O Madrid anunciou oficialmente a numeração do elenco para a temporada 2026-27, e a mudança mais significativa fez Huijsen herdar a icônica camisa 4. Para Huijsen, que usou a camisa 24 na temporada passada, a oportunidade de vestir o mesmo número de seus ídolos de infância representa o ponto mais alto de sua trajetória profissional até aqui, especialmente por suas raízes em Málaga, ligação que ele compartilha com um dos ocupantes mais famosos da camisa, Hierro.

O defensor recorreu às redes sociais para compartilhar uma mensagem emocionante ao lado de uma foto de seu novo uniforme. "Sempre foi meu sonho jogar pelo Real Madrid e vestir a camisa 4. Quando criança, meu maior ídolo sempre foi Sergio Ramos, que usava esse número e foi uma verdadeira lenda do Real Madrid e do futebol mundial. Ainda me lembro de jogar com suas chuteiras SR4 porque eu queria ser como ele. Antes dele, outra lenda como Fernando Hierro também usou esse número. Isso tem um significado especial para mim porque ele também era de Málaga, assim como eu", disse Huijsen.