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Cruzeiro v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Danilo rebate críticas e nega problemas de relacionamento no Flamengo: "Informações inventadas"

Danilo
Flamengo

Zagueiro e um dos líderes do elenco rubro-negro afirma que não há conflito entre jogadores e comissão técnica e destaca união do grupo antes do clássico com o Botafogo

Às vésperas do clássico contra o Botafogo, o Flamengo convive com especulações sobre um possível desgaste entre jogadores e comissão técnica. Na última quinta-feira (27), após o treinamento no Ninho do Urubu, o zagueiro Danilo, um dos líderes do elenco, foi questionado sobre o ambiente interno e negou qualquer tipo de desentendimento dentro do grupo.

Segundo o defensor, parte das informações divulgadas recentemente não representa o que acontece nos bastidores do clube. Danilo afirmou que alguns rumores são criados externamente com o objetivo de interferir no ambiente de trabalho do Flamengo.

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  • FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-MEDELLINAFP

    Danilo nega conflito entre elenco e comissão técnica

    Danilo reconheceu que divergências entre jogadores e treinadores fazem parte da rotina de um grupo de alto nível, especialmente quando existe cobrança por evolução e resultados. O zagueiro, porém, fez questão de diferenciar essas situações naturais de um suposto conflito interno.

    "Muitas vezes nem digo que vazam informações, são informações muitas vezes inventadas, porque de dentro não existe esse desentendimento. Obviamente, existem os confrontos naturais entre treinadores e jogadores de alto nível, que sempre têm ideias e pensamentos de vencer ou de evoluir o trabalho".

    O defensor também destacou a relação do elenco com o técnico Leonardo Jardim e garantiu que o grupo tem conseguido preservar a estabilidade mesmo diante das especulações.

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  • Flamengo v Medellin - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Elenco mantém união diante dos rumores

    Um dos capitães do Flamengo, Danilo ressaltou que o elenco tem trabalhado para não permitir que as notícias externas interfiram na preparação da equipe. Para o zagueiro, a união construída internamente tem sido fundamental para manter a concentração em meio à pressão.

    "Nós temos criado um grupo bem coeso, bem equilibrado e que, de certa forma, tem mantido a lucidez e não deixado que essas informações, que muitas vezes são criadas fora, atrapalhem o ambiente de trabalho aqui dentro".

    A declaração ocorre em uma semana na qual o Flamengo teve mais tempo para trabalhar. Fora da Copa do Brasil, a equipe aproveitou a ausência de compromissos no meio da semana para intensificar os treinamentos e se preparar para o clássico.

  • Paranaense v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Semana livre é tratada como "luxo" por Danilo

    A pausa na sequência de partidas também foi valorizada por Danilo. Aos 35 anos, o zagueiro destacou os impactos físicos e mentais provocados pelo calendário apertado e pelas constantes viagens ao longo da temporada.

    Para o defensor, ter alguns dias sem jogos permite que os atletas recuperem o corpo e também aliviem o desgaste mental acumulado durante a sequência de compromissos.

    "Com tantos jogos e principalmente tantas viagens, que dificultam muitas logísticas de horário de treinamento e horário de descanso, você conseguir ter dois dias onde pode deixar o elenco, de certa forma, zerar um pouco o estresse, seja físico, seja mental, é um luxo".

    Danilo explicou ainda que períodos de descanso são importantes para que os jogadores consigam retornar aos treinamentos em melhores condições.

    "Quando você trabalha com o corpo, é necessário ter esse momento de pausa para que você possa zerar alguns problemas que vai ter durante o ano e, assim, voltar a trabalhar bem, com as pernas frescas e com a cabeça bem focada naquilo que vem pela frente".

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  • CR Flamengo v Pyramids FC v - FIFA Intercontinental Cup 2025Getty Images Sport

    Danilo quer permanecer no Flamengo em 2027

    Além do ambiente interno, Danilo voltou a falar sobre o futuro no clube. O zagueiro tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026, mas já manifestou o desejo de permanecer por mais uma temporada e encerrar a carreira com a camisa rubro-negra.

    O defensor chegou ao Flamengo em janeiro de 2025 e rapidamente assumiu papel de liderança no elenco. Desde então, também construiu uma relação especial com a torcida, especialmente após marcar o gol que garantiu o título da Libertadores contra o Palmeiras, em Lima, no Peru.

    Danilo afirmou que existe interesse de ambas as partes em prolongar a parceria até 2027 e revelou o desejo de terminar a carreira no clube que considera seu time de coração.

    "Acho que, da parte dos dois, existe a vontade de fazer mais um ano bonito e que eu possa dizer: 'Esse é o último ano da minha carreira e vou terminar no meu clube do coração'. Que seja um 2027 onde a gente possa estar junto. Que eu termine a minha carreira no Flamengo e, se Deus quiser, vencendo um troféu importante".

  • imago-sport-1081362890.jpgBrazil Photo Press

    Flamengo mira o clássico contra o Botafogo

    Com a questão do ambiente interno minimizada por um dos principais líderes do elenco, o Flamengo volta suas atenções para o clássico contra o Botafogo, marcado para domingo (30), às 16h (de Brasília), no Maracanã.

    A expectativa é de que a semana de treinamentos e descanso ajude a equipe a chegar ao confronto com melhores condições físicas e mentais. Para Danilo, preservar a união do grupo e manter o foco no trabalho serão fundamentais para que os rumores externos não interfiram no desempenho dentro de campo.

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