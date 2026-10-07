A próxima geração de estrelas da Argentina admitiu ter sentido uma emoção avassaladora durante a partida de despedida de Lionel Messi no Estádio Monumental. Lisandro Martinez, Franco Mastantuono e Enzo Fernandez estiveram entre os membros do elenco que refletiram sobre a saída do capitão após a vitória por 3 a 0 sobre o Benin.

Os jogadores mais jovens do elenco destacaram o enorme impacto que Messi teve em suas carreiras individuais.

Enzo Fernandez resumiu o sentimento no vestiário: "Vamos sentir muito a falta dele."