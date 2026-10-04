A Holanda se prepara para enfrentar a Sérvia na Liga das Nações no domingo com um objetivo claro: não sofrer gol. Apesar de estar invicta sob o comando do técnico Xavi, a Holanda tem enfrentado dificuldades para mostrar solidez defensiva ao longo do ano. De fato, a equipe não conseguiu manter a meta zerada em nenhuma das 11 partidas disputadas em 2026, um dado que segue sendo fonte de frustração para o elenco.

Recentemente, o time precisou reagir após ficar dois gols atrás para garantir um ponto contra a Grécia, o que destacou tanto seu espírito de luta quanto sua vulnerabilidade persistente na defesa. Atualmente na segunda posição de seu grupo na Liga das Nações, com uma vitória e dois empates, as falhas defensivas se tornaram o principal foco das discussões internas.