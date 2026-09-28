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Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport
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Cristiano Ronaldo e Jesus: o amor vai se transformar em ódio no último capítulo?

Especiais e Opinião
Noruega x Portugal
Noruega
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Campeonato Saudita
Noruega
Portugal
Arábia Saudita

O fim de Don pode se transformar em momentos tristes

Algo mudou na relação que parecia ideal entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus. Depois de meses de harmonia e elogios mútuos, surgiram os primeiros sinais de tensão quando o capitão da seleção de Portugal se viu fora do time titular no confronto contra a Noruega e, em seguida, viveu a partida inteira no banco de reservas, com uma expressão que não escondia sua irritação com a decisão.

A seleção de Portugal conquistou uma vitória emocionante sobre a Noruega pelo placar de 2 a 1, mas o triunfo não foi a única história que a partida rendeu, depois que as atenções dos torcedores se voltaram para Ronaldo, que pareceu irritado durante todo o jogo e, em seguida, foi direto para o vestiário após o apito final, sem participar da saudação dos companheiros à torcida, em uma cena incomum para o capitão da seleção.

A decisão de manter Ronaldo no banco de reservas chamou ainda mais a atenção, especialmente porque, dias antes, ele havia atuado por mais de uma hora diante do País de Gales no primeiro confronto, antes que os cálculos mudassem na segunda partida, dando início às perguntas sobre a natureza da relação entre o astro português e seu treinador, e se o que aconteceu foi apenas uma decisão técnica passageira ou o começo de um capítulo mais complicado entre as duas partes.

  • TOPSHOT-FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    Uma relação que começou com amor

    A relação entre Cristiano Ronaldo e Jesus não começou na seleção portuguesa, mas remonta à experiência de ambos no Al-Nassr, da Arábia Saudita, depois de o "Dom" ter sido um dos principais motivos para a chegada do treinador ao comando da equipe, quando fez uma ligação a ele para convencê-lo a assumir a missão na temporada passada.

    E, desde o primeiro instante, ficou claro que a relação entre os dois se baseava em um grande nível de entendimento, antes de se tornar ainda mais sólida com o sucesso em conduzir o Al-Nassr à conquista do título do Campeonato, fazendo de Jesus um dos treinadores que tiveram uma relação especial com o capitão da equipe, que não era apenas um jogador dentro de campo, mas um elemento influente no projeto do treinador.

    E, com a transição de Jesus para o comando da seleção de Portugal, essa sintonia continuou, depois de o treinador ter feito questão, em seu primeiro período de treinos, de convocar Cristiano Ronaldo, e depois vir com uma série de declarações nas quais elogiou o capitão da seleção, ressaltando seu valor e sua influência dentro do grupo, em uma imagem que parecia ser uma extensão natural da relação que os uniu no Al-Nassr.

    Mas o futebol não conhece relações imutáveis quando as decisões técnicas começam a colocá-las à prova, e talvez o confronto com a Noruega tenha revelado, pela primeira vez, um espaço em que o prestígio de Cristiano Ronaldo pode entrar em choque com a visão técnica de Jesus.

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  • Jesus coloca Cristiano Ronaldo diante de um novo teste

    A decisão de deixar Cristiano Ronaldo no banco de reservas diante da Noruega não foi apenas uma mudança na escalação, especialmente porque o jogador havia atuado por mais de uma hora na partida anterior contra o País de Gales. E enquanto Jesus manteve sua decisão, Ronaldo pareceu insatisfeito com sua situação durante o confronto, o que ficou estampado em sua expressão mais de uma vez.

    Após a partida, Jesus não ignorou o que aconteceu, e falou sobre a atitude de Ronaldo, dizendo: "Não sei o motivo da atitude dele, mas vou conversar com ele. Eu pretendia colocá-lo por meia hora, mas as circunstâncias da partida tornaram as coisas difíceis".

