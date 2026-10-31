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FBL-GER-BUNDESLIGA-HOFFENHEIM-DORTMUNDAFP
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Depois do ataque a Carl, contra-ataque de Ballack contra o Bayern de Munique

Bayern de Munique x Borussia Dortmund
Bayern de Munique
Borussia Dortmund
Bundesliga
L. Karl
M. Ballack
Alemanha

"... momento incompreensível"

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Michael Ballack, ex-capitão da seleção alemã, entrou em confronto público com os dirigentes do Bayern de Munique, defendendo o jovem craque Lennart Karl (18 anos) após a onda de críticas que atingiu o jogador dentro e fora de campo.

Ballack, que atuou pelo clube bávaro entre 2002 e 2006 e disputou 98 partidas internacionais pela Alemanha, não se limitou a defender Karl, mas também direcionou críticas diretas ao presidente de honra do Bayern de Munique, Uli Hoeness, e ao diretor esportivo Max Eberl.

Hoeness havia feito críticas contundentes a Karl e ameaçou ter uma conversa pessoal com o jogador, dizendo sobre ele que "ainda não é um craque" e que precisa de "humildade", declarações que incomodaram profundamente o agente de Karl, Michael Ballack.

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  • A mensagem de Ballack ao Bayern de Munique: "Cuidado para não misturar as coisas"

    O comportamento de Karl fora de campo e nas redes sociais tem sido tema de amplo debate recentemente. Ainda assim, Ballack acredita que cometer erros é parte integrante do desenvolvimento de um jovem jogador.

    O ex-capitão da seleção alemã explica: "As redes sociais são um fator fundamental hoje em dia, e não apenas para a geração mais jovem. Cada pessoa tem a liberdade de se expressar como quiser. E também é evidente que você nem sempre vai acertar em tudo. Infelizmente, há a possibilidade de o jogador ser atacado por causa disso".

    Segundo informou o jornal alemão Bild, no sábado, Ballack acrescentou: "Não se deve confundir o desenvolvimento esportivo de um jogador com essa questão. E é exatamente isso que o Bayern de Munique faz. Uli Hoeness tem o direito de criticar essa imagem pública. Mas também é evidente que ele está mirando publicamente em Lennart".

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  • Ballack rebate Eberl

    E isso não era tudo o que ele tinha a dizer, já que Ballack afirmou que também discorda do diretor esportivo Max Eberl, que havia considerado recentemente que Karl é obrigado a cumprir seu dever esportivo.

    Eberl disse: "Lenny precisa provar dentro de campo que é capaz de superar essa crise".

    Ballack questiona claramente essa avaliação, ao dizer: "Depois que a curva de desempenho de Lennart começou a subir novamente, Eberl vem dizer isso", destacando que a opinião do diretor esportivo do Bayern "está repleta de erros".

    E enfatizou: "Isso é incompreensível em termos de momento, e devo, no mínimo, questioná-lo em termos de conteúdo".

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  • E parece que Ballack tem consciência de que o comportamento de Karl pode continuar gerando polêmica. Para ele, isso é simplesmente parte da personalidade da joia do Bayern.

    Ele explicou: "Lennart Karl tem uma personalidade marcante. É de se esperar que ele irrite as pessoas uma ou duas vezes ao longo de sua carreira por causa disso".

    O ex-capitão da seleção alemã não tem qualquer dúvida sobre as capacidades futebolísticas de seu cliente, e afirmou: "A evolução esportiva de Lennart foi impressionante no último ano. Sua capacidade de provar seu valor dessa forma no Bayern de Munique, aos 17 anos, é prova inequívoca de sua qualidade futebolística excepcional, mas o mais importante de tudo — e isso é o que mais importa em um clube grande como esse — é a sua personalidade".

    Por fim, Ballack enviou uma mensagem clara a Karl: "Ele não deve deixar que as críticas públicas o desviem de seu caminho, e espero que Lennart não permita perder totalmente a forma física antes de completar 20 anos. Ele tem todo o meu apoio nesse assunto".

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