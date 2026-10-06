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Depois da última dança: Messi abre os cofres de seu império secreto

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Uma nova vida entre os clubes e os bilhões

A pergunta sobre o futuro de Lionel Messi já não está relacionada apenas ao momento em que ele vai pendurar as chuteiras, ou à partida em que vestirá a camisa da Argentina pela última vez, mas passou a envolver o que ele vai construir após o fim de uma das maiores carreiras da história do futebol.

Messi se prepara para disputar sua última partida com a seleção da Argentina, em um amistoso contra o Benin no estádio Monumental, em Buenos Aires, em uma noite que carrega um caráter histórico e emocional excepcional.

Esta será a 208ª partida internacional de sua carreira, com o jogador com mais participações pela seleção de seu país e maior artilheiro histórico da Argentina se despedindo da torcida argentina, após ter construído ao longo de muitos anos um legado irrepetível.

Messi é amplamente visto como o maior jogador da história da Argentina, ao lado da lenda Diego Maradona, depois de ter conduzido seu país à glória mundial e deixado uma marca indelével na história da seleção.

Messi havia anunciado sua aposentadoria do futebol internacional em 31 de agosto, apenas seis semanas após a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo, afirmando que já não sentia ter algo a oferecer à seleção.

Apesar disso, Lionel Scaloni, treinador da Argentina, manteve a porta aberta para seu capitão, afirmando que ele pode voltar atrás em sua decisão se quiser, e que mudar de opinião nesta etapa não é algo reprovável.

No entanto, todos os indícios parecem confirmar que este capítulo da carreira internacional de Messi realmente se aproxima de seu fim.



  • Columbus Crew v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Messi escolhe seu futuro, e o futebol segue no centro das atenções

    No âmbito dos clubes, não há indícios de um fim próximo para sua carreira. O contrato de Messi com o Inter Miami se estende até o final da temporada 2028, com uma revisão anual do vínculo, e as pessoas próximas a ele não esperam que deixe o clube antes de chegar a data obrigatória para isso.

    Pelo contrário, as chances de prolongamento da relação parecem bastante fortes caso Messi sinta que ainda é capaz de continuar jogando, seja do ponto de vista físico ou mental. E quando as pessoas próximas a ele são questionadas sobre o que planeja fazer depois disso, limitam-se a sorrir; afinal, Messi nunca foi dos jogadores que fazem planos de longo prazo, pois está acostumado a se concentrar na próxima partida e nos desafios que ela traz.

    Ainda assim, os contornos da próxima etapa começaram a se desenhar com clareza. Messi seguirá ligado ao futebol, porque o afastamento completo do esporte que o acompanhou por toda a vida parece algo extremamente difícil, mas, ao mesmo tempo, ele amplia seus interesses em direção ao mundo dos negócios e dos investimentos, e já começou a construir um império que ultrapassa os limites do gramado.

    A ideia de Messi se tornar diretor esportivo ou conselheiro do presidente de um clube sempre atraiu seu interesse, pois ele quer estar próximo dos centros de tomada de decisão, sem viver as pressões diárias associadas às constantes viagens, ligações e reuniões que alguns cargos executivos impõem.

    E, ao ser questionado recentemente sobre qual opção prefere entre se tornar treinador ou proprietário de um clube, Messi escolheu claramente ser proprietário. A razão parece lógica para ele; afinal, o treinador vive sob a pressão dos resultados semana após semana, lida com muitos detalhes e se vê em confronto permanente com crises, lesões e críticas.

    Já o proprietário consegue traçar o rumo geral do clube a partir de uma posição mais tranquila e relativamente distante da pressão das partidas. Mas Messi não quer ser um proprietário que se limita a nomear o treinador e depois se retira de cena; ao contrário, deseja participar dos detalhes, tomar decisões e acompanhar tudo o que se refere ao projeto.


  • Ballon D'Or : Ceremony At Theatre Du Chatelet In ParisGetty Images Sport

    Eldense e Cornellà: o verdadeiro início do império futebolístico de Messi

    Na Espanha, ele já deu os primeiros passos para a construção de seu projeto no futebol. O clube UE Cornellà (UE Cornellà), localizado nos arredores de Barcelona e que disputa a quinta divisão, foi uma das primeiras peças desse projeto, depois de Messi adquiri-lo no mês de abril, para servir como incubadora no desenvolvimento de jovens jogadores.

    Em seguida veio o passo mais importante, com o clube CD Eldense (CD Eldense), que disputa a segunda divisão espanhola, após anunciar, no dia 1º de outubro, a transferência de sua propriedade para Messi, à espera da aprovação final do Conselho Superior de Esportes da Espanha.

