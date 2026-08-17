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Julian AlvarezGetty Images

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Crise real: Álvarez detona a preocupação do Atlético de Madrid

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J. Alvarez
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O Atlético de Madrid começou a perceber que o caso de Julián Álvarez pode se transformar em um problema que vai muito além da simples insistência do Barcelona em contratá-lo. 

O jornal "Sport" noticiou que a preocupação do Atléti, antes do início de sua campanha em LaLiga diante do Málaga, em casa, não está relacionada apenas a saber se o Barça voltará com uma nova tentativa de contratar Álvarez, mas também ao quanto essa situação pode impactar seu nível e sua relação com a torcida do Atlético.

Foi isso que explicou a rádio Cadena SER, nos episódios mais recentes do programa Carrusel Deportivo, destacando uma questão que pode afetar toda a temporada do Atlético. 

O Atlético de Madrid mantém publicamente uma posição firme sobre o futuro de sua estrela, mas, nos bastidores, há uma preocupação lógica com a situação que surgiu depois que Julián manifestou, durante a Copa do Mundo, seu desejo de deixar Madrid e realizar seu sonho de jogar no Barcelona, algo pelo qual ainda luta até hoje, apesar de ter voltado aos treinos com o Atlético.

O relatório afirmou: "A principal preocupação do Atlético de Madrid não é o Barcelona. A principal preocupação do Atlético é a temporada que Julián vai fazer, e se tudo isso vai afetá-lo ao longo do ano, ou como se pode ajudá-lo para tentar reverter essa situação. Essa é a verdadeira e grande preocupação do Atlético de Madrid: será que essa situação vai afetar o nível de Julián?".

  • Diego SimeoneGetty Images

    Postura firme do Madrid

    Há semanas o clube madrilenho defende sua posição de recusa em negociar a saída do jogador. Miguel Ángel Gil Marín havia chegado ao ponto de ser categórico, ao afirmar que Julián não sairia nem mesmo por 200 milhões de euros, declarações que resumem a posição da diretoria do clube.

    O Atlético de Madrid considera o atacante argentino uma peça fundamental em seu projeto e não cogita nenhum outro cenário que não seja sua permanência na equipe.

    Já o técnico Diego Simeone deixou claro publicamente que a direção esportiva está totalmente de acordo com o clube nessa questão. O treinador argentino não tem poder para resolver um assunto que se decide dentro dos gabinetes da diretoria, mas será obrigado a lidar com suas consequências dentro de campo caso a questão não seja resolvida com a saída do jogador.

    Segundo o relatório, o Cholo explicou ao atacante, em uma conversa reservada, que não pode fazer muita coisa para mudar uma situação que também o incomoda.

    • Publicidade
  • Julian AlvarezGetty Images

    O que fará Julián Álvarez?

    O problema é que a tabela de jogos não espera o desfecho dessa história, e na próxima quarta-feira o Atlético de Madrid iniciará sua trajetória no Campeonato Espanhol, no estádio Metropolitano, diante do Málaga, e caberá a Simeone tomar uma decisão sobre um jogador que continua sendo, apesar de tudo o que acontece, um dos elementos mais importantes de sua escalação.

    E no dia 19 de agosto, quando for anunciada a lista do time para a partida de abertura do Campeonato, ficará claro se o Atlético tentará, com todas as forças, normalizar a situação desde o primeiro dia, apesar da tensão acumulada e da insistência do jogador e de seu entorno em buscar uma saída do clube.

    Também será interessante saber se o jogador, caso seja convocado para a partida, optará por continuar se comportando normalmente como faz nos treinos, ou se decidirá finalmente se rebelar e recusar jogar diante da torcida do Atlético.

    E, caso participe, é certo que sua recepção pela torcida não será com flores, diante da grande tensão causada por sua postura e por seu desejo declarado de partir rumo ao Barcelona.

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