Dínamo rebate Flamengo e Botafogo e explica desistências por Plata e Matheus Martins: “Também somos vítimas”

O Dínamo Moscou voltou a se manifestar sobre as frustradas contratações de Plata e Matheus Martins e rebateu as críticas feitas por Flamengo e Botafogo. Em entrevista à imprensa russa, o CEO Pavel Pivovarov afirmou que o clube não agiu de forma irregular ao desistir dos acordos e declarou que os russos também foram prejudicados pela situação.
A mudança de planos aconteceu depois que os dois jogadores passaram por exames médicos na Rússia. Segundo Pivovarov, os resultados fizeram o Dínamo reconsiderar os investimentos de longo prazo e optar por não concluir as transferências. A decisão ocorreu mesmo após a chegada dos atletas ao país e, no caso de Plata, depois de o atacante ter sido apresentado pelo clube.