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Cristiano Ronaldo não é “extraterrestre”! Ex-companheiro de equipe do Real Madrid e da Juventus explica por que CR7 é um “cara normal”
Ronaldo é "normal"
Danilo, que jogou ao lado de Ronaldo tanto no Real Madrid quanto na Juventus, tem procurado desfazer a ideia de que o lendário atacante seja algo além de um ser humano. Apesar da incrível lista de conquistas de Ronaldo e de sua busca incansável pela excelência, o zagueiro brasileiro afirma que a estrela do Al-Nassr é extremamente acessível quando as câmeras estão desligadas.
Ao falar sobre seu ex-colega ao The Athletic, Danilo explicou: “As pessoas acham que Cristiano é como um extraterrestre, mas ele era um cara normal que ria e se divertia com a família. Mas, claro, Cristiano vive para o futebol, em quase tudo o que faz, para ser melhor a cada dia.”
A busca incansável de CR7 pela perfeição
Embora Danilo tenha feito questão de destacar o lado humano de Ronaldo, ele não minimizou a intensidade profissional que mantém o experiente atacante no topo do futebol há mais de duas décadas. O zagueiro testemunhou em primeira mão como a mentalidade de Ronaldo influencia aqueles ao seu redor, criando um ambiente em que ficar em segundo lugar nunca é uma opção.
“Joguei com ele no Real Madrid. Em Turim, ele já tinha mais experiência, mas continuava marcando muitos gols, sempre profissional. Ele te incentivava, fazia com que você desse o seu melhor nos treinos e nos jogos”, acrescentou.
Traçando paralelos com Ancelotti
Enquanto o Brasil olha para o futuro com Carlo Ancelotti, Danilo vê semelhanças marcantes entre o condecorado técnico italiano e seu ex-companheiro de equipe Ronaldo. Ambos alcançaram o auge do esporte várias vezes, mas nenhum dos dois demonstra sinais de complacência ou ego inflado no ambiente de trabalho.
“Ancelotti é como Cristiano. Uma das pessoas mais famosas do futebol, mas vive o dia a dia conosco como uma pessoa normal”, disse ele. “Ele é humilde, e essa é uma das qualidades mais importantes dos campeões. Ele conquistou muito, mas trabalha como se não tivesse conquistado nada.”
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A busca definitiva pela Copa do Mundo
Com o sonho de levantar o troféu da Copa do Mundo pela primeira vez em sua lendária carreira, Ronaldo, aos 41 anos, está atualmente aprimorando sua preparação para disputar sua sexta Copa do Mundo.
Essa façanha histórica de disputar seis Copas do Mundo garantiria seu lugar nos livros de recordes como um dos três primeiros jogadores a alcançar essa marca na história do futebol, ao lado de Lionel Messi e Guillermo Ochoa.
Portugal está escalado para disputar o Grupo K, onde estreará contra a República Democrática do Congo em 17 de junho, antes de enfrentar o Uzbequistão em 23 de junho e a Colômbia em 27 de junho.