Simeone elogiou David, destacando o impacto imediato do atacante no elenco e a contribuição tática que ele traz à equipe. O treinador explicou que David oferece um perfil que faltava ao grupo: um atacante que se desloca naturalmente para o corredor direito e trabalha incansavelmente na defesa quando o time está sem a bola.

“Ele teve um impacto enorme na equipe: em quatro jogos, marcou três gols e deu uma assistência. Ele tem algo que não tínhamos: é um atacante que se movimenta naturalmente para a direita e faz um ótimo trabalho defensivo para a equipe”, disse o treinador à Sky Sport Italia antes de um confronto europeu decisivo contra o Manchester United.