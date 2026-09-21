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Derby de Merseyside e duelo do Arsenal contra o Manchester City são remarcados nas mais recentes mudanças da programação de TV da Premier League
Liverpool enfrenta desafios remarcados de novembro
De acordo com o Liverpool Echo, as emissoras finalizaram suas escolhas de transmissão para a Premier League em novembro, o que resultou em três mudanças significativas na tabela do Liverpool. O Liverpool viu várias partidas importantes serem remanejadas para atender às transmissões ao vivo. O aguardado clássico de Merseyside contra o Everton, no Hill Dickinson Stadium, foi adiado para domingo, 29 de novembro, e terá início às 12h na TNT Sports.
Além disso, o Liverpool teve seu confronto fora de casa com o Crystal Palace transferido para domingo, 8 de novembro, enquanto o duelo em casa contra o Manchester United agora está marcado para domingo, 22 de novembro, às 16h30, na Sky Sports.
- AFP
Arsenal se prepara para uma sequência desgastante de jogos
O Arsenal também descobriu seu calendário modificado para o que promete ser um novembro exigente. Mikel Arteta e seu elenco terão de passar por uma série de confrontos desafiadores, com dois jogos importantes ajustados por motivos de transmissão. O Arsenal viajará para Tyneside para enfrentar o Newcastle United no sábado, 21 de novembro, mas o horário de início foi adiado para 17h30.
Antes dessas mudanças, o mês exigente do clube já estava programado para começar com uma difícil viagem a Anfield para enfrentar o Liverpool no domingo, 1º de novembro, às 16h30, jogo que já havia sido selecionado anteriormente para transmissão televisiva.
Confrontos de pesos-pesados ganham manchete em calendário modificado
A mudança mais significativa para o Arsenal envolve seu muito aguardado confronto contra o Manchester City. Originalmente marcado para o tradicional horário de sábado à tarde, o jogo no Emirates Stadium agora será disputado no domingo, 29 de novembro, com início às 16h30.
Esse confronto representa o primeiro encontro entre Arteta e Enzo Maresca desde que o Arsenal garantiu uma vitória na Supercopa da Inglaterra em agosto. Esses ajustes no calendário nacional acontecem em um momento em que o Arsenal também precisa administrar dois compromissos europeus contra Slavia Praha e Borussia Dortmund, o que acrescenta ainda mais complexidade à sua agenda cheia no fim do outono.
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O que vem a seguir para os clubes da Premier League?
Espera-se que a Premier League anuncie a programação televisiva do período festivo para as rodadas 13 a 20 durante a semana que começa em 19 de outubro. Tanto Arsenal quanto Liverpool vão aguardar com expectativa para ver como ficarão seus jogos de dezembro e do início de janeiro. Até lá, estes horários atualizados de novembro permitem que os técnicos planejem meticulosamente suas estratégias de treino e rodízio antes do movimentado período de inverno.
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