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Lord Bendtner GFXGOAL
Sean Walsh
Traduzido por

De escândalos sexuais a cuecas proibidas: a vida e a trajetória de 'Lorde' Nicklas Bendtner

N. Bendtner
Arsenal
Premier League
Dinamarca
Especiais e Opinião

A vida de um jogador de futebol profissional é um sonho para a maioria das pessoas. Você é muito bem pago para praticar o esporte mais popular do mundo. A fama e a notoriedade são de dar inveja. Ainda assim, nem mesmo chegar tão alto é suficiente para satisfazer plenamente o 1% que de fato alcança o topo do futebol, e Nicklas Bendtner é a prova viva disso.

O ex-jogador da seleção da Dinamarca poderia ter sido um dos melhores atacantes da Europa. É difícil imaginar isso quando se sabe como sua vida realmente se desenrolou. Se a carreira de Bendtner se repetisse cem vezes, ele teria sido um caso de sucesso em mais da metade delas.

Mas ele foi um raro exemplo de alguém cuja trajetória foi desviada de forma permanente e irreversível por incidentes inusitados fora de campo. Ele se tornou um dos primeiros memes genuínos do futebol na internet. Esta é a história de vida do “Lorde Bendtner”.

  • Barnsley v Birmingham CityGetty Images Sport

    Danças no colo e empréstimos

    Bendtner fez sucesso no futebol de base dinamarquês enquanto crescia em Copenhague, mas os problemas já o acompanhavam naquela fase da carreira. “Eu era um pouco cabeça-quente quando era mais novo”, admitiu mais tarde, já adulto.

    O atacante assinou com o Arsenal em 2005 e era apontado como uma das futuras estrelas do clube. Ele chegou pouco antes de Emmanuel Adebayor e depois de Robin van Persie. Nesse período, envolveu-se em uma discussão com Thierry Henry durante um treino.

    “Ele veio tirar satisfação comigo, gritou na minha cara e disse todo tipo de coisa”, escreveu Bendtner sobre o episódio em seu livro. “Olhando para trás agora, vejo que passei dos limites. Minha cabeça era diferente naquela época. Tivemos essa pequena discussão, na qual ele me colocou no meu devido lugar.”

    Bendtner foi emprestado ao Birmingham City, da segunda divisão inglesa, em 2006. Embora tenha feito sucesso em St Andrew's, enquanto a equipe de Steve Bruce garantia o acesso de volta à Premier League, foi nesse período que sua vida fora de campo começou a roubar a cena. Durante a temporada 2006/07, surgiram relatos de que Bendtner passava a maior parte do tempo livre em clubes de dança erótica.

    “Não era só ir a clubes de dança erótica cinco vezes por semana. Não é que eu fosse viciado nesses clubes, vamos deixar isso claro! Eu simplesmente saía muito”, esclareceu publicamente o dinamarquês em 2020. “Eu estava lesionado. Tinha um respeito enorme por Steve. Não consigo mentir para pessoas que respeito muito. Tenho de ser completamente honesto. Ele me chamou, furioso. Estava muito chateado. Quando disse ‘você saiu quatro vezes nesta semana’, respondi: ‘Sinto muito, Steve, foram cinco’. Ele não sabia muito bem como reagir. Estava furioso, mas não conseguia conter uma risadinha.”

    Para dar continuidade a essa trama de novela, Bendtner acabou deixando as saídas noturnas de lado e engatou um relacionamento. Com Amy, filha de Bruce. Os dois se separaram em 2008, provavelmente para alívio de Steve.

  • Arsenal's Togo Striker Emmanuel AdebayorAFP

    Brigando com os próprios companheiros de equipe

    Apesar dessas discrições, Arsene Wenger viu potencial suficiente em Bendtner para incluí-lo no elenco principal do Arsenal na temporada 2007-08, em que o clube disputou o título da Premier League. O jogador também recebeu um novo contrato de cinco anos.

    No geral, foi uma temporada bastante boa para Bendtner. Sua marca de nove gols em 40 jogos em todas as competições só foi superada pelas de Adebayor, Cesc Fabregas e Eduardo da Silva. Ele também virou ídolo da torcida do Arsenal ao marcar com seu primeiro toque na bola após entrar como substituto, garantindo a vitória por 2 a 1 em casa sobre o rival Tottenham no período do Natal. Mesmo em meio a essa ascensão, porém, Bendtner não conseguiu deixar de atrapalhar a si próprio.

