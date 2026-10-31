Michael Ballack, ex-capitão da seleção alemã, entrou em confronto público com os dirigentes do Bayern de Munique, defendendo o jovem craque Lennart Karl (18 anos) após a onda de críticas que atingiu o jogador dentro e fora de campo.
Ballack, que atuou pelo clube bávaro entre 2002 e 2006 e disputou 98 partidas internacionais pela Alemanha, não se limitou a defender Karl, mas também direcionou críticas diretas ao presidente de honra do Bayern de Munique, Uli Hoeness, e ao diretor esportivo Max Eberl.
Hoeness havia feito críticas contundentes a Karl e ameaçou ter uma conversa pessoal com o jogador, dizendo sobre ele que "ainda não é um craque" e que precisa de "humildade", declarações que incomodaram profundamente o agente de Karl, Michael Ballack.