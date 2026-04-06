Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduzido por

Crítica pública... Revelada a frase que provocou a ira de Yamal contra o Atlético

Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
L. Yamal
H. Flick
Atlético de Madrid x Barcelona
La Liga
Espanha
Alemanha

O descontentamento do astro do Barcelona levanta questões

O confronto entre o Atlético de Madrid e o Barcelona terminou com a vitória do time catalão por 2 a 1, em um momento que pode ser decisivo para a conquista do título, especialmente após a derrota do Real Madrid na mesma rodada, o que deu ao Barcelona uma vantagem confortável de 7 pontos na liderança da La Liga.

Robert Lewandowski marcou o segundo gol aos 88 minutos, garantindo três pontos valiosos para sua equipe, mas o que mais chamou a atenção não foi a comemoração coletiva da vitória, e sim a reação de um dos principais astros do time: Lamine Yamal não participou da alegria dos companheiros após o gol da vitória, permanecendo isolado do outro lado do campo, sem demonstrar qualquer entusiasmo, e seguiu diretamente para o túnel que leva aos vestiários.

  • O início da história... Uma crítica inesperada!

    As câmeras da rede DAZN revelaram os detalhes do que aconteceu minutos antes do gol decisivo. Yamal tentou um chute que saiu bem longe do gol e, nesse momento, o treinador de goleiros do Barcelona, Ramón de la Fuente, saiu da área técnica e pediu ao jovem jogador para “circular mais a bola em vez de arriscar jogadas individuais”, o que Yamal considerou uma crítica pública.


    Leia também: Lenda da Alemanha: se Yamal fosse italiano, o mandariam para a segunda divisão

    Leia também: Superando Guardiola... Flick garante lugar entre os lendas do Barcelona

    Leia também: A situação de Mbappé causa preocupação antes do confronto com o Bayern

    • Publicidade

  • Nervosismo evidente

    De acordo com o jornal El Desmarque, Yamal reagiu com evidente irritação: primeiro, apontou para o placar eletrônico e para o tempo de jogo, como se justificasse sua decisão de agir sozinho naquele momento decisivo da partida.

    Em seguida, o jogador do Barça levantou o braço direito duas vezes em um gesto claramente irritado, dirigindo sinais de descontentamento diretamente a De la Fuente, que era o único a dar instruções da comissão técnica naquele momento, enquanto os demais jogadores estavam voltados para o campo.

    A tensão continuou após o gol. Yamal não se contentou em não comemorar, mas expressou seu descontentamento ainda mais ao se dirigir para o vestiário, onde sinais de insatisfação surgiram durante seu encontro com o técnico Flick na linha lateral, embora a raiva principal fosse originalmente dirigida ao treinador de goleiros.

  • Instruções repetidas

    Este incidente ocorreu no contexto de uma partida repleta de acontecimentos e emoções contraditórias, em que Yamal se esforçava intensamente para deixar sua marca, mas as orientações repetidas da comissão técnica – especialmente no que diz respeito à estratégia e à circulação da bola com seus companheiros – podem ter contribuído para seu sentimento de frustração.

    Yamal terá de recuperar totalmente a concentração antes de enfrentar o mesmo adversário na próxima quarta-feira, no Camp Nou, em uma nova batalha que se prevê ainda mais acirrada, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP
La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM