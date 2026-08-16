Corinthians retoma conversas com Memphis e busca novo acordo para renovar com holandês

O Corinthians reabriu as negociações com Memphis Depay para discutir a renovação do contrato do atacante. A movimentação acontece poucos dias depois de o presidente Osmar Stabile publicar uma nota, na última terça-feira (11), informando que o clube havia retirado a proposta apresentada ao jogador.

Agora, o cenário mudou. Segundo pessoas próximas ao presidente ouvidas pelo ge, o próprio Memphis pediu a retomada das conversas. O holandês criou vínculos afetivos com o Corinthians e, neste momento da carreira, não deseja deixar o Brasil. Diante disso, as partes voltaram à mesa para tentar encontrar um acordo.