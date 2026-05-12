Cristiano Ronaldo afirmou que a conquista do título da Liga Profissional da Arábia Saudita “nunca pode ser comparada” às conquistas de Lionel Messi na MLS Cup com o Inter de Miami

O Al-Nassr chegou ao topo do campeonato com 82 pontos, cinco à frente do Al-Hilal. No entanto, o comentarista argumenta que isso se deve aos gastos, e não a feitos heróicos. “E Ronaldo? Ele não conseguiu no primeiro ano. Não conseguiu no segundo. Levou três anos e ele precisou de uma enorme legião de ‘coadjuvantes’ para sequer chegar perto. Ele precisou que o clube fosse contratar metade dos melhores jogadores da Europa, trazidos especificamente para apoiá-lo, antes que pudesse disputar o título.” Ele concluiu: “Se eles vencerem, será resultado dos esforços de seus companheiros de equipe e da força do elenco, não da grandeza individual de Cristiano Ronaldo. Ele não carregou a equipe; foram eles que finalmente construíram uma base grande o suficiente para carregá-lo.”