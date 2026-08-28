Danilo rebate críticas e nega problemas de relacionamento no Flamengo: "Informações inventadas"

A pausa na sequência de partidas também foi valorizada por Danilo. Aos 35 anos, o zagueiro destacou os impactos físicos e mentais provocados pelo calendário apertado e pelas constantes viagens ao longo da temporada.

Para o defensor, ter alguns dias sem jogos permite que os atletas recuperem o corpo e também aliviem o desgaste mental acumulado durante a sequência de compromissos.

"Com tantos jogos e principalmente tantas viagens, que dificultam muitas logísticas de horário de treinamento e horário de descanso, você conseguir ter dois dias onde pode deixar o elenco, de certa forma, zerar um pouco o estresse, seja físico, seja mental, é um luxo".

Danilo explicou ainda que períodos de descanso são importantes para que os jogadores consigam retornar aos treinamentos em melhores condições.

"Quando você trabalha com o corpo, é necessário ter esse momento de pausa para que você possa zerar alguns problemas que vai ter durante o ano e, assim, voltar a trabalhar bem, com as pernas frescas e com a cabeça bem focada naquilo que vem pela frente".