Em setembro de 2009, Bendtner acreditava que devia a uma força superior o fato de ainda estar vivo depois que seu carro deu perda total em um acidente a caminho do treino. Ele ficou afastado por apenas duas semanas, com ferimentos leves.

“Acredito que alguém colocou a mão sobre mim”, disse Bendtner na época. “Não sei o quê ou quem, mas, olhando de uma perspectiva mais ampla, simplesmente senti que alguém me ajudou. Acredito plenamente que ainda não era minha hora. Não era hora de minha vida acabar. Se meu carro fosse menor e menos seguro, o acidente poderia ter sido fatal. Eles [os policiais] chegaram a dizer que foi um milagre isso não ter terminado em tragédia ou, pelo menos, com ferimentos graves para mim.

“Lembro-me de cada fração de segundo. Não desmaiei nem perdi a consciência. Alguém afirmou que eu estava a 160 km/h. Não sei de onde inventaram esse absurdo. É completamente falso. Eu não estava tão rápido. Nem de longe. Conversei com a polícia e não haverá processo, porque o excesso de velocidade não teve participação no acidente. O acidente aconteceu porque um carro entrou bem na minha frente, na faixa da esquerda. Percebi que bateria no outro carro um segundo depois se não reagisse. Lembro-me de pensar: ‘Isso vai acabar muito, muito mal. Posso morrer agora’.

“Então virei o volante bruscamente para a direita, tentando evitar o outro carro. E consegui... Mas acabei atingindo o acostamento no meio da estrada. O carro rodou de volta para o outro lado da estrada, bateu em algumas árvores que, por sorte, não eram tão grandes. Fui parar em um campo, onde o carro ficou imóvel. Completamente destruído. Sei que isso poderia ter sido muito pior.”

Embora Bendtner parecesse ter se recuperado totalmente na época, ele revelou em 2020 que começou a acumular uma série de pequenas lesões em decorrência do acidente.

“O acidente de carro foi um enorme revés para mim”, afirmou. “Foi muito grave. Causou-me muita dor e causa até hoje. Isso me mudou. Passei a encarar as coisas de outra forma. Senti que tive muita sorte de continuar vivo, porque foi um acidente bastante grave. Mas ele acabou me causando muitas pequenas lesões e problemas nos anos seguintes, e foi bastante difícil lidar com isso como jogador e como pessoa, porque eu nunca conseguia chegar exatamente aonde queria: sempre era interrompido por uma lesão ou pela dor.”