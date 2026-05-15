Decisão sobre o futuro deve ser tomada em breve: José Mourinho nega ter mantido contato com o Real Madrid

De modo geral, “The Special One” ainda não pensou em seu futuro após o fim da temporada atual. O Benfica já lhe apresentou uma proposta de renovação de contrato, mas ele ainda não quer se pronunciar sobre isso: “Eu disse que não quero. Não quero nada agora.”

Ao mesmo tempo, não será preciso esperar muito mais tempo até que uma decisão seja tomada. “No domingo [após o último jogo], sim”, disse Mourinho.

O técnico de 63 anos é considerado o principal favorito para assumir o cargo de novo treinador do Real Madrid, onde o atual técnico, Álvaro Arbeloa, provavelmente não continuará após o verão, devido ao desempenho medíocre da equipe.

Recentemente, foi noticiado que a contratação de Mourinho pelo Real Madrid já estaria fechada, mas não houve confirmação oficial de nenhuma das partes. Nos últimos dias, já havia indícios de um retorno do português ao seu antigo clube. “The Special One” possui uma cláusula de rescisão de três milhões de euros em seu contrato com o Benfica, válido até 2027.

Além de Mourinho, outros nomes cogitados incluíam o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, que está deixando o cargo, e Sebastian Hoeneß, do VfB Stuttgart.