David Beckham afirma que Michael Carrick é o melhor técnico que o Manchester United teve nos últimos dez anos

Em entrevista à talkSPORT, Beckham acredita que o técnico interino tem feito um trabalho incrível. Quando questionado sobre a melhora, ele afirmou: “Sim, devo admitir que, para ser sincero, os últimos meses têm sido muito mais tranquilos do que os últimos dez anos. Foi difícil durante esse período. Mas acho que o Michael tem experiência. Acho que ele tem uma tranquilidade que trouxe para o clube. Ele conhece o clube. Ele conhece os jogadores. Ele sabe como o Man United joga e como o Man United deveria jogar.”

A lenda do United, que agora é coproprietário da franquia da MLS Inter Miami, acrescentou: “Sempre gostei do Michael como técnico. Quando você olha para ele, percebe uma serenidade. Há, à beira do campo, há... não quero dizer elegância porque não tenho certeza se é a palavra certa, mas há uma elegância na maneira como ele é, seja na forma como comemora, seja na forma como fica irritado. Sabe, todas essas coisas são importantes em um treinador. E acho que a maneira como ele montou o time e uniu o time tem sido, tem sido incrível. E acho que, como torcedor do United, é exatamente o que precisávamos.”