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Adhe Makayasa
Traduzido por

Cristiano Ronaldo corre risco de suspensão de seis meses após abandonar compromisso com Portugal

C. Ronaldo
Portugal
Dinamarca x Portugal
Dinamarca
Liga das Nações A
Al-Nassr
Campeonato Saudita
J. Jesus

Cristiano Ronaldo pode enfrentar uma longa suspensão após deixar abruptamente a seleção de Portugal depois de um rompimento explosivo com o técnico Jorge Jesus. O veterano atacante deixou a concentração da seleção em Copenhague após ficar no banco contra a Noruega, colocando-se em risco de sanções disciplinares sob as regras da federação antes do confronto com a Dinamarca.

  • Superastro deixa o clube após discussão explosiva

    O ícone português pode enfrentar uma suspensão de até seis meses após deixar o retiro da seleção na Dinamarca na quarta-feira. A saída repentina aconteceu após uma discussão acalorada com o técnico Jesus, antes de o atacante conversar com o presidente da FPF, Pedro Proenca. De acordo com o regulamento disciplinar da federação, abandonar o compromisso com a seleção sem justificativa válida deixa o veterano atacante sujeito a uma longa suspensão, além de uma multa.

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    Regulamentos detalham sanções disciplinares rigorosas

    A ameaça de uma ação disciplinar formal está explicitamente prevista no código de conduta da entidade.

    Ao tratar de ausências não autorizadas do serviço internacional, conforme noticiado pela ESPN, o regulamento disciplinar da FPF afirma: "Qualquer jogador que, tendo sido devidamente convocado, abandone ou deixe de comparecer a um treino, uma partida ou qualquer atividade das seleções nacionais ou relacionada à representação esportiva da FPF ou de Portugal sem justificativa será punido com suspensão de um a seis meses e, acessoriamente, se for jogador profissional, com multa entre 500 e 1.000 euros."

    A briga começou depois que Jesus deixou o atacante no banco sem utilizá-lo contra a Noruega, antes de dobrar a aposta em sua política de seleção durante sua entrevista coletiva pré-jogo em Copenhague.

    Sem se impressionar com o status do veterano, Jesus declarou: "Posso prometer o que eu quiser. Eu sou o treinador. Eu sou o técnico, e disse ao jogador que ele não iria jogar. Vou colocá-lo no banco; se eu precisar de você por 30 minutos, você vai jogar, e se não, não vai. Nenhum jogador jamais vai mudar minha opinião. Nem ele, nem ninguém no futebol. Nem presidente algum. Nunca, zero."

  • Racha no vestiário provoca ausência

    A divergência tática escalou imediatamente no campo de treino, com o atacante boicotando a atividade de quarta-feira no Parken Stadium logo após os comentários do técnico.

    Confirmando a lista de convocados sem detalhar a turbulência interna, um comunicado oficial da FPF dizia: "Atualização do treino no Parken Stadium: Joao Felix se juntou novamente ao grupo. Francisco Conceicao (cortado do jogo de amanhã) e Cristiano Ronaldo não treinaram."

    Tendo já ficado fora da sessão de terça-feira, na Suécia, a ausência contínua do atacante selou sua exclusão total da lista para o jogo de quinta-feira.

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  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Rodada dupla na Escandinávia testa autoridade

    A Seleção agora precisa superar o duelo de quinta-feira com a Dinamarca em Copenhague antes do confronto em casa de domingo contra a Noruega. Esta rodada dupla da Liga das Nações representa um teste definitivo para a autoridade de Jesus, enquanto ele tenta comandar sua equipe sem a maior artilheira da história do país.

    Enquanto isso, a cúpula da FPF enfrenta um dilema sem precedentes sobre a possibilidade de implementar formalmente a suspensão de seis meses contra sua talismã de longa data.

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