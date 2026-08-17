O Atlético de Madrid começou a perceber que o caso de Julián Álvarez pode se transformar em um problema que vai muito além da simples insistência do Barcelona em contratá-lo.

O jornal "Sport" noticiou que a preocupação do Atléti, antes do início de sua campanha em LaLiga diante do Málaga, em casa, não está relacionada apenas a saber se o Barça voltará com uma nova tentativa de contratar Álvarez, mas também ao quanto essa situação pode impactar seu nível e sua relação com a torcida do Atlético.

Foi isso que explicou a rádio Cadena SER, nos episódios mais recentes do programa Carrusel Deportivo, destacando uma questão que pode afetar toda a temporada do Atlético.

O Atlético de Madrid mantém publicamente uma posição firme sobre o futuro de sua estrela, mas, nos bastidores, há uma preocupação lógica com a situação que surgiu depois que Julián manifestou, durante a Copa do Mundo, seu desejo de deixar Madrid e realizar seu sonho de jogar no Barcelona, algo pelo qual ainda luta até hoje, apesar de ter voltado aos treinos com o Atlético.

O relatório afirmou: "A principal preocupação do Atlético de Madrid não é o Barcelona. A principal preocupação do Atlético é a temporada que Julián vai fazer, e se tudo isso vai afetá-lo ao longo do ano, ou como se pode ajudá-lo para tentar reverter essa situação. Essa é a verdadeira e grande preocupação do Atlético de Madrid: será que essa situação vai afetar o nível de Julián?".