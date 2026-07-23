Dejan Kulusevski e Mohammed Kudus ficam de fora da turnê de pré-temporada do Tottenham devido a dificuldades na recuperação de lesões

O Tottenham escapou por pouco do rebaixamento na última temporada, sobrevivendo a uma disputa acirrada contra o rebaixamento antes de terminar em 17º lugar na Premier League pela segunda campanha consecutiva — uma sequência de resultados que, no fim das contas, abriu caminho para a ambiciosa reconstrução que agora está tomando forma sob o comando de De Zerbi. Desde então, o clube tem estado entre os mais ativos no mercado de transferências da Premier League, agindo rapidamente para reforçar todas as posições em campo, na tentativa de diminuir a diferença para os times de ponta da divisão, tendo já investido 237 milhões de libras em novas contratações neste verão.

Apesar desse investimento, De Zerbi deixou claro que seu projeto de reconstrução está longe de estar concluído. “Me sinto muito bem porque estamos trabalhando bem. Acho que estamos montando um time muito bom, com alguns novos jogadores muito importantes, e estamos dando início a um projeto em uma nova etapa da história do clube”, disse o italiano, em entrevista ao SpursPlay. “Agora precisamos finalizar, pois ainda não está concluído, nosso mercado de transferências, tanto as contratações quanto as saídas, mas, no momento, estou muito feliz, muito orgulhoso e muito otimista.”