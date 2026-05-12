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Cristiano Ronaldo afirmou que a conquista do título da Liga Profissional da Arábia Saudita “nunca pode ser comparada” às conquistas de Lionel Messi na MLS Cup com o Inter de Miami
O impacto imediato de Messi versus um longo caminho
Em entrevista à RMC Sport, Leboeuf foi enfático em sua avaliação da eterna rivalidade. Messi ingressou no Inter Miami em julho de 2023 e conquistou imediatamente a Leagues Cup, somando posteriormente um Supporters' Shield e uma MLS Cup, acumulando 87 gols e 47 assistências em 101 partidas. Em contrapartida, Ronaldo ingressou no Al-Nassr em janeiro de 2023, ostentando 121 gols em 139 jogos, mas ainda não conquistou o campeonato. Leboeuf afirmou: “Temos que ser muito claros sobre isso. Aconteça o que acontecer, se o Al-Nassr conseguir levantar o troféu, não será mérito de Ronaldo. Ele não terá esse crédito. Pelo menos para mim.”
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Comparando a transformação de Miami com a de Riade
O francês utilizou as linhas do tempo contrastantes para reforçar seu argumento, destacando como o capitão argentino revitalizou instantaneamente uma equipe em dificuldades. Leboeuf acredita que a rapidez dessa reviravolta estabelece um padrão que o ex-atacante do Manchester United não conseguiu atingir. Enfatizando essa diferença, ele desafiou: “Quer comparar? Então vamos comparar. Ronaldo conquistar um título na Arábia Saudita nunca pode ser equiparado ao que Lionel Messi fez ao conquistar seu primeiro troféu com o Inter de Miami. Messi chegou a um clube que estava na lanterna da tabela e o transformou instantaneamente. Ele fez isso em sua primeira temporada. Uau.”
Grandes investimentos europeus sob fogo cruzado
O Al-Nassr chegou ao topo do campeonato com 82 pontos, cinco à frente do Al-Hilal. No entanto, o comentarista argumenta que isso se deve aos gastos, e não a feitos heróicos. “E Ronaldo? Ele não conseguiu no primeiro ano. Não conseguiu no segundo. Levou três anos e ele precisou de uma enorme legião de ‘coadjuvantes’ para sequer chegar perto. Ele precisou que o clube fosse contratar metade dos melhores jogadores da Europa, trazidos especificamente para apoiá-lo, antes que pudesse disputar o título.” Ele concluiu: “Se eles vencerem, será resultado dos esforços de seus companheiros de equipe e da força do elenco, não da grandeza individual de Cristiano Ronaldo. Ele não carregou a equipe; foram eles que finalmente construíram uma base grande o suficiente para carregá-lo.”
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De olho na glória nacional e continental
O Al-Nassr enfrenta o Al-Hilal nesta terça-feira, em um confronto decisivo pelo campeonato nacional, no qual pode consolidar sua campanha pelo título. Além do campeonato, o time se prepara para a final da Liga dos Campeões da AFC contra o Gamba Osaka, no sábado. A vitória nessas partidas que se aproximam poderia garantir uma dobradinha histórica, reescrevendo completamente o panorama atual.