    A declaração do treinador trazia, aparentemente, uma explicação técnica para a não participação de Ronaldo, mas ao mesmo tempo revelou que Jesus planejava conceder-lhe cerca de meia hora, antes de as circunstâncias da partida mudarem e impedirem a execução de seu plano, deixando em aberto a questão da irritação do capitão da seleção, que precisa de uma conversa direta entre as duas partes.

    Leia também: Novo ataque iraquiano atinge a Arábia Saudita na Copa do Golfo 27

    E é aqui que começa a área mais sensível da relação; a presença de Ronaldo no banco de reservas não é um acontecimento excepcional em si, mas a reação do jogador, e em seguida a fala do treinador sobre o episódio, fazem da partida um ponto que merece acompanhamento, especialmente se as mesmas decisões se repetirem nas próximas partidas.

  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Quando o nome de Ronaldo esbarra nas decisões do técnico

    Cristiano Ronaldo não é um jogador comum dentro da seleção de Portugal, pois é o capitão da equipe e um de seus nomes mais destacados, e, portanto, qualquer decisão relacionada à sua participação recebe mais atenção do que qualquer outra mudança na escalação. Por outro lado, Jesus tem sua responsabilidade técnica e cabe a ele tomar suas decisões conforme o que considera adequado para a partida e para o grupo.

    O problema só começa se essas decisões se transformarem em fonte de tensão constante entre as duas partes. A relação que começou com um telefonema e terminou com o título no Al-Nassr, e depois passou para a seleção portuguesa em meio a elogios mútuos, entra agora em uma fase diferente, na qual se exige de ambos separar a relação pessoal das decisões técnicas.

    Além disso, a natureza da última etapa da carreira de Cristiano Ronaldo torna cada decisão relacionada à sua participação mais delicada, especialmente porque o astro português busca continuar liderando a seleção de seu país, enquanto Jesus quer construir uma equipe capaz de alcançar seus objetivos segundo sua própria visão, o que pode, às vezes, impor decisões que não coincidem com o desejo do capitão.

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  • Amor ou início do capítulo final?

    Até agora, o que aconteceu diante da Noruega não pode ser considerado prova de que a relação entre Cristiano Ronaldo e Jesus se transformou em conflito, pois a partida terminou com a vitória de Portugal, e Jesus deixou claro que planejava colocar seu capitão em campo antes que as circunstâncias do jogo o impedissem. No entanto, a reação de Cristiano Ronaldo abre espaço para uma pergunta maior sobre o que pode acontecer caso ele volte a ficar no banco de reservas.

    A relação entre os dois passou, em um curto período, por muitas fases: desde a ligação de Cristiano Ronaldo para convencer Jesus a comandar o Al-Nassr, até a conquista do Campeonato, o reencontro da dupla novamente na seleção de Portugal, passando por uma série de declarações que refletiram o apreço do treinador por seu capitão, chegando à primeira situação em que Cristiano Ronaldo pareceu irritado com uma decisão técnica.

    Por isso, o confronto contra a Noruega pode não passar de um momento passageiro, mas pode ser, ao mesmo tempo, o início de um verdadeiro teste para uma relação que até pouco tempo atrás parecia extremamente sólida.

    A resposta não será definida pelas declarações do pós-jogo, mas sim pelas próximas decisões de Jesus e pela reação de Cristiano Ronaldo a elas, especialmente se o banco de reservas se tornar um lugar recorrente para o capitão de Portugal.

    E no capítulo final da carreira de Cristiano Ronaldo, a pergunta mais importante talvez não seja apenas quantos minutos ele vai jogar, mas sim como será conduzida a relação entre um astro acostumado a estar no centro do cenário e um treinador que agora precisa tomar suas decisões sem permitir que os grandes nomes influenciem sua visão técnica. Será que a relação entre Cristiano Ronaldo e Jesus permanecerá como começou, com afeto e sucesso, ou o banco de reservas abrirá um novo capítulo entre os dois?