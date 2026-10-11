Crystal Palace estraga reencontro de Oliver Glasner com o Nottingham Forest com virada impressionante por 3 a 1 em Selhurst Park

A vitória leva o Crystal Palace à 12ª posição na tabela da Premier League, com sete pontos, após duas vitórias, um empate e três derrotas. O resultado alivia a pressão sobre Sage neste início de temporada, enquanto o time busca aproveitar o bom momento no ataque.

Enquanto isso, o Forest caiu para a 14ª posição, com cinco pontos, após uma vitória, dois empates e três derrotas. Glasner terá problemas defensivos significativos a resolver antes da próxima partida.