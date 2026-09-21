De acordo com o Liverpool Echo, as emissoras finalizaram suas escolhas de transmissão para a Premier League em novembro, o que resultou em três mudanças significativas na tabela do Liverpool. O Liverpool viu várias partidas importantes serem remanejadas para atender às transmissões ao vivo. O aguardado clássico de Merseyside contra o Everton, no Hill Dickinson Stadium, foi adiado para domingo, 29 de novembro, e terá início às 12h na TNT Sports.

Além disso, o Liverpool teve seu confronto fora de casa com o Crystal Palace transferido para domingo, 8 de novembro, enquanto o duelo em casa contra o Manchester United agora está marcado para domingo, 22 de novembro, às 16h30, na Sky Sports.