A ameaça de uma ação disciplinar formal está explicitamente prevista no código de conduta da entidade.

Ao tratar de ausências não autorizadas do serviço internacional, conforme noticiado pela ESPN, o regulamento disciplinar da FPF afirma: "Qualquer jogador que, tendo sido devidamente convocado, abandone ou deixe de comparecer a um treino, uma partida ou qualquer atividade das seleções nacionais ou relacionada à representação esportiva da FPF ou de Portugal sem justificativa será punido com suspensão de um a seis meses e, acessoriamente, se for jogador profissional, com multa entre 500 e 1.000 euros."

A briga começou depois que Jesus deixou o atacante no banco sem utilizá-lo contra a Noruega, antes de dobrar a aposta em sua política de seleção durante sua entrevista coletiva pré-jogo em Copenhague.

Sem se impressionar com o status do veterano, Jesus declarou: "Posso prometer o que eu quiser. Eu sou o treinador. Eu sou o técnico, e disse ao jogador que ele não iria jogar. Vou colocá-lo no banco; se eu precisar de você por 30 minutos, você vai jogar, e se não, não vai. Nenhum jogador jamais vai mudar minha opinião. Nem ele, nem ninguém no futebol. Nem presidente algum. Nunca, zero."