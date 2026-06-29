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Didier Deschamps está “devastado” com o falecimento da mãe, ao retornar de uma breve pausa como técnico da França
Deschamps fala abertamente sobre uma tragédia pessoal
Em declarações antes do confronto da França contra a Suécia nas oitavas de final, Deschamps revelou a profundidade de sua dor após a morte de sua mãe. O campeão da Copa do Mundo foi obrigado a deixar temporariamente o campo de treinamento nos Estados Unidos para retornar à França, perdendo a última partida da fase de grupos para cuidar de assuntos familiares durante um período extremamente difícil.
“Como estou? Estou bem. Obviamente, passei por dias complicados em que fiquei arrasado”, admitiu Deschamps em entrevista à M6. “Mas, pelo meu próprio bem-estar e pelo bem da seleção francesa, tive que partir. Depois disso, eles fizeram o que era necessário.”
- AFP
Encontrando consolo no banco de reservas
Apesar da imensa perda pessoal, Deschamps optou por voltar a concentrar-se em suas obrigações profissionais. Ele acredita que os rigores de uma campanha na Copa do Mundo e a intensa preparação necessária para as fases eliminatórias têm servido como uma distração necessária enquanto ele lida com seu luto.
“Desde que voltei, retomei a preparação para esta partida contra a Suécia”, continuou o técnico de 57 anos. “É bom manter a cabeça ocupada.” Seu retorno foi recebido com grande carinho pelo elenco, que ofereceu total apoio ao seu experiente técnico.
Perfeito histórico na fase de grupos sem o técnico
Enquanto Deschamps estava ausente, sua comissão técnica e os jogadores garantiram que o nível não caísse. Os Bleus conquistaram uma vitória sobre a Noruega por 4 a 1, mantendo um histórico perfeito no Grupo I — um feito que agradou ao técnico, que se prepara para o ambiente de alta pressão das últimas rodadas do torneio.
“Nosso objetivo era conquistar o primeiro lugar. Conseguir essa vitória com nove pontos, mesmo que isso não dê nenhum bônus, é algo que nunca havíamos feito”, explicou Deschamps. “É sempre bom vencer partidas. O primeiro objetivo foi alcançado.”
A vitória sobre a Noruega permitiu que a França avançasse para as oitavas de final com o máximo de ímpeto.
- AFP
A última aventura de Deschamps com a seleção francesa
Deschamps ostenta uma carreira de treinador altamente distinta à frente da seleção francesa desde que assumiu o comando dos Bleus, em 2012. Ao longo de seu longo mandato, o técnico de 57 anos comandou 182 partidas internacionais, conquistando 119 vitórias e 32 empates, enquanto sofreu apenas 31 derrotas.”
Tendo levado a França à glória na Copa do Mundo de 2018 e chegado à final do torneio de 2022, antes de uma dramática derrota nos pênaltis para a Argentina, Deschamps está altamente determinado a coroar o fim de sua era na seleção com mais um título da Copa do Mundo, já que seu contrato atual está oficialmente previsto para expirar no próximo mês.