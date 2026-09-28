Algo mudou na relação que parecia perfeita entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus. Após meses de sintonia e elogios mútuos, surgiram os primeiros sinais de tensão quando o capitão da seleção de Portugal se viu fora do time titular no confronto contra a Noruega e, em seguida, viveu a partida inteira no banco de reservas, com uma expressão que não escondeu sua irritação com a decisão.

A seleção de Portugal conquistou uma vitória emocionante sobre a Noruega pelo placar de 2 a 1, mas o triunfo não foi a única história que saiu da partida. Os olhares dos espectadores se voltaram para Ronaldo, que pareceu irritado durante todo o jogo e, logo após o apito final, foi direto para o vestiário, sem se juntar aos companheiros na saudação à torcida, em uma cena incomum para o capitão da seleção.

A decisão de manter Ronaldo no banco de reservas chamou ainda mais atenção, sobretudo porque, dias antes, ele havia atuado por mais de uma hora diante do País de Gales no primeiro confronto, antes de os planos mudarem na segunda partida. Assim, começaram os questionamentos sobre a natureza da relação entre o craque português e seu treinador, e se o que aconteceu foi apenas uma decisão técnica pontual ou o início de um capítulo mais complicado entre as duas partes.