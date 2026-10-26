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Corinthians v Vitoria - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Corinthians tenta repetir arrancada histórica do Fluminense para evitar rebaixamento

Corinthians
C. Seedorf
Brasileirão

Sem vencer há 10 jogos e no Z-4, Alvinegro precisa reagir na reta final do Brasileirão

O Corinthians vive um dos momentos mais delicados da temporada e precisa buscar inspiração em uma das recuperações mais marcantes da história do Campeonato Brasileiro para evitar o rebaixamento. Sem vencer há 10 rodadas, o Timão pode se espelhar no Fluminense de 2009, que chegou a ter 99% de probabilidade de queda, mas reagiu na reta final e garantiu a permanência na elite nacional.

A situação alvinegra se agravou após a derrota por 3 a 2 para o Vasco, no último sábado, em São Januário. Com 33 pontos, o Corinthians caiu para a 17ª colocação e entrou na zona de rebaixamento. A equipe comandada por Clarence Seedorf soma nove derrotas e um empate nos últimos 10 jogos, aproveitamento de apenas 3,3%.

O cenário exige uma mudança imediata de postura. Restando seis rodadas para o fim do campeonato, o Timão tem 18 pontos em disputa e precisa somar pelo menos 12 para alcançar os tradicionais 45 pontos, marca frequentemente utilizada como referência na luta contra a queda. A pontuação, porém, não garante matematicamente a permanência, que também depende dos resultados dos concorrentes.

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  • Brazilian Fluminense's Fred (R) celebratAFP

    De olho em outras campanhas

    A campanha do Fluminense em 2009 se tornou referência quando o assunto é escapar do rebaixamento. Naquele ano, o Tricolor chegou a ficar 11 partidas consecutivas sem vencer, entre a sexta e a 16ª rodadas, e passou boa parte da competição na zona de queda.

    Em meio à crise, Cuca assumiu o comando técnico depois das passagens de Carlos Alberto Parreira, Vinícius Eutrópio e Renato Gaúcho. O cenário era preocupante: após 32 partidas, o Fluminense tinha apenas 30 pontos e ocupava a lanterna, com a permanência considerada improvável.

    A reação ganhou força na reta final. Na 32ª rodada, em 29 de outubro, o Tricolor venceu o Atlético-MG por 2 a 1, no Maracanã, com gols de Fred e Conca. Na partida seguinte, protagonizou uma virada marcante diante do Cruzeiro, no Mineirão: depois de sair perdendo por 2 a 0, venceu por 3 a 2, com dois gols de Fred e um de Gum.

    O resultado tirou o time da última colocação e fortaleceu o grupo que ficou conhecido como "Time de Guerreiros". A arrancada continuou com vitórias sobre Palmeiras, Athletico-PR, Sport e Vitória, até que o Fluminense deixou a zona de rebaixamento na penúltima rodada.

    Na jornada decisiva, em 6 de dezembro de 2009, a equipe enfrentou o Coritiba, no Couto Pereira, e empatou por 1 a 1. O resultado foi suficiente para confirmar a permanência na Série A e concluir uma das recuperações mais emblemáticas dos pontos corridos.

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  • Vasco Da Gama v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Fazendo as contas

    A derrota para o Vasco deixou o Corinthians em situação ainda mais complicada na classificação. O time de Seedorf tem 33 pontos e aparece na 17ª posição, atrás do Internacional, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, com 35 pontos.

    O Mirassol, por sua vez, ocupa o 15º lugar, com 37 pontos, e também está envolvido na disputa para permanecer na elite. O Grêmio aparece na 18ª colocação, com 31 pontos, enquanto Remo e Chapecoense completam o Z-4, com 26 e 21 pontos, respectivamente.

    A diferença para os concorrentes diretos torna os próximos compromissos fundamentais para o Corinthians. Além de buscar vitórias, o clube precisa acompanhar os resultados dos adversários e aproveitar os confrontos entre equipes que também lutam contra o rebaixamento.

  • Vasco Da Gama v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Como evitar a queda?

    Com seis partidas restantes, o Corinthians tem 18 pontos em disputa. Para chegar aos 45, precisará conquistar mais 12, o equivalente a quatro vitórias, caso não some pontos por meio de empates. A equipe, no entanto, não pode depender apenas de uma pontuação de referência: os resultados dos rivais podem alterar o número necessário para garantir a permanência.

    O próximo compromisso será justamente contra o Mirassol, na sexta-feira (30), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto direto ganha peso especial por colocar frente a frente duas equipes em momentos distintos na tabela e oferecer ao Timão a oportunidade de diminuir a distância para um adversário próximo.

    Para evitar a queda, o Corinthians precisará transformar a urgência em resultados. A arrancada do Fluminense em 2009 mostra que uma reação ainda é possível, mas o time paulista terá de interromper o jejum, recuperar a confiança e aproveitar as últimas rodadas para seguir na elite do futebol brasileiro.

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