    Na derrota do Arsenal por 5 a 1 para o Tottenham no jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa, Bendtner marcou um gol contra de cabeça e se desentendeu em campo com Adebayor. Bendtner saiu do confronto com o nariz sangrando. O episódio não anulou todo o bom trabalho da temporada, mas sem dúvida lança uma sombra sobre ela.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    “Milagre” em acidente de carro

    Em setembro de 2009, Bendtner acreditava que devia a uma força superior o fato de ainda estar vivo depois que seu carro deu perda total em um acidente a caminho do treino. Ele ficou afastado por apenas duas semanas, com ferimentos leves.

    “Acredito que alguém colocou a mão sobre mim”, disse Bendtner na época. “Não sei o quê ou quem, mas, olhando de uma perspectiva mais ampla, simplesmente senti que alguém me ajudou. Acredito plenamente que ainda não era minha hora. Não era hora de minha vida acabar. Se meu carro fosse menor e menos seguro, o acidente poderia ter sido fatal. Eles [os policiais] chegaram a dizer que foi um milagre isso não ter terminado em tragédia ou, pelo menos, com ferimentos graves para mim.

    “Lembro-me de cada fração de segundo. Não desmaiei nem perdi a consciência. Alguém afirmou que eu estava a 160 km/h. Não sei de onde inventaram esse absurdo. É completamente falso. Eu não estava tão rápido. Nem de longe. Conversei com a polícia e não haverá processo, porque o excesso de velocidade não teve participação no acidente. O acidente aconteceu porque um carro entrou bem na minha frente, na faixa da esquerda. Percebi que bateria no outro carro um segundo depois se não reagisse. Lembro-me de pensar: ‘Isso vai acabar muito, muito mal. Posso morrer agora’.

    “Então virei o volante bruscamente para a direita, tentando evitar o outro carro. E consegui... Mas acabei atingindo o acostamento no meio da estrada. O carro rodou de volta para o outro lado da estrada, bateu em algumas árvores que, por sorte, não eram tão grandes. Fui parar em um campo, onde o carro ficou imóvel. Completamente destruído. Sei que isso poderia ter sido muito pior.”

    Embora Bendtner parecesse ter se recuperado totalmente na época, ele revelou em 2020 que começou a acumular uma série de pequenas lesões em decorrência do acidente.

    “O acidente de carro foi um enorme revés para mim”, afirmou. “Foi muito grave. Causou-me muita dor e causa até hoje. Isso me mudou. Passei a encarar as coisas de outra forma. Senti que tive muita sorte de continuar vivo, porque foi um acidente bastante grave. Mas ele acabou me causando muitas pequenas lesões e problemas nos anos seguintes, e foi bastante difícil lidar com isso como jogador e como pessoa, porque eu nunca conseguia chegar exatamente aonde queria: sempre era interrompido por uma lesão ou pela dor.”

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  • Manchester United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Chantageada para fazer uma cirurgia de aumento dos seios

    Enquanto isso, a vida amorosa conturbada de Bendtner dava poucos sinais de se estabilizar. No fim de 2009, ele afirmou ter sido chantageado para pagar uma cirurgia de aumento dos seios de uma ex-parceira.

    “Uma das garotas com quem me envolvi reaparece e diz que eu a engravidei”, contou. “Ela diz que, se for fazer alguma coisa a respeito, isso vai ter um preço. ‘E o que isso significa?’, pergunto.

    “‘Significa que você vai ter que pagar por um par de seios novos para mim. Quero arrumar meus p****s’, ela diz. Então acabo pagando a ida dela ao cirurgião plástico. Em outra noite, uma garota joga um paralelepípedo pelo vidro traseiro de um dos meus Porsches. Estou lá em cima, no apartamento, e consigo ouvi-la gritando, mas não saio. Não há nada para conversar. Ela está p*ta da vida porque não quero continuar saindo com ela.

