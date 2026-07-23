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Dejan Kulusevski e Mohammed Kudus ficam de fora da turnê de pré-temporada do Tottenham devido a dificuldades na recuperação de lesões
Os problemas com lesões continuam para a dupla-chave do Tottenham
Os torcedores do Tottenham receberam notícias decepcionantes enquanto o clube se prepara para sua turnê pelo hemisfério sul, com Kulusevski e Kudus ficando de fora da delegação. A equipe de Roberto De Zerbi deve disputar três partidas em Auckland e Sydney, aproveitando o ímpeto da recente vitória por 1 a 0 sobre o MK Dons.
A situação de Kudus é particularmente frustrante, já que havia esperança de que ele estivesse prestes a retornar aos gramados, depois de não jogar pelo Tottenham desde que sofreu uma lesão grave no quadríceps contra o Sunderland, em janeiro. Embora o ex-jogador do West Ham tenha sido fotografado recentemente de volta à academia na base de treinamento do Spurs, foi tomada a decisão de mantê-lo em Londres para que se concentre em sua recuperação, em vez de arriscar a intensidade de uma turnê transcontinental.
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Kulusevski ainda não está perto de voltar
O quadro parece menos positivo para Kulusevski, que continua totalmente ausente das instalações do Tottenham em Enfield, o que alimenta uma preocupação crescente com o estado de seu joelho. O ponta sueco já está há 14 meses sem disputar uma partida oficial, após uma cirurgia na rótula realizada em consequência de uma lesão sofrida pouco antes de o Spurs conquistar a Liga Europa, em maio de 2025.
O afastamento de 14 meses é uma grande preocupação para a comissão técnica, já que o ponta já foi considerado uma peça fundamental do ataque do Tottenham. Wilson Odobert e Xavi Simons também permanecem em Londres para continuar a reabilitação de suas respectivas lesões.
Novas contratações devem fazer sua estreia na turnê
Embora as lesões dominem as manchetes, há muita expectativa em torno dos novos jogadores que foram convocados para o elenco de 35 jogadores de De Zerbi. Entre eles, destacam-se as contratações de grande repercussão da janela de transferências de verão, incluindo a dupla de £185 milhões formada por Sandro Tonali e Mateus Fernandes.
Andy Robertson, Jan Paul van Hecke e Martin Dubravka também farão sua primeira viagem com o Spurs, embora Marcos Senesi tenha recebido uma folga prolongada após chegar à final da Copa do Mundo com a Argentina, enquanto Guglielmo Vicario, cujo nome tem sido associado a uma transferência para o Napoli, também fica de fora após sofrer uma pequena contusão recentemente durante um treino.
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A reconstrução de De Zerbi continua
O Tottenham escapou por pouco do rebaixamento na última temporada, sobrevivendo a uma disputa acirrada contra o rebaixamento antes de terminar em 17º lugar na Premier League pela segunda campanha consecutiva — uma sequência de resultados que, no fim das contas, abriu caminho para a ambiciosa reconstrução que agora está tomando forma sob o comando de De Zerbi. Desde então, o clube tem estado entre os mais ativos no mercado de transferências da Premier League, agindo rapidamente para reforçar todas as posições em campo, na tentativa de diminuir a diferença para os times de ponta da divisão, tendo já investido 237 milhões de libras em novas contratações neste verão.
Apesar desse investimento, De Zerbi deixou claro que seu projeto de reconstrução está longe de estar concluído. “Me sinto muito bem porque estamos trabalhando bem. Acho que estamos montando um time muito bom, com alguns novos jogadores muito importantes, e estamos dando início a um projeto em uma nova etapa da história do clube”, disse o italiano, em entrevista ao SpursPlay. “Agora precisamos finalizar, pois ainda não está concluído, nosso mercado de transferências, tanto as contratações quanto as saídas, mas, no momento, estou muito feliz, muito orgulhoso e muito otimista.”
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