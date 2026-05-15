"Não tive qualquer contato com o Real Madrid. Nem com o presidente, nem com qualquer outra figura importante do clube", declarou o português na coletiva de imprensa antes do jogo do seu clube, o Benfica, contra o GD Estoril Praia.
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Decisão sobre o futuro deve ser tomada em breve: José Mourinho nega ter mantido contato com o Real Madrid
De modo geral, “The Special One” ainda não pensou em seu futuro após o fim da temporada atual. O Benfica já lhe apresentou uma proposta de renovação de contrato, mas ele ainda não quer se pronunciar sobre isso: “Eu disse que não quero. Não quero nada agora.”
Ao mesmo tempo, não será preciso esperar muito mais tempo até que uma decisão seja tomada. “No domingo [após o último jogo], sim”, disse Mourinho.
O técnico de 63 anos é considerado o principal favorito para assumir o cargo de novo treinador do Real Madrid, onde o atual técnico, Álvaro Arbeloa, provavelmente não continuará após o verão, devido ao desempenho medíocre da equipe.
Recentemente, foi noticiado que a contratação de Mourinho pelo Real Madrid já estaria fechada, mas não houve confirmação oficial de nenhuma das partes. Nos últimos dias, já havia indícios de um retorno do português ao seu antigo clube. “The Special One” possui uma cláusula de rescisão de três milhões de euros em seu contrato com o Benfica, válido até 2027.
Além de Mourinho, outros nomes cogitados incluíam o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, que está deixando o cargo, e Sebastian Hoeneß, do VfB Stuttgart.
Mourinho conquistou o campeonato e a copa com o Real Madrid
Espera-se que Mourinho consiga, com mão de ferro, recompor o desestruturado elenco de estrelas do Real Madrid, que está prestes a encerrar, pela segunda vez consecutiva, uma temporada sem conquistar nenhum título de peso. Nas últimas semanas e meses, os jogadores cometeram várias falhas disciplinares, que culminaram de forma infeliz na grave briga entre Aurélien Tchouameni e Federico Valverde.
Mourinho já ocupou o banco de reservas do time madrilenho de 2010 a 2013, conquistando uma vez o campeonato e uma vez a Copa. Recentemente, a Sky Sport informou que o técnico de 63 anos teria feito duas exigências para seu retorno. Nas conversas com os dirigentes, ele teria falado em “controle total” e “grande poder de decisão nas transferências” antes de concordar com um novo contrato.