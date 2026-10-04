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Denzel Dumfries cobra ajuste defensivo enquanto a vazada Holanda busca sua primeira partida sem sofrer gols em 2026
Zero jogos sem sofrer gols em 11 partidas
A Holanda se prepara para enfrentar a Sérvia na Liga das Nações no domingo com um objetivo claro: não sofrer gol. Apesar de estar invicta sob o comando do técnico Xavi, a Holanda tem enfrentado dificuldades para mostrar solidez defensiva ao longo do ano. De fato, a equipe não conseguiu manter a meta zerada em nenhuma das 11 partidas disputadas em 2026, um dado que segue sendo fonte de frustração para o elenco.
Recentemente, o time precisou reagir após ficar dois gols atrás para garantir um ponto contra a Grécia, o que destacou tanto seu espírito de luta quanto sua vulnerabilidade persistente na defesa. Atualmente na segunda posição de seu grupo na Liga das Nações, com uma vitória e dois empates, as falhas defensivas se tornaram o principal foco das discussões internas.
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Dumfries desafia a Holanda a apertar a marcação
Dumfries fez um apelo aos companheiros de seleção da Holanda, pedindo que corrijam suas vulnerabilidades defensivas antes da próxima partida contra a Sérvia, no Philips Stadion. Presença constante na linha defensiva da seleção, Dumfries destacou que um elenco com defensores de nível tão alto não deveria estar sofrendo gols com tanta frequência.
"Esse é um bom desafio para a equipe. Queremos mudar isso e sofrer menos gols", disse Dumfries. "Não é um problema, mas é, claro, uma questão. Quando você olha para os defensores que temos, não deveríamos estar sofrendo tantos gols. Esse é um ponto de atenção em que estamos trabalhando para melhorar."
Preocupações com o calendário internacional
Embora o foco siga sendo o desempenho em campo, a estrutura do calendário internacional também tem sido tema de debate dentro do grupo. A atual janela da Liga das Nações foi condensada em uma única pausa mais longa, em vez do formato tradicional dividido. Dumfries demonstrou algumas reservas sobre como essas mudanças de calendário afetam os jogadores que precisam passar um período significativo longe de seus compromissos domésticos.
O jogador de 28 anos indicou que não é fã desse novo formato por causa do período prolongado longe das obrigações com o clube. "Uma pausa tão longa durante a temporada é muita coisa", comentou o defensor. "Na verdade, não sou a favor disso, porque você fica longe do seu clube por bastante tempo. Eu também gostava um pouco mais do formato anterior, mas, enfim, temos que respeitar o calendário."
- AFP
O teste defensivo definitivo
Apesar das preocupações defensivas, há um sentimento de otimismo em torno da nova era sob o comando de Xavi. A equipe mostrou uma flexibilidade tática renovada e capacidade de dominar a posse de bola, ainda que as fases de transição a tenham deixado exposta. A Sérvia vai impor um teste físico que certamente colocará à prova a capacidade da Holanda pelo alto e em situações de bola parada. Para Dumfries e seus companheiros na linha de quatro defensiva, a partida representa mais do que apenas três pontos: é uma oportunidade de provar que eles podem finalmente dominar a arte de sair sem sofrer gols. Fechar a defesa será essencial para que a Holanda supere seu grupo e avance para o mata-mata.
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