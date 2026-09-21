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Liverpool v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Derby de Merseyside e duelo do Arsenal contra o Manchester City são remarcados nas mais recentes mudanças da programação de TV da Premier League

Arsenal
Manchester City
Liverpool
Everton
Premier League

A Premier League anunciou uma série de mudanças na programação dos jogos para a televisão em novembro, alterando significativamente o calendário de Arsenal e Liverpool. Confrontos importantes no cenário doméstico, incluindo o clássico de Merseyside e um duelo de peso entre Arsenal e Manchester City, foram remarcados à medida que as emissoras finalizam suas escolhas para um mês decisivo de jogos.

  • Liverpool enfrenta desafios remarcados de novembro

    De acordo com o Liverpool Echo, as emissoras finalizaram suas escolhas de transmissão para a Premier League em novembro, o que resultou em três mudanças significativas na tabela do Liverpool. O Liverpool viu várias partidas importantes serem remanejadas para atender às transmissões ao vivo. O aguardado clássico de Merseyside contra o Everton, no Hill Dickinson Stadium, foi adiado para domingo, 29 de novembro, e terá início às 12h na TNT Sports.

    Além disso, o Liverpool teve seu confronto fora de casa com o Crystal Palace transferido para domingo, 8 de novembro, enquanto o duelo em casa contra o Manchester United agora está marcado para domingo, 22 de novembro, às 16h30, na Sky Sports.

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  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-ARSENALAFP

    Arsenal se prepara para uma sequência desgastante de jogos

    O Arsenal também descobriu seu calendário modificado para o que promete ser um novembro exigente. Mikel Arteta e seu elenco terão de passar por uma série de confrontos desafiadores, com dois jogos importantes ajustados por motivos de transmissão. O Arsenal viajará para Tyneside para enfrentar o Newcastle United no sábado, 21 de novembro, mas o horário de início foi adiado para 17h30.

    Antes dessas mudanças, o mês exigente do clube já estava programado para começar com uma difícil viagem a Anfield para enfrentar o Liverpool no domingo, 1º de novembro, às 16h30, jogo que já havia sido selecionado anteriormente para transmissão televisiva.

  • Confrontos de pesos-pesados ganham manchete em calendário modificado

    A mudança mais significativa para o Arsenal envolve seu muito aguardado confronto contra o Manchester City. Originalmente marcado para o tradicional horário de sábado à tarde, o jogo no Emirates Stadium agora será disputado no domingo, 29 de novembro, com início às 16h30.

    Esse confronto representa o primeiro encontro entre Arteta e Enzo Maresca desde que o Arsenal garantiu uma vitória na Supercopa da Inglaterra em agosto. Esses ajustes no calendário nacional acontecem em um momento em que o Arsenal também precisa administrar dois compromissos europeus contra Slavia Praha e Borussia Dortmund, o que acrescenta ainda mais complexidade à sua agenda cheia no fim do outono.

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  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    O que vem a seguir para os clubes da Premier League?

    Espera-se que a Premier League anuncie a programação televisiva do período festivo para as rodadas 13 a 20 durante a semana que começa em 19 de outubro. Tanto Arsenal quanto Liverpool vão aguardar com expectativa para ver como ficarão seus jogos de dezembro e do início de janeiro. Até lá, estes horários atualizados de novembro permitem que os técnicos planejem meticulosamente suas estratégias de treino e rodízio antes do movimentado período de inverno.