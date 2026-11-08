Mas as notícias não são todas ruins para o técnico alemão, já que poderá contar com Eric García e Andreas Christensen na partida, depois de ambos receberem alta médica.

Eric García se lesionou durante o confronto com o Real Betis no último dia 17 de outubro, após sofrer uma lesão no músculo reto anterior da coxa direita, e esperava-se que ficasse afastado por um período de três a quatro semanas. Mas o zagueiro espanhol se recuperou após apenas três semanas e já está apto inclusive para começar como titular, conforme indicou Flick durante a coletiva de imprensa de ontem.

Já Christensen, que iniciou a temporada apresentando bons desempenhos, se lesionou em Sevilha no dia 19 de setembro, sendo a lesão no músculo reto anterior do quadríceps da perna esquerda, com previsão de ausência de cerca de seis semanas, período que se encerra durante a semana atual. O zagueiro dinamarquês estará presente no Metropolitano, mas Flick não vai arriscar escalá-lo.

Com isso, Flick recupera dois zagueiros para reforçar uma linha defensiva que sofreu bastante com lesões, diante também das presenças de Xavi Espart e Jules Koundé na lista de lesionados, de acordo com reportagem do jornal Sport.

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