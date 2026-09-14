Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-TOTTENHAMAFP
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Crise de lesões no Tottenham! Tonali e Porro fora do confronto com o Liverpool, enquanto De Zerbi dá atualização implacável sobre Richarlison

R. De Zerbi
Richarlison
S. Tonali
P. Porro
Liverpool x Tottenham
Liverpool
Tottenham
Carabao Cup

O Tottenham Hotspur enfrenta uma difícil viagem a Anfield na terceira rodada da Copa da Liga com um elenco significativamente desfalcado, à medida que as lesões continuam a se acumular para Roberto De Zerbi. O técnico italiano confirmou que ficará sem dois de seus jogadores mais influentes para o confronto de terça-feira à noite contra o Liverpool.

  • Baixas por lesão para Tonali e Porro

    A preparação do Tottenham para o jogo da copa no meio de semana foi abalada após a notícia de que tanto Sandro Tonali quanto Pedro Porro estarão indisponíveis para a seleção. Porro segue lidando com um problema muscular que o deixou fora do recente empate sem gols contra o Everton, enquanto Tonali é o mais novo desfalque após sofrer uma pancada naquela mesma partida.

    No entanto, nem tudo foi má notícia para o treinador italiano, já que ele confirmou que Destiny Udogie deve retornar ao elenco para o dia do jogo. O lateral-esquerdo italiano foi uma ausência importante no empate com o Everton no sábado, e sua disponibilidade representa um reforço muito necessário para uma linha defensiva que já não contará com a ameaça ofensiva de Porro pelo lado oposto.

    • Publicidade
  • Brentford v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    De Zerbi fecha a porta para Richarlison

    Em meio às preocupações com lesões, o foco da coletiva de imprensa pré-jogo rapidamente mudou para o futuro de Richarlison. Apesar de ter ficado fora da lista de 25 jogadores do Tottenham para a Premier League, o brasileiro estava tecnicamente apto a atuar na Copa da Liga Inglesa, já que a competição não segue as mesmas restrições de inscrição. No entanto, De Zerbi foi enfático ao afirmar que o atacante não estará envolvido.

    Quando foi questionado diretamente sobre a possibilidade de o ex-jogador do Everton atuar em Anfield, De Zerbi fez uma avaliação direta da situação. "Vocês já sabem de tudo", disse aos repórteres na tarde de segunda-feira. "Nada mudou para a Copa da Liga Inglesa ou para a Premier League. A situação é a mesma. Não posso dizer mais nada porque não é meu trabalho. Posso responder sobre os resultados, os jogadores do elenco, o espaço ofensivo, o espaço defensivo, mas não sobre as outras coisas."

  • Negociações contratuais fracassadas reveladas

    De Zerbi deu mais detalhes sobre a cronologia do desentendimento e revelou que inicialmente tentou manter o atacante no Tottenham Hotspur Stadium. O técnico italiano contou que havia proposto pessoalmente um novo contrato a Richarlison no início da janela de verão, mas a oferta foi rejeitada de forma direta. "O que eu fiz, no começo desta temporada, foi falar com ele e propor uma extensão de contrato", explicou De Zerbi. "Se ele disse não, obrigado, eu terminei meu trabalho."

    A ausência de Richarlison pode representar um duro golpe para o Tottenham, especialmente diante de seu impressionante retrospecto contra o Liverpool, tendo marcado quatro gols em sete partidas contra o Liverpool durante seu tempo no Spurs. Seu faro de gol fará muita falta, especialmente com o time de De Zerbi ainda em busca de seu primeiro gol na Premier League nesta temporada.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Tottenham Hotspur v TSG Hoffenheim - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Relação entre clube e jogador está abalada

    O técnico do Tottenham fez questão de enfatizar que o atual impasse não é uma vendeta pessoal, mas uma questão estrutural dentro das operações do clube. Ele se recusou a detalhar os aspectos específicos do último mês e meio, embora tenha sugerido uma tensão significativa nos bastidores. "Eu disse na última coletiva de imprensa, eu sei o que aconteceu nos últimos 45 dias. Não é certo se eu explicar. Não é o meu comportamento, é a relação e o problema é com [entre] o jogador e o clube. E eu permaneço dentro do clube. É técnico e clube juntos porque, no início desta temporada, falei com ele muitas vezes para convencê-lo a ficar e ele não quis", disse.

    No fim, De Zerbi deixou claro que não vai implorar para nenhum indivíduo vestir a camisa do Tottenham se o coração dele não estiver mais no projeto. Richarlison começou a estreia da liga contra o Brentford, mas foi informado de que pode sair antes que uma mudança para o Everton fracassasseO Tottenham enfrenta o Liverpool na Copa da Liga sem Sandro Tonali e Pedro Porro, enquanto Roberto De Zerbi confirma que Richarlison não retornará. e as ligações com o Trabzonspor não se transformaram em uma transferência, enquanto o atacante também recusou uma mudança para o Vasco da Gama na sexta-feira. O treinador encerrou afirmando sua recusa em continuar buscando uma reconciliação que o jogador claramente não quer. "Não posso ir todos os dias rezar para que ele fique", concluiu De Zerbi.

Carabao Cup
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Tottenham crest
Tottenham
TOT