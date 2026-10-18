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Brighton & Hove Albion v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Diego Gomez, do Brighton, marca golaço da linha do meio-campo, e equipe atropela o Palace

D. Gomez
Brighton
Crystal Palace
Brighton x Crystal Palace
Premier League

O meio-campista Diego Gomez, do Brighton & Hove Albion, deixou o mundo do futebol de boca aberta ao marcar um golaço de longa distância durante um início avassalador contra o Crystal Palace. O paraguaio viu o goleiro adversário fora de posição e acertou uma cobertura perfeita da linha do meio-campo, surpreendendo o Amex Stadium.

  • Um momento de pura ousadia no Amex

    Os torcedores do Brighton & Hove Albion no Amex Stadium testemunharam um momento histórico da Premier League no domingo. Logo no início do clássico contra o rival Crystal Palace, Gomez marcou um golaço do meio de campo, um lance que será lembrado por muitos anos.

    A qualidade técnica necessária para marcar um gol assim ficou evidente: após receber um passe de Oliver Boscagli, na sequência de uma perda de bola de Adam Wharton, o meio-campista deu apenas um toque para preparar a jogada, girou e percebeu que o goleiro do Palace, Walter Benitez, estava muito adiantado. Então, disparou um chute potente e preciso de 51 metros.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CRYSTAL PALACEAFP

    Gol estatisticamente significativo de Gomez

    Além da beleza do gol, as estatísticas do chute mostram como é raro um feito desses na primeira divisão inglesa. A finalização de Gomez, de 51 metros, é oficialmente o gol marcado da maior distância na Premier League em quase uma década. É o chute de maior distância convertido desde que Wayne Rooney marcou de 58 metros pelo Everton contra o West Ham United, em novembro de 2017.

    O golaço foi o primeiro de Gomez na atual campanha e se soma às duas assistências que ele já deu pela equipe de Fabian Hurzeler nesta temporada. O meio-campista paraguaio que atua pela direita se consolidou como peça-chave do Brighton desde que chegou do Inter Miami, da MLS, em janeiro. Ele soma 12 gols em 66 partidas.

  • Brighton aplica um triplo golpe implacável

    O golaço da linha do meio-campo foi o destaque de um período arrasador de dez minutos que, na prática, acabou com a disputa. O domínio do Brighton começou cedo, quando o defensor do Crystal Palace Jaydee Canvot cabeceou sem querer para o próprio gol e deu a vantagem aos donos da casa.

    A situação do Crystal Palace piorou apenas três minutos depois do segundo gol, quando Yasin Ayari acertou o canto inferior e fez 3 a 0. Com essa sequência rápida de gols, o Brighton entrou para a história como apenas o nono time a marcar três vezes em um intervalo de dez minutos na Premier League e o primeiro a conseguir o feito desde o Newcastle United contra o Tottenham, em abril de 2023.

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  • Brighton & Hove Albion v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Kostoulas marca o quarto, e o Brighton voa

    O Brighton manteve o ritmo ofensivo intenso no início do segundo tempo e marcou o quarto gol aos 49 minutos, com Charalampos Kostoulas. A atuação dominante reforça a excelente fase da equipe nesta temporada: o Brighton entrou em campo na terceira posição da Premier League, com 13 pontos. Uma vitória colocaria temporariamente o time de Hurzeler à frente do Arsenal, na segunda posição, reduzindo para apenas cinco pontos a distância em relação ao líder Manchester City.

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