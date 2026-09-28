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Cristiano Ronaldo e Jesus: o amor vai virar ódio no capítulo final?

Especiais e Opinião
Noruega x Portugal
Noruega
Portugal
Liga das Nações A
C. Ronaldo
J. Jesus
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Noruega
Portugal
Arábia Saudita

O fim do Don pode se transformar em momentos tristes

Algo mudou na relação que parecia perfeita entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus. Após meses de sintonia e elogios mútuos, surgiram os primeiros sinais de tensão quando o capitão da seleção de Portugal se viu fora do time titular no confronto contra a Noruega e, em seguida, viveu a partida inteira no banco de reservas, com uma expressão que não escondeu sua irritação com a decisão.

A seleção de Portugal conquistou uma vitória emocionante sobre a Noruega pelo placar de 2 a 1, mas o triunfo não foi a única história que saiu da partida. Os olhares dos espectadores se voltaram para Ronaldo, que pareceu irritado durante todo o jogo e, logo após o apito final, foi direto para o vestiário, sem se juntar aos companheiros na saudação à torcida, em uma cena incomum para o capitão da seleção.

A decisão de manter Ronaldo no banco de reservas chamou ainda mais atenção, sobretudo porque, dias antes, ele havia atuado por mais de uma hora diante do País de Gales no primeiro confronto, antes de os planos mudarem na segunda partida. Assim, começaram os questionamentos sobre a natureza da relação entre o craque português e seu treinador, e se o que aconteceu foi apenas uma decisão técnica pontual ou o início de um capítulo mais complicado entre as duas partes.

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    Uma relação que começou com amor

    A relação entre Cristiano Ronaldo e Jesus não começou na seleção portuguesa, mas remonta à experiência de ambos no Al-Nassr, da Arábia Saudita, depois de o "Don" ter sido um dos principais responsáveis pela chegada do treinador ao comando da equipe, quando lhe fez uma ligação para convencê-lo a assumir a missão na última temporada.

    E, desde o primeiro momento, a relação entre os dois parecia se basear em um grande entendimento, antes de se fortalecer com o sucesso em conduzir o Al-Nassr à conquista do título do campeonato, tornando Jesus um dos treinadores que tiveram uma relação especial com o capitão da equipe, que não era apenas um jogador dentro de campo, mas um elemento influente no projeto do treinador.

    E com a chegada de Jesus ao comando da seleção de Portugal, essa sintonia teve continuidade, depois de o treinador ter feito questão, já em seu primeiro estágio de preparação, de convocar Cristiano Ronaldo, e em seguida ter feito uma série de declarações nas quais elogiou o capitão da seleção, ressaltando seu valor e sua influência dentro do grupo, em uma imagem que parecia ser uma extensão natural da relação que os uniu no Al-Nassr.

    Mas o futebol não conhece relações imutáveis quando as decisões técnicas começam a testá-las, e talvez o confronto com a Noruega tenha revelado pela primeira vez um espaço em que a posição de Cristiano Ronaldo pode colidir com a visão técnica de Jesus.

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  • Jesus coloca Cristiano Ronaldo diante de um novo teste

    A decisão de deixar Cristiano Ronaldo no banco de reservas diante da Noruega não foi apenas uma mudança na escalação, sobretudo porque o jogador havia atuado por mais de uma hora na partida anterior contra o País de Gales. E, enquanto Jesus manteve sua decisão, Cristiano Ronaldo pareceu insatisfeito com sua situação durante o confronto, algo que ficou estampado em sua expressão mais de uma vez.

    Após a partida, Jesus não ignorou o que aconteceu, mas falou sobre a atitude de Cristiano Ronaldo, dizendo: "Não sei o motivo de sua atitude, mas vou conversar com ele. Eu pretendia colocá-lo em campo por meia hora, mas as circunstâncias da partida tornaram as coisas difíceis".

    A declaração do técnico trazia aparentemente uma explicação tática para a não participação de Cristiano Ronaldo, mas, ao mesmo tempo, revelou que Jesus planejava conceder-lhe cerca de meia hora, antes que as circunstâncias da partida mudassem e impedissem a execução de seu plano, deixando em aberto a questão da irritação do capitão da seleção, que precisa de uma conversa direta entre as duas partes.

    Leia também: Novo ataque iraquiano atinge a Arábia Saudita na Copa do Golfo 27

    E é aqui que começa a área mais sensível da relação; a presença de Cristiano Ronaldo no banco de reservas não é um acontecimento excepcional em si, mas a reação do jogador, e depois a fala do técnico sobre o episódio, fazem da partida um ponto que merece acompanhamento, especialmente se as mesmas decisões se repetirem nas próximas partidas.

  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Quando o nome de Ronaldo se choca com as decisões do técnico

    Cristiano Ronaldo não é um jogador comum dentro da seleção de Portugal, pois é o capitão da equipe e um de seus nomes mais destacados. Assim, qualquer decisão relacionada à sua participação recebe mais atenção do que qualquer outra mudança na escalação. Por outro lado, Jesus tem sua responsabilidade técnica e deve tomar suas decisões conforme o que julgar adequado para a partida e para o grupo.

    O problema só começa se essas decisões se transformarem em fonte de tensão constante entre as duas partes. A relação que começou com uma ligação telefônica e terminou com a conquista do título pelo Al-Nassr, e depois se transferiu para a seleção portuguesa em meio a elogios mútuos, entra agora em uma fase diferente, na qual se exige de ambos separar a relação pessoal das decisões técnicas.

    Além disso, a natureza da fase final da carreira de Ronaldo torna cada decisão relacionada à sua participação ainda mais delicada, especialmente porque o astro português busca continuar liderando a seleção de seu país, enquanto Jesus quer construir uma equipe capaz de alcançar seus objetivos conforme sua própria visão, o que pode, por vezes, impor decisões que não coincidem com o desejo do capitão.

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  • Amor ou o começo do capítulo final?

    Até agora, não se pode considerar o que aconteceu diante da Noruega como prova de que a relação entre Cristiano Ronaldo e Jesus se transformou em um conflito, pois a partida terminou com a vitória de Portugal, e Jesus esclareceu que planejava utilizar seu capitão antes que as circunstâncias do jogo o impedissem. No entanto, a reação de Ronaldo abre a porta para uma questão maior sobre o que pode acontecer caso ele volte a ficar no banco de reservas.

    A relação entre os dois homens passou, em um curto período, por muitas fases: do telefonema de Ronaldo para convencer Jesus a comandar o Al-Nassr, ao título do campeonato, depois o reencontro da dupla na seleção de Portugal, passando por uma série de declarações que refletiram o apreço do treinador por seu capitão, até chegar à primeira situação em que Ronaldo pareceu irritado com uma decisão técnica.

    Por isso, o confronto com a Noruega talvez não passe de um momento passageiro, e pode ser, ao mesmo tempo, o início de um verdadeiro teste para a relação que, até pouco tempo atrás, parecia extremamente sólida.

    A resposta não será determinada pelas declarações do pós-jogo, mas sim pelas próximas decisões de Jesus e pela reação de Ronaldo a elas, especialmente se o banco de reservas se tornar um lugar recorrente para o capitão de Portugal.

    E no capítulo final da carreira de Ronaldo, a questão mais importante talvez não seja apenas quantos minutos ele vai jogar, mas como será conduzida a relação entre um astro acostumado a estar no centro do palco e um treinador que agora precisa tomar suas decisões sem permitir que os grandes nomes influenciem sua visão técnica. Será que a relação entre Ronaldo e Jesus permanecerá como começou, com afeto e sucesso, ou o banco de reservas abrirá um novo capítulo entre os dois homens?