    “Numa terceira noite, uma garota olha meu celular enquanto estou dormindo. Acho que ela descobre que estou saindo com outras além dela. Na manhã seguinte, ela foi embora. Minhas roupas também. Foram jogadas pela janela e estão caídas na calçada.”

  • Arsenal's Danish striker Nicklas BendtneAFP

    Perdendo milhares em apostas

    Bendtner não conseguiu se manter em forma nas temporadas 2009-10 e 2010-11 do Arsenal. Por isso, passou a buscar nas apostas a euforia que sentia ao jogar e marcar gols.

    “Às vezes, podia parecer um vício”, disse Bendtner, ao refletir sobre suas atitudes em 2011. “Sempre achei que tinha tudo sob controle, mas aquela noite foi um ponto de virada para mim. Eu sabia que não era aquele o estilo de vida que queria. Com tantas lesões, eu não conseguia sentir a emoção de entrar em campo e jogar diante de 60 mil pessoas. Nada se comparava àquilo. O único lugar onde eu conseguia sentir aquela competitividade era no cassino.

    “Quanto mais altas as apostas, maior a descarga de adrenalina. Eu estava perdendo £ 400.000, mas acabei recuperando boa parte e terminei a noite com uma perda de apenas £ 20.000. Foi horrível, mas, depois de recuperar o dinheiro, pensei muito quando voltei ao hotel e soube que aquela seria minha última noite de apostas altas. Eu não queria ser apenas mais um cara que jogou futebol, perdeu todo o dinheiro e não usou a cabeça. Era importante para mim voltar às minhas raízes e me reorganizar. Olhando para trás, fico feliz que tenha acontecido, porque talvez eu não tivesse recebido aquele alerta.”

    Então, a quem Bendtner recorreu para abandonar esse mau hábito? A ninguém menos que Steve Bruce. “Steve e eu tínhamos uma relação muito sincera”, continuou. “Ele me ajudou muito ao longo dos anos e também me ligava só para saber como eu estava. Ele dizia: ‘Escute, esse não é o caminho que você quer seguir [apostando]. Seja cuidadoso com seu dinheiro, tome decisões inteligentes na vida’. Ele sem dúvida teve uma grande influência no início e também mais adiante na minha carreira.”

  • Denmark v Portugal - Group B: UEFA EURO 2012Getty Images Sport

    Roupas íntimas polêmicas

    Bendtner integrou as seleções da Dinamarca que disputaram a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012. Foi nesta última que voltou a ganhar as manchetes, mais uma vez pelos motivos errados.

    Bendtner marcou duas vezes na derrota da Dinamarca por 3 a 2 para Portugal na fase de grupos. Depois de completar seus dois gols, abaixou um pouco o calção para mostrar a cueca patrocinada pela empresa de apostas Paddy Power. Em um caso de marketing de emboscada, a UEFA puniu Bendtner com rigor: suspendeu o jogador por uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo de 2014 e aplicou uma multa de € 100.000, que a Paddy Power concordou em pagar por ele.

    “Temos orgulho de ouvir nossos clientes, e o que ouvimos ontem, em alto e bom som, foi que Nicklas Bendtner não deveria sofrer por causa dos dois pesos e duas medidas da UEFA”, afirmou um comunicado da Paddy Power. “Não acreditamos que Nicklas deva ser punido por nada mais grave do que usar sua cueca da sorte, o que, para ser justo, foi apenas uma brincadeira.”

  • FC Juventus v AC Chievo Verona - Serie AGetty Images Sport

    Proibição de dirigir por embriaguez ao volante

    Bendtner conseguiu um empréstimo para a Juventus de Antonio Conte na temporada 2012/13, apesar de ter sido considerado “gordo demais” pelo preparador físico do clube logo de início. Sua temporada, porém, foi interrompida por lesões e por outra infração ao volante. Aos 25 anos, Bendtner foi preso por dirigir embriagado depois que seu carro foi visto trafegando na contramão em uma rua de Copenhague.

    “Peço muitas, muitas desculpas a todos os meus amigos e fãs. Não é certo beber e dirigir. Assumo toda a responsabilidade”, disse ele nas redes sociais. Posteriormente, as autoridades dinamarquesas lhe aplicaram uma multa de 97.200 libras e o proibiram de dirigir por três anos.

