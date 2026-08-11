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Dean Huijsen promete ser "digno" da camisa 4 do Real Madrid após herdar a camisa do lendário Sergio Ramos
Um sonho realizado para o defensor nascido em Málaga
O Madrid anunciou oficialmente a numeração do elenco para a temporada 2026-27, e a mudança mais significativa fez Huijsen herdar a icônica camisa 4. Para Huijsen, que usou a camisa 24 na temporada passada, a oportunidade de vestir o mesmo número de seus ídolos de infância representa o ponto mais alto de sua trajetória profissional até aqui, especialmente por suas raízes em Málaga, ligação que ele compartilha com um dos ocupantes mais famosos da camisa, Hierro.
O defensor recorreu às redes sociais para compartilhar uma mensagem emocionante ao lado de uma foto de seu novo uniforme. "Sempre foi meu sonho jogar pelo Real Madrid e vestir a camisa 4. Quando criança, meu maior ídolo sempre foi Sergio Ramos, que usava esse número e foi uma verdadeira lenda do Real Madrid e do futebol mundial. Ainda me lembro de jogar com suas chuteiras SR4 porque eu queria ser como ele. Antes dele, outra lenda como Fernando Hierro também usou esse número. Isso tem um significado especial para mim porque ele também era de Málaga, assim como eu", disse Huijsen.
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Provando seu valor sob o comando de Mourinho
A próxima temporada 2026-27 é vista como decisiva para Huijsen. Apesar de ter mostrado lampejos de brilhantismo durante seu ano de estreia na capital, o defensor teve dificuldades para manter a consistência e acabou perdendo seu lugar na seleção da Espanha de Luis de la Fuente para a Copa do Mundo. No entanto, uma reta final forte na temporada passada e uma pré-temporada completa sob o rigoroso regime de treinamentos de Jose Mourinho trouxeram esperança de que ele possa reencontrar sua melhor forma.
"Quero agradecer ao clube, ao presidente, ao treinador, aos jogadores e a todos os torcedores deste grande clube. Sei que este número tem uma história repleta de lendas, e espero escrever minha própria história para que um dia as pessoas me considerem digno de ter vestido esta camisa e este número. O que eu sei é que vou dar tudo de mim todos os dias, seja nos treinamentos ou em uma partida", afirmou.
Respeito pela linhagem da camisa 4
Huijsen fez questão de reconhecer rapidamente que a camisa não pertence apenas ao passado distante, mas também foi usada por grandes nomes mais recentes que o ajudaram a se integrar ao ambiente do time principal em Valdebebas. Antes de o número ficar vago, ele era ocupado por David Alaba, o versátil austríaco que decidiu deixar o clube. Huijsen creditou a Alaba sua mentoria durante o período em que estiveram juntos no elenco, observando que a influência do veterano ia muito além do que os espectadores viam em campo nos dias de jogo.
"Depois disso, outra grande lenda do futebol, David Alaba, a vestiu, e eu tive o prazer de dividir o vestiário com ele. Sem dúvida, ele foi um dos melhores companheiros de equipe e das melhores pessoas que conheci neste esporte. Ele sempre trabalhou duro e estava disposto a ajudar todos com sua experiência e liderança. Quero agradecer ao clube, ao presidente, ao treinador, aos jogadores e a todos os torcedores deste grande clube", destacou Huijsen.
- (C)Getty Images
O aval de uma lenda do clube
O gesto não passou despercebido pelo homem mais associado ao número 4 na era moderna. Ramos, que capitaneou o Madrid em quatro títulos da Champions League usando a camisa, respondeu à publicação de Huijsen com uma mensagem de incentivo. A interação entre o lendário ex-capitão e a estrela em ascensão proporcionou um momento de passagem de bastão que encantou os torcedores. Ramos escreveu: “Boa sorte, campeão. Espero que ela também lhe traga muita alegria. Hala Madrid.”
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