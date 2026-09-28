Algo mudou na relação que parecia ideal entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus. Depois de meses de harmonia e elogios mútuos, surgiram os primeiros sinais de tensão quando o capitão da seleção de Portugal se viu fora do time titular no confronto contra a Noruega e, em seguida, viveu a partida inteira no banco de reservas, com uma expressão que não escondia sua irritação com a decisão.

A seleção de Portugal conquistou uma vitória emocionante sobre a Noruega pelo placar de 2 a 1, mas o triunfo não foi a única história que a partida rendeu, depois que as atenções dos torcedores se voltaram para Ronaldo, que pareceu irritado durante todo o jogo e, em seguida, foi direto para o vestiário após o apito final, sem participar da saudação dos companheiros à torcida, em uma cena incomum para o capitão da seleção.

A decisão de manter Ronaldo no banco de reservas chamou ainda mais a atenção, especialmente porque, dias antes, ele havia atuado por mais de uma hora diante do País de Gales no primeiro confronto, antes que os cálculos mudassem na segunda partida, dando início às perguntas sobre a natureza da relação entre o astro português e seu treinador, e se o que aconteceu foi apenas uma decisão técnica passageira ou o começo de um capítulo mais complicado entre as duas partes.