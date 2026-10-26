Corinthians tenta repetir arrancada histórica do Fluminense para evitar rebaixamento

O Corinthians vive um dos momentos mais delicados da temporada e precisa buscar inspiração em uma das recuperações mais marcantes da história do Campeonato Brasileiro para evitar o rebaixamento. Sem vencer há 10 rodadas, o Timão pode se espelhar no Fluminense de 2009, que chegou a ter 99% de probabilidade de queda, mas reagiu na reta final e garantiu a permanência na elite nacional.

A situação alvinegra se agravou após a derrota por 3 a 2 para o Vasco, no último sábado, em São Januário. Com 33 pontos, o Corinthians caiu para a 17ª colocação e entrou na zona de rebaixamento. A equipe comandada por Clarence Seedorf soma nove derrotas e um empate nos últimos 10 jogos, aproveitamento de apenas 3,3%.

O cenário exige uma mudança imediata de postura. Restando seis rodadas para o fim do campeonato, o Timão tem 18 pontos em disputa e precisa somar pelo menos 12 para alcançar os tradicionais 45 pontos, marca frequentemente utilizada como referência na luta contra a queda. A pontuação, porém, não garante matematicamente a permanência, que também depende dos resultados dos concorrentes.