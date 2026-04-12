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Hussein Hamdy

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Decisão definitiva... O Real Madrid impede que seu ex-jogador se transfira para o Barcelona

Real Madrid
Barcelona
Osasuna
La Liga
V. Munoz
Espanha

O Real impede o Barça de fechar um negócio de destaque

O Real Madrid decidiu impedir que um de seus ex-jogadores se transferisse para o seu tradicional rival, o Barcelona, valendo-se das cláusulas contratuais estabelecidas pela diretoria do “Merengue” quando ele deixou o clube no verão passado.

O jornal espanhol “AS” confirmou que Víctor Muñoz se tornou uma das maiores surpresas da temporada atual, já que sua convocação para a seleção espanhola pelo técnico Luis de la Fuente veio confirmar o excelente desempenho que o ex-aluno da Academia do Real Madrid vem apresentando com a camisa do Osasuna.

  • Controle total sobre a transação

    Ela destacou que o Real Madrid ainda detém a opção de preferência na decisão sobre o futuro de Muñoz, além de uma cláusula de recompra e da posse de metade dos seus direitos econômicos caso ele venha a ser vendido no futuro.

    A diretoria do Real Madrid mantém uma postura firme em relação ao futuro do veloz ponta, não permitindo, sob nenhuma circunstância, sua possível transferência para o Barcelona, rumores que se repetiram nas últimas semanas; o Real Madrid não pretende abrir mão de seu direito de decidir o destino do jogador internacional, que já passou pela academia do Barça no início de sua carreira.

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  • Uma política que não muda

    O futuro de Víctor Muñoz, assim como o de muitos jogadores que saem da “La Fábrica”, está vinculado a um acordo mútuo com o Real Madrid por três temporadas; sem o consentimento do clube merengue, nem ele, nem Nico Baz, nem Jacobo, nem outros podem tomar uma decisão individual de mudar de time, princípio que os técnicos e dirigentes do Real Madrid aplicam há cinco anos, mantendo o controle total nas mãos da diretoria esportiva do clube.

    Prevalece no Real Madrid a convicção de que o acordo fechado com o Osasuna é válido, com a garantia de que o veloz ponta não jogará pelo Barcelona.

    Fontes esclareceram que os rumores recentes sobre sua aproximação do clube catalão devido à mudança de sua agência de representação são falsos, pois essa mudança foi combinada há meses e não tem relação com sua transferência para o “Blaugrana”.

    A nova agência do jogador mantém uma excelente relação com o Barcelona e também com o Real Madrid, e essa mudança se deve ao desejo de Muñoz de trocar de representantes para trabalhar em seu futuro de maneira geral, e não com base em promessas de transferência para um clube específico.

    Leia também: “Traição legítima”... Barcelona planeja o retorno do filho pródigo e quebrar as amarras do Real Madrid

  • Interesse externo

    Clubes da Premier League e da Série A começaram a se interessar pela situação de Muñoz, sabendo-se que seu contrato inclui uma cláusula de rescisão no valor de 40 milhões de euros; no entanto, o Real Madrid detém o direito de recomprá-lo durante o verão pelos próximos três anos por 8, 9 ou 10 milhões de euros, respectivamente.

    Vale lembrar que o jovem ponta vestiu a camisa da seleção espanhola em duas ocasiões e aspira a participar da Copa do Mundo. Até o momento, ele disputou todas as partidas da La Liga, marcando 5 gols e dando 3 assistências.