.

“Não anunciamos que essas transferências haviam sido concluídas, anunciamos que eles haviam chegado. Também nos consideramos vítimas nessa situação.”