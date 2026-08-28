Danilo rebate críticas e nega problemas de relacionamento no Flamengo: "Informações inventadas"

Às vésperas do clássico contra o Botafogo, o Flamengo convive com especulações sobre um possível desgaste entre jogadores e comissão técnica. Na última quinta-feira (27), após o treinamento no Ninho do Urubu, o zagueiro Danilo, um dos líderes do elenco, foi questionado sobre o ambiente interno e negou qualquer tipo de desentendimento dentro do grupo.
Segundo o defensor, parte das informações divulgadas recentemente não representa o que acontece nos bastidores do clube. Danilo afirmou que alguns rumores são criados externamente com o objetivo de interferir no ambiente de trabalho do Flamengo.