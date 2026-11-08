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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Dilema para Flick: a provável escalação do Barcelona na batalha contra o Atlético

Atlético de Madrid x Barcelona
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H. Flick
D. Simeone
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08 de nov. de 2026

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Hans Flick perdeu, na última terça-feira, os serviços de Rodri durante o confronto com o Aston Villa, depois de o jogador ter sofrido uma lesão nos músculos posteriores da coxa, que o deixará afastado dos gramados por cerca de um mês.

Dessa forma, Rodri estará ausente do importante confronto que o Barcelona disputa esta noite no estádio Metropolitano diante do Atlético de Madrid, partida em que a disputa pela liderança do Campeonato Espanhol estará em jogo.

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  • Nem todas as notícias são ruins

    Mas as notícias não são todas ruins para o técnico alemão, já que poderá contar com Eric García e Andreas Christensen na partida, depois de ambos receberem alta médica.

    Eric García se lesionou durante o confronto com o Real Betis no último dia 17 de outubro, após sofrer uma lesão no músculo reto anterior da coxa direita, e esperava-se que ficasse afastado por um período de três a quatro semanas. Mas o zagueiro espanhol se recuperou após apenas três semanas e já está apto inclusive para começar como titular, conforme indicou Flick durante a coletiva de imprensa de ontem.

    Já Christensen, que iniciou a temporada apresentando bons desempenhos, se lesionou em Sevilha no dia 19 de setembro, sendo a lesão no músculo reto anterior do quadríceps da perna esquerda, com previsão de ausência de cerca de seis semanas, período que se encerra durante a semana atual. O zagueiro dinamarquês estará presente no Metropolitano, mas Flick não vai arriscar escalá-lo.

    Com isso, Flick recupera dois zagueiros para reforçar uma linha defensiva que sofreu bastante com lesões, diante também das presenças de Xavi Espart e Jules Koundé na lista de lesionados, de acordo com reportagem do jornal Sport.

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  • Nova solução para a lateral-direita e nomes confirmados

    O grande número de desfalques, somado à pouca utilização de Baldé, levou o treinador Flick a criar uma nova solução ao escalar Bryan Gil na posição de lateral-direito. Será interessante descobrir se o técnico alemão continuará apostando no jogador vindo do Valencia na partida contra o Metropolitano, ou se arriscará em escalar Éric García, numa linha defensiva na qual Pau Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo são elementos garantidos.

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  • Quem será o substituto de Rodri?

    O substituto de Rodri também é uma das questões intrigantes na escalação do Barcelona, especialmente em um jogo do tamanho do confronto contra o Atlético de Madrid. Na partida contra o Aston Villa, Flick optou por escalar Marc Bernal, que fez um segundo tempo muito bom ao lado de Pedri.

    Bernal disputa agora com Frenkie de Jong uma vaga no time titular, depois que o holandês começou a ganhar mais minutos de jogo após sua recuperação da lesão que sofreu durante a Copa do Mundo de 2026.

    Já o setor ofensivo deve ser comandado por Fermín López na posição de armador, Lamine Yamal pela direita, Raphinha mais centralizado e Gordon pela esquerda, com chance também de participação de Adeyemi, que não teve nenhum minuto na partida contra o Aston Villa pela Liga dos Campeões da Europa.

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  • Provável escalação do Barcelona contra o Atlético de Madrid

    O jornal Mundo Deportivo divulgou uma escalação provável do Barcelona para a partida de hoje, válida pela 12ª rodada de LaLiga contra o Atlético de Madrid, com um desenho tático (4-2-3-1) montado da seguinte forma:

    Goleiro: Joan García.

    Defesa: Brian Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo.

    Meio-campo: Marc Bernal, Pedri/Fermín López, Anthony Gordon.

    Ataque: Raphinha.

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  • Escalação provável do Atlético de Madrid diante do Barcelona

    Do outro lado, Cristian Romero segue ausente no Atlético de Madrid devido a uma lesão muscular, enquanto Johnny Cardoso também não estará disponível por causa de uma dor na coxa.

    Morten Hjulmand retorna ao time após sua ausência na partida contra o Bayern de Munique, e Lee Kang-in pode voltar à escalação titular ao lado de Julián Álvarez.

    O jornal previu que o treinador Simeone começará a partida com um desenho tático (4-4-2):

    Goleiro: Oblak.

    Defesa: Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Javi Galán.

    Meio-campo: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Álex Baena.

    Ataque: Lee Kang-in, Julián Álvarez.

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