    Espera-se que o Eldense seja o clube central no projeto de Messi no futebol, embora a primeira missão nesta temporada pareça modesta e clara: evitar o rebaixamento. Por esse motivo, Javi Calleja, ex-treinador do Villarreal, foi contratado para assumir a responsabilidade técnica em sincronia com a chegada do novo proprietário.

    O plano atual se baseia em administrar os dois clubes por meio de pessoas de confiança de Messi, que servirão como elo de ligação entre ele e os clubes, até que ele possa se dedicar de forma mais ampla a esse projeto. Messi não se limita a acompanhar os resultados de longe, mas sim assiste constantemente às partidas do Eldense em seu próprio computador.

    E após a vitória sobre o Real Oviedo pelo placar de 4 a 1, veio sua primeira mensagem como novo proprietário por meio de sua conta no Instagram, quando escreveu: Aupa Deportivo (Aupa Deportivo), uma expressão de incentivo que significa "para a frente, Deportivo".

    O impacto do nome de Messi não demorou a aparecer; cerca de 12 empresas apresentaram pedidos para patrocinar o clube em poucos dias, entre elas marcas que já negociavam com os antigos proprietários sem chegar a um acordo final, e outras que mantêm relações comerciais anteriores com o craque argentino.

    No Uruguai, Messi iniciou outro projeto ao lado de seu amigo próximo Luis Suárez. Em maio de 2025, a dupla fundou o clube Deportivo LSM (Deportivo LSM), e a equipe conseguiu, em sua primeira temporada, subir para a terceira divisão do país.

    Havia, no início, ideias de criar uma rede mais ampla de clubes, porém o aumento dos custos necessários para conduzir essas equipes pelas diferentes divisões do campeonato logo levou à diminuição do entusiasmo em relação ao projeto.

    Por isso, a ideia de construir uma ampla rede de clubes não está mais em pauta no momento, enquanto o foco principal de Messi se concentra em saber se o Eldense é capaz de firmar os pés no futebol espanhol.

    Já em Miami, há outro vínculo esperando por Messi, uma vez que as cláusulas de seu contrato com o Inter Miami preveem que ele receberá uma participação na propriedade do clube após sua aposentadoria. Mas fundar um novo clube próprio nos Estados Unidos não está entre seus planos atuais.


  • Miami Open Presented by Itau 2025 - Day 11Getty Images Sport

    O sonho que não virou plano, e a outra paixão

    O retorno de Messi às suas raízes na Argentina continua sendo uma ideia atraente para os torcedores, especialmente diante de seu vínculo emocional com o Newell's Old Boys, clube pelo qual jogou durante a infância na cidade de Rosário. Mas a verdade é que essa ideia nunca chegou a ser discutida oficialmente.

    Talvez a ideia passe pela sua cabeça durante uma conversa com Luis Suárez enquanto tomam um chimarrão, assim como pode surgir a ideia de voltar ao Barcelona ou viver uma breve experiência no Napoli, clube historicamente associado ao nome de Maradona.

    Mas os próximos a Messi não esperam que nenhum desses cenários se concretize. Seus planos atuais giram basicamente em torno da Europa e de Miami, enquanto o aguarda a casa ideal da família em Castelldefels, perto do mar e da cidade de Barcelona, em um lugar que representa, para ele e sua família, um ponto de estabilidade perfeito.

    Embora a propriedade de clubes represente um aspecto importante de seu projeto, o futebol de base ocupa um lugar especial entre os interesses de Messi. E o Newell's Old Boys segue fortemente presente nesse aspecto, já que o clube é uma das 16 academias que participam da "Copa Messi" neste ano.

    O interesse do craque argentino não se limita a emprestar seu nome ao torneio: ele faz questão de acompanhar as partidas de seu filho e os eventos relacionados a ele, além de dedicar parte de seu tempo e dinheiro para apoiar as competições das categorias de base, segundo informações da "BBC Sport".

    O torneio começou inicialmente com a participação de oito equipes, mas Messi surpreendeu os organizadores no ano passado quando se esperava que comparecesse a apenas uma ou duas partidas, e talvez à final, antes de aparecer e acompanhar todos os jogos ao longo de todos os dias do torneio.

    Nesta edição, o número de participantes dobrou, chegando a 16 equipes, com as competições tendo início em 25 de outubro, nas instalações do Inter Miami, no estado da Flórida.

    O torneio reúne clubes e academias de destaque, entre eles Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milão, Arsenal e UE Cornellà, além de outras equipes.

