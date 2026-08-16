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Gabriel Marin

Corinthians retoma conversas com Memphis e busca novo acordo para renovar com holandês

Corinthians
M. Depay

Após anunciar a retirada da proposta na última terça-feira (11), presidente Osmar Stabile voltou atrás e retomou as conversas para tentar manter o camisa 10

O Corinthians reabriu as negociações com Memphis Depay para discutir a renovação do contrato do atacante. A movimentação acontece poucos dias depois de o presidente Osmar Stabile publicar uma nota, na última terça-feira (11), informando que o clube havia retirado a proposta apresentada ao jogador.

Agora, o cenário mudou. Segundo pessoas próximas ao presidente ouvidas pelo ge, o próprio Memphis pediu a retomada das conversas. O holandês criou vínculos afetivos com o Corinthians e, neste momento da carreira, não deseja deixar o Brasil. Diante disso, as partes voltaram à mesa para tentar encontrar um acordo.

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  • imago-sport-1077941574.jpgSports Press Photo

    Memphis aceita flexibilizar condições

    Nas novas conversas, Memphis se mostra disposto a flexibilizar as condições de pagamento para facilitar a renovação. A postura do atacante abre espaço para que o Corinthians tente reduzir o impacto financeiro do novo vínculo.

    A diretoria, por sua vez, trabalha com a necessidade de diminuir em aproximadamente R$ 30 milhões o custo total da operação. O contrato é estimado em R$ 157 milhões, valor que já considera os R$ 42 milhões referentes à dívida relacionada ao vínculo anterior do jogador com o clube.

    A tentativa, portanto, é encontrar um formato que seja aceitável para Memphis e, ao mesmo tempo, compatível com a situação financeira do Corinthians.

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  • imago-sport-1076807096.jpgBrazil Photo Press

    Diretoria busca ajuda de empresas

    Para conseguir viabilizar a permanência do camisa 10, a direção corintiana procura garantias de que empresas possam participar do pagamento da operação.

    No departamento de marketing, o entendimento é de que existe viabilidade financeira para o negócio, principalmente com a colaboração de parceiros que já estariam alinhados para contribuir com a renovação.

    A participação dessas empresas é vista como uma peça importante para reduzir o impacto direto da contratação nas contas do clube e criar condições para que o acordo avance.

  • imago-sport-1080357759.jpgTheNews2

    Stabile consulta o Conselho de Orientação

    Na tentativa de dar sustentação à operação, Osmar Stabile entrou em contato com o Conselho de Orientação (Cori). O presidente apresentou os números e as condições discutidas no contrato e agora aguarda um parecer para avançar nas tratativas com Memphis.

    Além da avaliação técnica, a participação do Cori também pode oferecer respaldo político ao presidente, que enfrenta forte rejeição interna e externa após a publicação da nota em que anunciou a retirada da proposta pelo atacante.

    O aval do órgão, portanto, pode ser importante não apenas para analisar a viabilidade financeira da operação, mas também para dar sustentação à decisão de reabrir uma negociação que parecia encerrada.

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  • imago-sport-1070978149.jpgSports Press Photo

    Reviravolta provoca reação nos bastidores

    A retomada das conversas não foi bem recebida por parte dos aliados de Stabile. Eles só tomaram conhecimento da reabertura da negociação na última sexta-feira (14), quando a possibilidade de uma reviravolta chegou às diferentes alas políticas do Parque São Jorge.

    O movimento provocou revolta entre integrantes da base do presidente. Alguns aliados, inclusive aqueles que sempre foram contrários à renovação de Memphis, avaliam que Stabile poderia ter encerrado o processo antes e que a negociação se prolongou além do aceitável, expondo o Corinthians negativamente.

    Outro ponto de insatisfação é o fato de que pessoas que acompanharam de perto a longa negociação com Memphis e aconselharam o presidente não teriam sido informadas previamente sobre a possibilidade de retomada das conversas.

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    Ausência na Argentina e pressão pelo desfecho

    Osmar Stabile não acompanhou a delegação do Corinthians para a Argentina, onde a equipe enfrentou o Rosario Central na última quinta-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

    A partida terminou empatada por 0 a 0. Após o resultado, o técnico Fernando Diniz afirmou ter ficado triste e decepcionado com o desfecho da negociação envolvendo Memphis.

    Para o treinador, a renovação do atacante era considerada praticamente certa. A possibilidade de perder o camisa 10, portanto, representou uma mudança significativa no planejamento da equipe.

    Agora, com a reabertura das conversas, o Corinthians tenta construir um novo acordo. Memphis demonstra disposição para permanecer, enquanto a diretoria busca reduzir o custo da operação e garantir o apoio financeiro necessário para tornar a renovação possível.

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