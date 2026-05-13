Dedução de seis pontos para o Southampton está sendo considerada em meio ao escândalo do “spygate”

O painel disciplinar deve considerar a sanção esportiva imposta à seleção olímpica feminina do Canadá em 2024 como um possível precedente. O Canadá sofreu uma dedução de seis pontos da FIFA por usar um drone para espionar a Nova Zelândia. Embora o Canadá tenha alegado que a punição era desproporcional, citando sem sucesso a multa de £ 200.000 imposta ao Leeds United em 2019 e o fato de o Liverpool ter escapado de punição após um acordo secreto de £ 1 milhão com o Manchester City, seu recurso foi negado.

Como as regras da EFL se tornaram significativamente mais rígidas desde o incidente do Leeds, o Southampton pode enfrentar uma pesada dedução de pontos na próxima temporada. Validando essa abordagem rigorosa, a decisão do painel do Tribunal Arbitral do Esporte declarou: “Os requerentes não convenceram o tribunal de que a sanção de dedução de pontos seja grosseiramente desproporcional às violações ocorridas. Os mais altos padrões de probidade devem ser cumpridos. Se não forem, as consequências e sanções que se seguem precisam ser fortes e podem até ser severas.”

Enquanto isso, o Middlesbrough convocou seu elenco para uma reunião na manhã de quinta-feira.