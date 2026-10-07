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'Difícil de processar!' - Trio emocionado da Argentina se abre sobre a vida sem Lionel Messi
Jovens estrelas lutam contra as emoções durante despedida histórica
A próxima geração de estrelas da Argentina admitiu ter sentido uma emoção avassaladora durante a partida de despedida de Lionel Messi no Estádio Monumental. Lisandro Martinez, Franco Mastantuono e Enzo Fernandez estiveram entre os membros do elenco que refletiram sobre a saída do capitão após a vitória por 3 a 0 sobre o Benin.
Os jogadores mais jovens do elenco destacaram o enorme impacto que Messi teve em suas carreiras individuais.
Enzo Fernandez resumiu o sentimento no vestiário: "Vamos sentir muito a falta dele."
- Sebastian Frej
Mastantuono exalta ídolo de toda a vida e inspiração
O meia adolescente Franco Mastantuono revelou o quanto se emocionou ao estar em campo ao lado do seu herói. "Fiquei muito emocionado, porque ele é meu ídolo desde que eu era criança. Tentei me mostrar forte, embora estivesse triste", confessou Mastantuono.
"Eu diria para ele seguir em frente, pelo que ele é. Ele é um grande jogador, um verdadeiro capitão."
"Ele sempre foi meu porta-bandeira, minha inspiração."
Martinez admite peso emocional sobre o elenco
O zagueiro Lisandro Martinez revelou que a expectativa em torno do último jogo de Messi em casa criou uma pressão única dentro do grupo. "Jogamos com uma ansiedade enorme. Parecia que isso nunca chegaria, e hoje chegou", explicou Martinez.
"Ainda é difícil assimilar, ir embora e saber que ele não estará disponível para a próxima data FIFA."
"Tentamos fazer com que ele aproveite esses momentos ao máximo, porque eles passam muito rápido."
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Entrando no futuro sem a camisa 10
Enquanto a Argentina se prepara para futuros compromissos internacionais, o jovem núcleo da equipe agora precisa aplicar as lições aprendidas com seu capitão lendário. Jogadores como Martinez, Fernandez e Mastantuono levarão esse legado para a próxima geração.
"Ele é uma pessoa muito importante para nós", concluiu Martinez.
A Argentina voltará a campo sem seu líder icônico na próxima Data Fifa.
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