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Diego Gomez, do Brighton, marca golaço da linha do meio-campo, e equipe atropela o Palace
Um momento de pura ousadia no Amex
Os torcedores do Brighton & Hove Albion no Amex Stadium testemunharam um momento histórico da Premier League no domingo. Logo no início do clássico contra o rival Crystal Palace, Gomez marcou um golaço do meio de campo, um lance que será lembrado por muitos anos.
A qualidade técnica necessária para marcar um gol assim ficou evidente: após receber um passe de Oliver Boscagli, na sequência de uma perda de bola de Adam Wharton, o meio-campista deu apenas um toque para preparar a jogada, girou e percebeu que o goleiro do Palace, Walter Benitez, estava muito adiantado. Então, disparou um chute potente e preciso de 51 metros.
- AFP
Gol estatisticamente significativo de Gomez
Além da beleza do gol, as estatísticas do chute mostram como é raro um feito desses na primeira divisão inglesa. A finalização de Gomez, de 51 metros, é oficialmente o gol marcado da maior distância na Premier League em quase uma década. É o chute de maior distância convertido desde que Wayne Rooney marcou de 58 metros pelo Everton contra o West Ham United, em novembro de 2017.
O golaço foi o primeiro de Gomez na atual campanha e se soma às duas assistências que ele já deu pela equipe de Fabian Hurzeler nesta temporada. O meio-campista paraguaio que atua pela direita se consolidou como peça-chave do Brighton desde que chegou do Inter Miami, da MLS, em janeiro. Ele soma 12 gols em 66 partidas.
Brighton aplica um triplo golpe implacável
O golaço da linha do meio-campo foi o destaque de um período arrasador de dez minutos que, na prática, acabou com a disputa. O domínio do Brighton começou cedo, quando o defensor do Crystal Palace Jaydee Canvot cabeceou sem querer para o próprio gol e deu a vantagem aos donos da casa.
A situação do Crystal Palace piorou apenas três minutos depois do segundo gol, quando Yasin Ayari acertou o canto inferior e fez 3 a 0. Com essa sequência rápida de gols, o Brighton entrou para a história como apenas o nono time a marcar três vezes em um intervalo de dez minutos na Premier League e o primeiro a conseguir o feito desde o Newcastle United contra o Tottenham, em abril de 2023.
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Kostoulas marca o quarto, e o Brighton voa
O Brighton manteve o ritmo ofensivo intenso no início do segundo tempo e marcou o quarto gol aos 49 minutos, com Charalampos Kostoulas. A atuação dominante reforça a excelente fase da equipe nesta temporada: o Brighton entrou em campo na terceira posição da Premier League, com 13 pontos. Uma vitória colocaria temporariamente o time de Hurzeler à frente do Arsenal, na segunda posição, reduzindo para apenas cinco pontos a distância em relação ao líder Manchester City.
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