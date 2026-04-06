O confronto entre o Atlético de Madrid e o Barcelona terminou com a vitória do time catalão por 2 a 1, em um momento que pode ser decisivo para a conquista do título, especialmente após a derrota do Real Madrid na mesma rodada, o que deu ao Barcelona uma vantagem confortável de 7 pontos na liderança da La Liga.

Robert Lewandowski marcou o segundo gol aos 88 minutos, garantindo três pontos valiosos para sua equipe, mas o que mais chamou a atenção não foi a comemoração coletiva da vitória, e sim a reação de um dos principais astros do time: Lamine Yamal não participou da alegria dos companheiros após o gol da vitória, permanecendo isolado do outro lado do campo, sem demonstrar qualquer entusiasmo, e seguiu diretamente para o túnel que leva aos vestiários.