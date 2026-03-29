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David Beckham afirma que Michael Carrick é o melhor técnico que o Manchester United teve nos últimos dez anos
Carrick transforma a temporada do Manchester United
Carrick tem liderado uma reviravolta notável desde que substituiu Ruben Amorim em 13 de janeiro. Em seus 75 dias no comando, o técnico de 44 anos comandou 10 partidas da Premier League, conquistando sete vitórias, dois empates e sofrendo apenas uma derrota. O clube tem uma média de 2,30 pontos por jogo sob sua orientação. Esse desempenho contrasta fortemente com a gestão de Amorim; o técnico português comandou 20 partidas do campeonato nesta temporada antes de ser demitido, registrando oito vitórias, sete empates e seis derrotas, somando apenas 31 pontos.
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Beckham elogia a influência tranquilizadora de Old Trafford
Em entrevista à talkSPORT, Beckham acredita que o técnico interino tem feito um trabalho incrível. Quando questionado sobre a melhora, ele afirmou: “Sim, devo admitir que, para ser sincero, os últimos meses têm sido muito mais tranquilos do que os últimos dez anos. Foi difícil durante esse período. Mas acho que o Michael tem experiência. Acho que ele tem uma tranquilidade que trouxe para o clube. Ele conhece o clube. Ele conhece os jogadores. Ele sabe como o Man United joga e como o Man United deveria jogar.”
A lenda do United, que agora é coproprietário da franquia da MLS Inter Miami, acrescentou: “Sempre gostei do Michael como técnico. Quando você olha para ele, percebe uma serenidade. Há, à beira do campo, há... não quero dizer elegância porque não tenho certeza se é a palavra certa, mas há uma elegância na maneira como ele é, seja na forma como comemora, seja na forma como fica irritado. Sabe, todas essas coisas são importantes em um treinador. E acho que a maneira como ele montou o time e uniu o time tem sido, tem sido incrível. E acho que, como torcedor do United, é exatamente o que precisávamos.”
Rooney exige contrato definitivo como técnico
Wayne Rooney também está convencido de que a busca por um novo técnico deve terminar agora. O lendário ex-atacante do United acredita que não deve haver dúvidas sobre se seu antigo companheiro de equipe assumirá o cargo de forma definitiva. Rooney disse à BBC: “Com certeza ele deve [assumir o cargo]. Eu já disse isso. Eu sabia que isso iria acontecer com Michael Carrick. Eu o conheço muito bem. Conheço seu caráter, sua personalidade. Era preciso alguém com cabeça fria, mas alguém que conhecesse o clube e os jogadores precisava dar um pouco de carinho, e ele lhes deu isso. Vimos os jogadores jogarem com mais qualidade, mais unidos como equipe, e eles parecem um time muito forte. Para mim, por que mudar?”
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O Manchester United tem jogos decisivos pela frente
O Manchester United tem sete partidas cruciais pela Premier League pela frente, enquanto luta para garantir a classificação para a Liga dos Campeões. Os Red Devils voltam a campo no dia 13 de abril, quando recebem o Leeds United, antes de viajarem para enfrentar o Chelsea no dia 18 de abril. Um confronto em casa contra o Brentford, em 27 de abril, será seguido por um grande confronto com o Liverpool, quinto colocado, no Old Trafford, em 3 de maio. Carrick então comandará sua equipe em uma viagem a Sunderland, em 9 de maio, e em um jogo em casa contra o Nottingham Forest, em 17 de maio, antes de encerrar a campanha fora de casa contra o Brighton, em 24 de maio.