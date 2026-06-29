Didier Deschamps está “devastado” com o falecimento da mãe, ao retornar de uma breve pausa como técnico da França

Em declarações antes do confronto da França contra a Suécia nas oitavas de final, Deschamps revelou a profundidade de sua dor após a morte de sua mãe. O campeão da Copa do Mundo foi obrigado a deixar temporariamente o campo de treinamento nos Estados Unidos para retornar à França, perdendo a última partida da fase de grupos para cuidar de assuntos familiares durante um período extremamente difícil.

“Como estou? Estou bem. Obviamente, passei por dias complicados em que fiquei arrasado”, admitiu Deschamps em entrevista à M6. “Mas, pelo meu próprio bem-estar e pelo bem da seleção francesa, tive que partir. Depois disso, eles fizeram o que era necessário.”