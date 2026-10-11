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Crystal Palace estraga reencontro de Oliver Glasner com o Nottingham Forest com virada impressionante por 3 a 1 em Selhurst Park
Susto inicial antes da virada
O Nottingham Forest aproveitou um erro defensivo para abrir o placar logo aos três minutos de jogo. Anan Khalaili calculou mal uma bola de cabeça, e Dan Ndoye finalizou por Walter Benítez. O Crystal Palace, porém, não se abateu. Os donos da casa contaram com uma sequência de grandes defesas de Benítez para se manter na partida. Pierre Sage viu sua equipe assumir gradualmente o controle do jogo, preparando o terreno para uma mudança dramática no rumo da partida antes do intervalo.
- Getty Images Sport
Kamada e Lerma viram o jogo
O Palace chegou ao gol aos 41 minutos, quando Kamada marcou seu primeiro gol na Premier League com uma finalização de dentro da área. Pouco antes do intervalo, Lerma cabeceou para a rede após um excelente cruzamento e deu ao Palace uma importante vantagem de 2 a 1. Os mandantes marcaram três gols ou mais em dois dos últimos quatro jogos pela liga, igualando o desempenho ofensivo registrado nas 37 partidas anteriores somadas. O Palace levou essa confiança recém-adquirida para o segundo tempo da partida.
Pino sacramenta a vitória impressionante
Aos 59 minutos, Pino foi o mais rápido a aproveitar o rebote após Matz Sels defender uma finalização de Jørgen Strand Larsen, ampliando a vantagem para 3 a 1. O gol decisivo encerrou a sequência de Pino de 19 partidas sem marcar na liga. Enquanto o Palace dominava, a torcida da casa entoou cânticos contra Glasner, zombando de seu ex-técnico apesar da recepção calorosa que lhe deu antes do início da partida. O Forest teve dificuldades para reagir, e Benítez fez outra grande defesa para impedir Chris Wood de marcar, garantindo aos mandantes os três pontos com tranquilidade.
- Getty Images Sport
O que vem pela frente para os dois clubes?
A vitória leva o Crystal Palace à 12ª posição na tabela da Premier League, com sete pontos, após duas vitórias, um empate e três derrotas. O resultado alivia a pressão sobre Sage neste início de temporada, enquanto o time busca aproveitar o bom momento no ataque.
Enquanto isso, o Forest caiu para a 14ª posição, com cinco pontos, após uma vitória, dois empates e três derrotas. Glasner terá problemas defensivos significativos a resolver antes da próxima partida.
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