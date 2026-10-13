Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduzido por

Diego Simeone revela recado sem rodeios ao astro canadense Jonathan David apesar do início fulminante no Atlético de Madrid

J. David
Atlético de Madrid
D. Simeone
La Liga

Diego Simeone falou sobre as exigências táticas feitas a Jonathan David após sua transferência de grande repercussão para a Espanha. O técnico do Atlético de Madrid admitiu que precisou ser brutalmente sincero com o jogador da seleção canadense para ajudá-lo a recuperar sua melhor forma depois de um período difícil na Serie A.

  • Simeone elogia impacto imediato de David

    Simeone elogiou David, destacando o impacto imediato do atacante no elenco e a contribuição tática que ele traz à equipe. O treinador explicou que David oferece um perfil que faltava ao grupo: um atacante que se desloca naturalmente para o corredor direito e trabalha incansavelmente na defesa quando o time está sem a bola.

    “Ele teve um impacto enorme na equipe: em quatro jogos, marcou três gols e deu uma assistência. Ele tem algo que não tínhamos: é um atacante que se movimenta naturalmente para a direita e faz um ótimo trabalho defensivo para a equipe”, disse o treinador à Sky Sport Italia antes de um confronto europeu decisivo contra o Manchester United.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Recuperando a versão do canadense no Lille

    Apesar do início produtivo do atacante em La Liga, Simeone logo citou sua passagem abaixo das expectativas pela Itália como exemplo do que não queria ver em Madri. A avaliação de Simeone se concentrou na capacidade de David de repetir o dinamismo que mostrou na França. O treinador admitiu que o departamento de observação havia dedicado bastante tempo à análise do desempenho contrastante do atacante em diferentes ligas. Ao estudar seus melhores momentos no Lille e suas dificuldades na Juve, a comissão técnica identificou exatamente quais características precisava resgatar para fazer da transferência um sucesso.

    “Vimos muito dele na Juventus e no Lille. Quando ele chegou, dissemos: não queremos o jogador da Juventus, mas aquele que jogou na França e conseguiu chegar a um time como a Juventus. É esse jogador que queremos, e vamos trabalhar juntos para ajudar você a reencontrar esse jogador tão importante”, revelou Simeone.

  • Construindo uma nova identidade em Madri

    Além de David, Simeone comanda uma mudança significativa no elenco em sua 16ª temporada à frente da equipe. Com a saída de sete jogadores e a chegada de cinco reforços na janela de transferências do meio do ano, o experiente treinador admite que o processo de formar um time entrosado ainda está em andamento. Apesar dos desafios para integrar os recém-contratados, Simeone segue otimista com os rumos da equipe enquanto disputa competições nacionais e europeias.

    “Vejo o time crescendo. É uma equipe em construção. Cinco jogadores chegaram e sete saíram. Aos poucos, estamos começando a entender o que eles podem nos oferecer para o bem da equipe, e eles estão começando a entender o que significa jogar pelo Atlético. Estamos nesse caminho e esperamos alcançar os objetivos estabelecidos pelo clube”, explicou Simeone.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Preparação para um teste contra o Manchester United

    O Atlético de Madrid soma 19 pontos após oito rodadas do campeonato e vem mostrando regularidade no cenário nacional. Agora, porém, as atenções se voltam para a Champions League, na qual a equipe busca se recuperar da derrota na estreia. O próximo confronto com o Manchester United será um grande teste para o time de Simeone, que passa por mudanças e tenta se impor no novo formato da competição europeia. Com os jogadores começando a assimilar a exigente filosofia do treinador, a partida no Metropolitano servirá para medir o quanto essa “equipe em construção” realmente evoluiu desde o início da temporada.

Próximas partidas
ESP

ESP

La Liga

17 de out. de 2026

ATM

ATM