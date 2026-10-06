Na Espanha, ele já deu os primeiros passos para a construção de seu projeto no futebol. O clube UE Cornellà (UE Cornellà), localizado nos arredores de Barcelona e que disputa a quinta divisão, foi uma das primeiras peças desse projeto, depois de Messi adquiri-lo no mês de abril, para servir como incubadora no desenvolvimento de jovens jogadores.

Em seguida veio o passo mais importante, com o clube CD Eldense (CD Eldense), que disputa a segunda divisão espanhola, após anunciar, no dia 1º de outubro, a transferência de sua propriedade para Messi, à espera da aprovação final do Conselho Superior de Esportes da Espanha.

Espera-se que o Eldense seja o clube central no projeto de Messi no futebol, embora a primeira missão nesta temporada pareça modesta e clara: evitar o rebaixamento. Por esse motivo, Javi Calleja, ex-treinador do Villarreal, foi contratado para assumir a responsabilidade técnica em sincronia com a chegada do novo proprietário.

O plano atual se baseia em administrar os dois clubes por meio de pessoas de confiança de Messi, que servirão como elo de ligação entre ele e os clubes, até que ele possa se dedicar de forma mais ampla a esse projeto. Messi não se limita a acompanhar os resultados de longe, mas sim assiste constantemente às partidas do Eldense em seu próprio computador.

E após a vitória sobre o Real Oviedo pelo placar de 4 a 1, veio sua primeira mensagem como novo proprietário por meio de sua conta no Instagram, quando escreveu: Aupa Deportivo (Aupa Deportivo), uma expressão de incentivo que significa "para a frente, Deportivo".

O impacto do nome de Messi não demorou a aparecer; cerca de 12 empresas apresentaram pedidos para patrocinar o clube em poucos dias, entre elas marcas que já negociavam com os antigos proprietários sem chegar a um acordo final, e outras que mantêm relações comerciais anteriores com o craque argentino.

No Uruguai, Messi iniciou outro projeto ao lado de seu amigo próximo Luis Suárez. Em maio de 2025, a dupla fundou o clube Deportivo LSM (Deportivo LSM), e a equipe conseguiu, em sua primeira temporada, subir para a terceira divisão do país.

Havia, no início, ideias de criar uma rede mais ampla de clubes, porém o aumento dos custos necessários para conduzir essas equipes pelas diferentes divisões do campeonato logo levou à diminuição do entusiasmo em relação ao projeto.

Por isso, a ideia de construir uma ampla rede de clubes não está mais em pauta no momento, enquanto o foco principal de Messi se concentra em saber se o Eldense é capaz de firmar os pés no futebol espanhol.

Já em Miami, há outro vínculo esperando por Messi, uma vez que as cláusulas de seu contrato com o Inter Miami preveem que ele receberá uma participação na propriedade do clube após sua aposentadoria. Mas fundar um novo clube próprio nos Estados Unidos não está entre seus planos atuais.



