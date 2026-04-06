Cuca detalha estratégia para Neymar chegar 100% à Copa do Mundo: "Encher o tanque e tocar até o meio do ano"

A ausência de Neymar na derrota do Santos por 3 a 1 para o Flamengo, no último domingo (5), no Maracanã, ligou o alerta, mas não mudou o planejamento do clube para o seu principal jogador.

Internamente, o Peixe trabalha com a expectativa de que o camisa 10 esteja disponível e em condições ideais nas próximas semanas, dentro de um cronograma pensado especialmente para levá-lo à Copa do Mundo.

O técnico Carlo Ancelotti deixou Neymar fora da última convocação antes da lista final do Mundial, destacando a necessidade de evolução física. Ainda assim, o italiano não descarta contar com o atacante, desde que ele atinja o nível esperado até a definição final.

Nesse cenário, Neymar vive uma corrida contra o tempo para garantir sua vaga na Copa, e o Santos tem papel central nesse processo.