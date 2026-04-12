Decisão definitiva... O Real Madrid impede que seu ex-jogador se transfira para o Barcelona

O futuro de Víctor Muñoz, assim como o de muitos jogadores que saem da “La Fábrica”, está vinculado a um acordo mútuo com o Real Madrid por três temporadas; sem o consentimento do clube merengue, nem ele, nem Nico Baz, nem Jacobo, nem outros podem tomar uma decisão individual de mudar de time, princípio que os técnicos e dirigentes do Real Madrid aplicam há cinco anos, mantendo o controle total nas mãos da diretoria esportiva do clube.

Prevalece no Real Madrid a convicção de que o acordo fechado com o Osasuna é válido, com a garantia de que o veloz ponta não jogará pelo Barcelona.

Fontes esclareceram que os rumores recentes sobre sua aproximação do clube catalão devido à mudança de sua agência de representação são falsos, pois essa mudança foi combinada há meses e não tem relação com sua transferência para o “Blaugrana”.

A nova agência do jogador mantém uma excelente relação com o Barcelona e também com o Real Madrid, e essa mudança se deve ao desejo de Muñoz de trocar de representantes para trabalhar em seu futuro de maneira geral, e não com base em promessas de transferência para um clube específico.



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