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  • FBL-BALLON D'OR-2019-AWARDAFP

    Do campo aos bilhões dos negócios

    Fora do futebol, Messi conseguiu construir um enorme portfólio de investimentos que explica parte das estimativas da revista Forbes sobre seu patrimônio líquido, avaliado em cerca de 1,1 bilhão de dólares em junho, depois que sua renda anual atingiu aproximadamente 140 milhões de dólares no ano anterior, entre futebol e investimentos comerciais.

    A parceria de longo prazo com a empresa Adidas, assinada em 2017, continua sendo um dos seus acordos comerciais mais famosos. Messi também é dono do projeto MiM Hotels, uma rede que reúne seis hotéis boutique que se estendem de Ibiza a Andorra, administrados pelo grupo Meliá por meio de um contrato de arrendamento em vigor desde o 1º de novembro.

    O nome MiM surgiu da fusão entre o nome de Messi e o grupo de hotéis Majestic, enquanto os hotéis são administrados dentro do grupo Meliá Collection. Em sua cidade natal, Rosário, sua empresa familiar investe no projeto residencial Carrasco M, que conta com 24 casas com vista para o rio Paraná, enquanto a imobiliária de propriedade do craque argentino Ángel Di María cuida das vendas.

    Messi também possui uma participação na rede de restaurantes El Club de la Milanesa, que planeja abrir cinco filiais na região da Catalunha, sendo a primeira na região de Castelldefels.

    A coisa não parou nos imóveis, hotéis e restaurantes, pois Messi também entrou no mundo do mate, a tradicional e famosa bebida da América do Sul, com o lançamento de uma coleção exclusiva em colaboração com a empresa Stanley, especializada em utensílios e artigos para bebidas.

    Essa parceria é o primeiro acordo de longo prazo que a Stanley firma com um atleta, e o próprio Messi participou da escolha dos materiais e das cores utilizados na coleção.

  • FBL-MLS-USA-MIAMI-NEW YORKAFP

    O empresário: o começo que se transformou em um império

    A jornada de Messi no mundo dos negócios começou com a participação de seu pai, Jorge, que assumiu a gestão dos assuntos do filho desde os primeiros passos. Jorge Messi faleceu em agosto, aos 68 anos, após permanecer por anos como uma das figuras mais destacadas no círculo próximo do filho.

    Mas alguns conselhos e decisões iniciais causaram problemas à família com as autoridades fiscais espanholas, antes que o sistema de negócios de Messi se expandisse posteriormente e se transformasse em uma rede mais organizada e estável.

    A empresa passou a incluir ramos especializados em produção televisiva, marketing, mídia, parcerias comerciais e outros, e essas atividades já estavam de fato consolidadas antes da grave crise de saúde que acometeu seu pai.

    Hoje, Messi deposita sua confiança em um grupo de pessoas que cuidam da gestão de seus negócios, e algumas delas o acompanham desde seus primeiros anos no Barcelona. As oportunidades de investimento passam por processos minuciosos de análise e auditoria, de modo que só chega a Messi aquilo com que ele se sente à vontade. No fim das contas, ele é quem decide a natureza de sua relação com o mundo dos negócios, e não permite que ninguém lhe imponha um determinado caminho.

    Apesar da dimensão de sua carteira de investimentos e da amplitude de seus projetos, Messi não se enxerga como um empresário de experiência completa. Durante sua participação no Fórum América de Negócios em Miami, em novembro passado, Messi afirmou: "O mundo dos negócios é algo que desperta meu interesse. Quero continuar aprendendo, porque não sei nada e ainda estou no começo do caminho".

    Talvez essa frase resuma sua visão para a próxima etapa melhor do que qualquer plano anunciado. Messi, que passou mais de duas décadas no topo do futebol, não parece disposto a deixar o esporte por completo, mas, ao mesmo tempo, começou a construir um novo mundo ao seu redor.

    Da propriedade de clubes ao investimento em jovens talentos, passando por imóveis, hotéis e restaurantes, até as grandes parcerias comerciais, forma-se gradualmente um império que leva seu nome. Ainda assim, o jogador dentro dele continua sendo, antes de tudo, um jogador.

    Sua carteira de investimentos tornou-se impressionante, seus projetos se expandem, e sua posição como proprietário de clubes se consolida, mas Messi ainda busca mais conquistas dentro de campo.

    Talvez esse seja o contraste mais fascinante da próxima etapa: uma lenda que se aproxima do encerramento de sua trajetória internacional, um empresário que já começou a desenhar os contornos de seu império, um proprietário de clubes que quer se aproximar dos detalhes, e um jogador que ainda procura um novo motivo para continuar.

    A era de Messi com a Argentina praticamente chegou ao fim, mas a história do próprio Messi ainda não se aproximou de seu desfecho.

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