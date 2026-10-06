A pergunta sobre o futuro de Lionel Messi já não está relacionada apenas ao momento em que ele vai pendurar as chuteiras, ou à partida em que vestirá a camisa da Argentina pela última vez, mas passou a envolver o que ele vai construir após o fim de uma das maiores carreiras da história do futebol.
Messi se prepara para disputar sua última partida com a seleção da Argentina, em um amistoso contra o Benin no estádio Monumental, em Buenos Aires, em uma noite que carrega um caráter histórico e emocional excepcional.
Esta será a 208ª partida internacional de sua carreira, com o jogador com mais participações pela seleção de seu país e maior artilheiro histórico da Argentina se despedindo da torcida argentina, após ter construído ao longo de muitos anos um legado irrepetível.
Messi é amplamente visto como o maior jogador da história da Argentina, ao lado da lenda Diego Maradona, depois de ter conduzido seu país à glória mundial e deixado uma marca indelével na história da seleção.
Messi havia anunciado sua aposentadoria do futebol internacional em 31 de agosto, apenas seis semanas após a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo, afirmando que já não sentia ter algo a oferecer à seleção.
Apesar disso, Lionel Scaloni, treinador da Argentina, manteve a porta aberta para seu capitão, afirmando que ele pode voltar atrás em sua decisão se quiser, e que mudar de opinião nesta etapa não é algo reprovável.
No entanto, todos os indícios parecem confirmar que este capítulo da carreira internacional de Messi realmente se aproxima de seu fim.