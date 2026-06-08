Cristiano Ronaldo não é “extraterrestre”! Ex-companheiro de equipe do Real Madrid e da Juventus explica por que CR7 é um “cara normal”

Danilo, que jogou ao lado de Ronaldo tanto no Real Madrid quanto na Juventus, tem procurado desfazer a ideia de que o lendário atacante seja algo além de um ser humano. Apesar da incrível lista de conquistas de Ronaldo e de sua busca incansável pela excelência, o zagueiro brasileiro afirma que a estrela do Al-Nassr é extremamente acessível quando as câmeras estão desligadas.

Ao falar sobre seu ex-colega ao The Athletic, Danilo explicou: “As pessoas acham que Cristiano é como um extraterrestre, mas ele era um cara normal que ria e se divertia com a família. Mas, claro, Cristiano vive para o futebol, em quase tudo o que faz, para ser melhor a cada dia.”