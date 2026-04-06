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Santos v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Cuca detalha estratégia para Neymar chegar 100% à Copa do Mundo: "Encher o tanque e tocar até o meio do ano"

Neymar
Copa do Mundo
Cuca
Brasil

Treinador explica plano físico para o camisa 10 e projeta sequência decisiva pelo Santos antes do Mundial

A ausência de Neymar na derrota do Santos por 3 a 1 para o Flamengo, no último domingo (5), no Maracanã, ligou o alerta, mas não mudou o planejamento do clube para o seu principal jogador.

Internamente, o Peixe trabalha com a expectativa de que o camisa 10 esteja disponível e em condições ideais nas próximas semanas, dentro de um cronograma pensado especialmente para levá-lo à Copa do Mundo.

O técnico Carlo Ancelotti deixou Neymar fora da última convocação antes da lista final do Mundial, destacando a necessidade de evolução física. Ainda assim, o italiano não descarta contar com o atacante, desde que ele atinja o nível esperado até a definição final.

Nesse cenário, Neymar vive uma corrida contra o tempo para garantir sua vaga na Copa, e o Santos tem papel central nesse processo.

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    Cuca abre o jogo sobre o plano

    Após a partida contra o Flamengo, o técnico Cuca explicou detalhadamente como o clube pretende preparar o jogador para a sequência decisiva da temporada.

    Segundo ele, o foco é recuperar totalmente a condição física para, então, dar ritmo ao atleta em uma maratona de jogos até a parada para o Mundial.

    "Nessa parada que fizemos, ele fez um procedimento no joelho, então não treinou, ficou quatro ou cinco dias na recuperação desse procedimento. Agora, vai energizar para tocar os 13 jogos seguidos que faltam até a parada. Então a gente pegou esse tempo, com comissão técnica e fisiologia, para encher o tanque e tocar até o meio do ano", afirmou.

    Cuca também confirmou que Neymar não estará na estreia do Santos na Copa Sul-Americana, diante do Deportivo Cuenca, priorizando a recuperação completa do atleta.

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    Recuperação e tratamento

    Durante a Data Fifa, Neymar foi submetido a um tratamento com Plasma Rico em Plaquetas (PRP), técnica utilizada para acelerar a regeneração muscular e a cicatrização de pequenas lesões.

    O procedimento faz parte de um plano mais amplo para garantir que o jogador suporte a sequência intensa de partidas sem novos problemas físicos.

    "É uma coisa clínica. Ele trabalhou parte da condição que ele tem que atingir. Veio para o jogo do Remo, ficou fora, e está fazendo um trabalho, e fará essa semana", reforçou o treinador.

    Enquanto isso, o Santos segue pressionado no Brasileirão. Com 10 pontos em 10 jogos, a equipe ocupa a 15ª posição e ainda flerta com a zona de rebaixamento.

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    O “Plano Neymar” em prática

    O projeto para levar Neymar à Copa passa por uma combinação de minutos em campo, evolução física e controle de carga. O objetivo é simples: fazer o camisa 10 chegar competitivo, e inteiro, no Mundial.

    No entanto, o caminho teve um obstáculo recente. Após se irritar em campo em partida anterior, Neymar recebeu o terceiro cartão amarelo e acabou suspenso, ficando fora do duelo contra o Flamengo.

    A ausência interrompeu momentaneamente a sequência ideal planejada pela comissão técnica, mas não altera o cronograma geral.

    Até aqui, Neymar soma seis jogos e três gols na temporada. A expectativa é que ele retorne no próximo sábado (11), contra o Atlético Mineiro, na Vila Belmiro, já dentro da fase mais intensa do plano traçado para levá-lo à Copa do Mundo em plenas condições.