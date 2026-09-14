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Crise de lesões no Tottenham! Tonali e Porro fora do confronto com o Liverpool, enquanto De Zerbi dá atualização implacável sobre Richarlison
Baixas por lesão para Tonali e Porro
A preparação do Tottenham para o jogo da copa no meio de semana foi abalada após a notícia de que tanto Sandro Tonali quanto Pedro Porro estarão indisponíveis para a seleção. Porro segue lidando com um problema muscular que o deixou fora do recente empate sem gols contra o Everton, enquanto Tonali é o mais novo desfalque após sofrer uma pancada naquela mesma partida.
No entanto, nem tudo foi má notícia para o treinador italiano, já que ele confirmou que Destiny Udogie deve retornar ao elenco para o dia do jogo. O lateral-esquerdo italiano foi uma ausência importante no empate com o Everton no sábado, e sua disponibilidade representa um reforço muito necessário para uma linha defensiva que já não contará com a ameaça ofensiva de Porro pelo lado oposto.
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De Zerbi fecha a porta para Richarlison
Em meio às preocupações com lesões, o foco da coletiva de imprensa pré-jogo rapidamente mudou para o futuro de Richarlison. Apesar de ter ficado fora da lista de 25 jogadores do Tottenham para a Premier League, o brasileiro estava tecnicamente apto a atuar na Copa da Liga Inglesa, já que a competição não segue as mesmas restrições de inscrição. No entanto, De Zerbi foi enfático ao afirmar que o atacante não estará envolvido.
Quando foi questionado diretamente sobre a possibilidade de o ex-jogador do Everton atuar em Anfield, De Zerbi fez uma avaliação direta da situação. "Vocês já sabem de tudo", disse aos repórteres na tarde de segunda-feira. "Nada mudou para a Copa da Liga Inglesa ou para a Premier League. A situação é a mesma. Não posso dizer mais nada porque não é meu trabalho. Posso responder sobre os resultados, os jogadores do elenco, o espaço ofensivo, o espaço defensivo, mas não sobre as outras coisas."
Negociações contratuais fracassadas reveladas
De Zerbi deu mais detalhes sobre a cronologia do desentendimento e revelou que inicialmente tentou manter o atacante no Tottenham Hotspur Stadium. O técnico italiano contou que havia proposto pessoalmente um novo contrato a Richarlison no início da janela de verão, mas a oferta foi rejeitada de forma direta. "O que eu fiz, no começo desta temporada, foi falar com ele e propor uma extensão de contrato", explicou De Zerbi. "Se ele disse não, obrigado, eu terminei meu trabalho."
A ausência de Richarlison pode representar um duro golpe para o Tottenham, especialmente diante de seu impressionante retrospecto contra o Liverpool, tendo marcado quatro gols em sete partidas contra o Liverpool durante seu tempo no Spurs. Seu faro de gol fará muita falta, especialmente com o time de De Zerbi ainda em busca de seu primeiro gol na Premier League nesta temporada.
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Relação entre clube e jogador está abalada
O técnico do Tottenham fez questão de enfatizar que o atual impasse não é uma vendeta pessoal, mas uma questão estrutural dentro das operações do clube. Ele se recusou a detalhar os aspectos específicos do último mês e meio, embora tenha sugerido uma tensão significativa nos bastidores. "Eu disse na última coletiva de imprensa, eu sei o que aconteceu nos últimos 45 dias. Não é certo se eu explicar. Não é o meu comportamento, é a relação e o problema é com [entre] o jogador e o clube. E eu permaneço dentro do clube. É técnico e clube juntos porque, no início desta temporada, falei com ele muitas vezes para convencê-lo a ficar e ele não quis", disse.
No fim, De Zerbi deixou claro que não vai implorar para nenhum indivíduo vestir a camisa do Tottenham se o coração dele não estiver mais no projeto. Richarlison começou a estreia da liga contra o Brentford, mas foi informado de que pode sair antes que uma mudança para o Everton fracassasseO Tottenham enfrenta o Liverpool na Copa da Liga sem Sandro Tonali e Pedro Porro, enquanto Roberto De Zerbi confirma que Richarlison não retornará. e as ligações com o Trabzonspor não se transformaram em uma transferência, enquanto o atacante também recusou uma mudança para o Vasco da Gama na sexta-feira. O treinador encerrou afirmando sua recusa em continuar buscando uma reconciliação que o jogador claramente não quer. "Não posso ir todos os dias rezar para que ele fique", concluiu De Zerbi.
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