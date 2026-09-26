Decisão por votação: a Irlanda joga, amanhã a partida com Israel

Horas de tensão, na Hungria, na concentração da seleção da Irlanda depois que vários jogadores manifestaram a vontade de não jogar amanhã a partida da Nations League contra Israel no campo neutro de Debrecen.





Como informa a ANSA, depois de longas discussões, a federação irlandesa de futebol fez uma consulta entre os atletas, e a maioria se declarou favorável à realização da partida de amanhã e também da prevista para daqui a uma semana, que será disputada novamente em campo neutro, na Sérvia.





A decisão foi tomada não sem dificuldades, depois de entrevistas coletivas adiadas e depois, na prática, canceladas, com o goleiro reserva da seleção irlandesa, Gavin Bazunu, que comunicou ao time que não queria jogar.



