Os torcedores do Brighton & Hove Albion no Amex Stadium testemunharam um momento histórico da Premier League no domingo. Logo no início do clássico contra o rival Crystal Palace, Gomez marcou um golaço do meio de campo, um lance que será lembrado por muitos anos.

A qualidade técnica necessária para marcar um gol assim ficou evidente: após receber um passe de Oliver Boscagli, na sequência de uma perda de bola de Adam Wharton, o meio-campista deu apenas um toque para preparar a jogada, girou e percebeu que o goleiro do Palace, Walter Benitez, estava muito adiantado. Então, disparou um chute potente e preciso de 51 metros.