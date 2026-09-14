O técnico do Tottenham fez questão de enfatizar que o atual impasse não é uma vendeta pessoal, mas uma questão estrutural dentro das operações do clube. Ele se recusou a detalhar os aspectos específicos do último mês e meio, embora tenha sugerido uma tensão significativa nos bastidores. "Eu disse na última coletiva de imprensa, eu sei o que aconteceu nos últimos 45 dias. Não é certo se eu explicar. Não é o meu comportamento, é a relação e o problema é com [entre] o jogador e o clube. E eu permaneço dentro do clube. É técnico e clube juntos porque, no início desta temporada, falei com ele muitas vezes para convencê-lo a ficar e ele não quis", disse.

No fim, De Zerbi deixou claro que não vai implorar para nenhum indivíduo vestir a camisa do Tottenham se o coração dele não estiver mais no projeto. Richarlison começou a estreia da liga contra o Brentford, mas foi informado de que pode sair antes que uma mudança para o Everton fracassasseO Tottenham enfrenta o Liverpool na Copa da Liga sem Sandro Tonali e Pedro Porro, enquanto Roberto De Zerbi confirma que Richarlison não retornará. e as ligações com o Trabzonspor não se transformaram em uma transferência, enquanto o atacante também recusou uma mudança para o Vasco da Gama na sexta-feira. O treinador encerrou afirmando sua recusa em continuar buscando uma reconciliação que o jogador claramente não quer. "Não posso ir todos os dias rezar para que ele fique", concluiu De Zerbi.