    O episódio levou à suspensão de Bendtner da seleção da Dinamarca por seis meses. “A DBU exigiu que Nicklas Bendtner tire seis meses para refletir sobre seu futuro na seleção”, afirmou a Federação Dinamarquesa de Futebol. “A DBU respeita o direito de todos os jogadores à vida privada, mas também temos certas regras que os jogadores da seleção precisam cumprir em seu comportamento público.”

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-CARDIFFAFP

    Escândalo sexual em táxi

    Na mesma noite em que seus companheiros de Arsenal foram eliminados pelo Bayern de Munique nas oitavas de final da Champions League, em 2014, Bendtner, bêbado, estava de volta a Copenhague e foi acusado de esfregar os órgãos genitais em um táxi.

    “Ele ficou atrás do carro e se esfregou no vidro lateral depois de desabotoar a calça, enquanto golpeava o táxi com o cinto e gritava que queria ‘me f*der’”, disse o taxista à imprensa dinamarquesa. “Levo bêbados e alcoólatras no meu táxi em Copenhague há 25 anos, mas nunca vivi nada parecido.”

    Embora Bendtner tenha, de alguma forma, escapado da prisão e de um processo judicial naquela ocasião, voltou a se indispor com os taxistas de Copenhague em 2018, quando quebrou a mandíbula de um motorista após se recusar a pagar uma corrida equivalente a 5 libras. Bendtner foi condenado a 50 dias de prisão, mas recebeu permissão para cumprir a pena em prisão domiciliar.

  • FC Internazionale Milano v VfL Wolfsburg - UEFA Europa League Round of 16Getty Images Sport

    Erga-se, 'Lorde' Bendtner

    Em meio aos vários escândalos de sua vida, Bendtner chegou a levar uma vida mais estável por um breve período e teve um filho em 2010 com a ex-baronesa Caroline Iuel-Brockdorff, próxima da família real dinamarquesa. Os dois, porém, se separaram pouco depois do nascimento do filho.

    Essa era a origem do infame apelido que ganhou na internet, “Lorde Bendtner”. O nome muitas vezes servia para zombar do declínio de suas habilidades no futebol, mas o atacante de personalidade extravagante encarava a brincadeira com bom humor. Lembra da época em que todos os memes vinham com letras grandes, brancas e em negrito? É a esse período que essa relíquia pertence.

    Bendtner, no entanto, tornou-se de fato um lorde. Em 2015, a publicação dinamarquesa Se og Hor comprou em seu nome um terreno de 0,093 m² em Glencoe Wood, na Escócia. “Já vimos isso, e Nicklas acha a ideia divertida”, disse Elisa Lykke, agente de Bendtner. “Foi solicitado que nos enviassem um recibo, e estamos satisfeitos por isso apoiar uma área de conservação da natureza.”

  • Última dança

    Ao fim da janela de transferências do verão de 2019, Bendtner decidiu voltar ao Copenhague, clube de sua infância. Ele havia vivido altos e baixos no Wolfsburg, no Nottingham Forest e no Rosenborg na reta final da carreira, mas parecia determinado a encerrá-la em alta. Torcedores lotaram a loja do clube para vestir a camisa com o nome de seu ídolo, mas, acredite se quiser, as camisas titulares com o nome de Bendtner se esgotaram.

    “O interesse em comprar nossa nova camisa titular com Bendtner 32 nas costas tem sido enorme”, disse Martin Nohr, gerente da loja. “Por isso, a camisa está esgotada em todos os tamanhos adultos. Vamos agir rapidamente, e ela voltará a estar disponível em todos os tamanhos dentro de sete a 14 dias.”

    O retorno de Bendtner ao clube da capital durou pouco. Ele estava claramente abaixo do nível esperado e marcou apenas um gol em nove partidas antes de encerrar sua passagem por lá. Depois, juntou-se ao Tarnby FF, equipe das divisões inferiores da Dinamarca cujos jogadores atuavam em meio período, antes de finalmente se aposentar em 2021.

    Assim chegou ao fim, de uma vez por todas, uma carreira turbulenta e literalmente inacreditável. Nem nos demos ao trabalho de mencionar aqui os mitos que não tinham fundamento real. Estes são os fatos sobre um homem que realmente viveu no limite.

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