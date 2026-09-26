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Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Decisão por votação: a Irlanda joga, amanhã a partida com Israel

Israel x Irlanda
Israel
Irlanda
Liga das Nações B

Tensão na concentração da seleção da Irlanda depois que vários jogadores expressaram a vontade de não jogar

Horas de tensão, na Hungria, na concentração da seleção da Irlanda depois que vários jogadores manifestaram a vontade de não jogar amanhã a partida da Nations League contra Israel no campo neutro de Debrecen.


Como informa a ANSA, depois de longas discussões, a federação irlandesa de futebol fez uma consulta entre os atletas, e a maioria se declarou favorável à realização da partida de amanhã e também da prevista para daqui a uma semana, que será disputada novamente em campo neutro, na Sérvia.


A decisão foi tomada não sem dificuldades, depois de entrevistas coletivas adiadas e depois, na prática, canceladas, com o goleiro reserva da seleção irlandesa, Gavin Bazunu, que comunicou ao time que não queria jogar.


  • Segundo a imprensa irlandesa, outros jogadores também haviam avaliado se seguiriam o exemplo do goleiro e não entrariam em campo, o que levou a federação a colocar a questão em votação.


    Após o cancelamento do treino programado, a equipe ficou por muito tempo em conversa com o técnico da seleção, Heimir Hallgrimsson, que nos últimos dias havia adotado uma posição firme contra os adversários: "Não jogamos com o genocídio, jogamos contra o genocídio", palavras às quais a federação de futebol de Tel Aviv respondeu duramente, acusando o treinador de "estupidez e ignorância".

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