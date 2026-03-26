A primavera de 2013 continua sendo uma montanha-russa de emoções para o Borussia Dortmund. No podcast do Calcio Berlin, Roman Weidenfeller relembra esse período – entre uma noite mágica na Liga dos Campeões e uma transferência que mudou tudo.
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"Desmontou tudo": Weidenfeller revela detalhes da lendária noite do BVB
Nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Málaga CF, o BVB viveu uma de suas maiores reviravoltas: após o empate em 0 a 0 na partida de ida, o Dortmund virou o jogo na volta graças ao gol de Felipe Santana no último segundo, fechando o placar em 3 a 2. “O clima aqui foi mágico, foi incrível”, lembra Weidenfeller. A comemoração que se seguiu ficou para a história: “Não tivemos mais tempo de ir para casa e trocar de roupa.” Então, seguimos direto com o uniforme de treino. “Então, entramos na boate aqui com as roupas esportivas do BVB.” Weidenfeller já havia jurado nunca fazer algo assim. Mas depois de um milagre como o de Málaga, dá para quebrar os próprios princípios e ir para a boate com o uniforme de jogo.
Depois, a equipe comemorou basicamente entre si, com amigos, familiares e alguns ultras selecionados. “E aí a gente arrasou na balada até de manhã.”
Mas pouco depois veio a ruptura. Na noite de 23 de abril, soube-se que Mario Götze iria se transferir para o FC Bayern de Munique por 37 milhões de euros, graças a uma cláusula de rescisão. O clube confirmou a transferência imediatamente. “É claro que estamos extremamente decepcionados”, explicou o diretor executivo Hans-Joachim Watzke na época.
A notícia atingiu a equipe em plena preparação para a semifinal contra o Real Madrid. “Na verdade, não conseguíamos acreditar”, diz Weidenfeller. “Mario também não conseguia nos olhar nos olhos naquele momento.”
"Foi como se tivessem desligado a tomada": as lembranças de Weidenfeller sobre a despedida de Götze
No entanto, em termos esportivos, o BVB cumpriu o esperado: o Dortmund venceu de forma sensacional a primeira partida por 4 a 1, perdeu a segunda por 0 a 2 – e a classificação para a final estava garantida. Para Weidenfeller, o momento da divulgação teve consequências: “É claro que, de certa forma, foi como se tivessem desligado a tomada.” Götze, que ainda havia impressionado na primeira partida, acabou ficando de fora por lesão e perdeu a final. Lá, o Dortmund foi derrotado pelo Bayern por 1 a 2.
Em retrospecto, Weidenfeller está convencido: “Acho que posso afirmar que, se Mario tivesse ficado conosco durante a temporada, talvez não tivéssemos necessariamente perdido a final.” Além disso, ele também vê efeitos a longo prazo: “Se ainda jogássemos com o Mario, acredito que teríamos incomodado o Bayern por mais um ou dois anos.”
O agente Volker Struth também confirmou mais tarde a gravidade da situação. Ele disse ter sido “ofendido como nunca nos últimos 20 anos” pelo diretor esportivo Michael Zorc e admitiu: “Já tive um mau pressentimento quando o Mario foi para o Bayern de Munique.”
BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund
Data
Jogo
4 de abril, 18h30
VfB Stuttgart x BVB (Bundesliga)
11 de abril, 15h30
BVB x Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 de abril, 15h30
TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga)