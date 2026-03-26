"Desmontou tudo": Weidenfeller revela detalhes da lendária noite do BVB

Nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Málaga CF, o BVB viveu uma de suas maiores reviravoltas: após o empate em 0 a 0 na partida de ida, o Dortmund virou o jogo na volta graças ao gol de Felipe Santana no último segundo, fechando o placar em 3 a 2. “O clima aqui foi mágico, foi incrível”, lembra Weidenfeller. A comemoração que se seguiu ficou para a história: “Não tivemos mais tempo de ir para casa e trocar de roupa.” Então, seguimos direto com o uniforme de treino. “Então, entramos na boate aqui com as roupas esportivas do BVB.” Weidenfeller já havia jurado nunca fazer algo assim. Mas depois de um milagre como o de Málaga, dá para quebrar os próprios princípios e ir para a boate com o uniforme de jogo.

Depois, a equipe comemorou basicamente entre si, com amigos, familiares e alguns ultras selecionados. “E aí a gente arrasou na balada até de manhã.”

Mas pouco depois veio a ruptura. Na noite de 23 de abril, soube-se que Mario Götze iria se transferir para o FC Bayern de Munique por 37 milhões de euros, graças a uma cláusula de rescisão. O clube confirmou a transferência imediatamente. “É claro que estamos extremamente decepcionados”, explicou o diretor executivo Hans-Joachim Watzke na época.

A notícia atingiu a equipe em plena preparação para a semifinal contra o Real Madrid. “Na verdade, não conseguíamos acreditar”, diz Weidenfeller. “Mario também não conseguia nos olhar nos olhos naquele momento.”