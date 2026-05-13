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Dedução de seis pontos para o Southampton está sendo considerada em meio ao escândalo do “spygate”
O EFL enfrenta o Southampton com a vaga na Premier League já garantida
De acordo com o jornal The Times, o Southampton foi acusado de violar a regra 127 da EFL depois que o Middlesbrough apresentou uma queixa formal sobre uma suposta espionagem. O regulamento considera explicitamente uma infração observar o treino de um adversário nas 72 horas que antecedem uma partida. O Southampton garantiu sua vaga na final com uma dramática vitória por 2 a 1 no placar agregado, após a prorrogação na terça-feira, marcando um confronto com o Hull City em 22 de maio por uma vaga lucrativa na Premier League. No entanto, a English Football League está empenhada em que o processo disciplinar seja concluído antes da final, o que significa que o clube enfrenta sérias consequências.
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A FA encerra a investigação sobre discriminação envolvendo Harwood-Bellis
Este escândalo do “spygate” não foi a única crise que pairou sobre o St Mary’s nesta semana. A Federação Inglesa de Futebol (FA) vinha analisando o relatório oficial do árbitro Andrew Madley depois que o zagueiro do Middlesbrough, Luke Ayling, alegou que o capitão do Southampton, Taylor Harwood-Bellis, teria usado linguagem discriminatória fazendo referência à sua gagueira durante o acirrado confronto de terça-feira. No entanto, a FA encerrou oficialmente a investigação na quarta-feira, depois que Ayling informou formalmente que não desejava dar continuidade à denúncia. A decisão poupa o zagueiro de 24 anos de uma punição pessoal, permitindo que o Southampton risque pelo menos um grande problema fora de campo antes de sua viagem a Wembley.
Os precedentes apontam para uma dedução severa de pontos
O painel disciplinar deve considerar a sanção esportiva imposta à seleção olímpica feminina do Canadá em 2024 como um possível precedente. O Canadá sofreu uma dedução de seis pontos da FIFA por usar um drone para espionar a Nova Zelândia. Embora o Canadá tenha alegado que a punição era desproporcional, citando sem sucesso a multa de £ 200.000 imposta ao Leeds United em 2019 e o fato de o Liverpool ter escapado de punição após um acordo secreto de £ 1 milhão com o Manchester City, seu recurso foi negado.
Como as regras da EFL se tornaram significativamente mais rígidas desde o incidente do Leeds, o Southampton pode enfrentar uma pesada dedução de pontos na próxima temporada. Validando essa abordagem rigorosa, a decisão do painel do Tribunal Arbitral do Esporte declarou: “Os requerentes não convenceram o tribunal de que a sanção de dedução de pontos seja grosseiramente desproporcional às violações ocorridas. Os mais altos padrões de probidade devem ser cumpridos. Se não forem, as consequências e sanções que se seguem precisam ser fortes e podem até ser severas.”
Enquanto isso, o Middlesbrough convocou seu elenco para uma reunião na manhã de quinta-feira.
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O que vem a seguir para os finalistas do playoff?
Os próximos dias serão absolutamente decisivos, enquanto o Southampton aguarda ansiosamente o veredicto do painel independente. Com o Middlesbrough supostamente preparando uma testemunha importante para alegar novos casos de espionagem, o clube da costa sul precisa defender com unhas e dentes sua posição para evitar uma penalidade devastadora de pontos antes da crucial final em Wembley contra o Hull City, válida pela promoção à Premier League.