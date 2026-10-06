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Corinthians v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Corinthians prepara retorno de Yuri Alberto e define limite de minutos contra o Internacional

Corinthians
Yuri Alberto
Internacional x Corinthians
Brasileirão
F. Diniz

Atacante deve atuar em decisão e está liberado por até 65 minutos em campo de acordo com os departamentos médico e de performance do Alvinegro

Principal novidade do Corinthians para o duelo contra o Internacional, na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), Yuri Alberto está liberado para atuar por até 65 minutos no Beira-Rio.

O departamento médico, o setor de performance e o técnico Fernando Diniz entendem que o atacante precisa ter a minutagem controlada neste retorno aos gramados. A tendência é de que Yuri seja titular, com substituição programada no segundo tempo.

Outra possibilidade estudada pelo Corinthians é começar com o atacante no banco e utilizá-lo durante a partida, dependendo do andamento do confronto.

Yuri Alberto se machucou em 30 de julho, na vitória sobre o Athletico-PR, na Neo Química Arena. Durante a transição para os trabalhos em campo, porém, o jogador teve um retrocesso e passou a tratar uma fibrose. O problema o tirou dos dois jogos contra o Estudiantes pelas quartas de final da Conmebol Libertadores.

Nos últimos dias, Yuri voltou a treinar normalmente no CT Joaquim Grava, respondeu bem aos estímulos e recebeu o aval para ser utilizado por Diniz.

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    Retornos esperados

    O Corinthians também terá novidades na defesa. Gabriel Paulista está recuperado de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito, sofrido contra o Fluminense, em 20 de setembro, e deve formar dupla de zaga com Gustavo Henrique.

    Matheus Bidu é outro retorno esperado. O lateral vinha sendo poupado por conta de um incômodo no púbis e está novamente à disposição.

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    Momento decisivo

    O duelo com o Internacional é tratado como importante para o Corinthians, que atravessa momento delicado no Campeonato Brasileiro. A equipe vem de seis derrotas consecutivas na competição e se aproximou da zona de rebaixamento.

    Ainda existem dúvidas na escalação, mas a tendência é de que o Timão entre em campo com Hugo Souza (Kauê); Matheuzinho (Pedro Milans), Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Fabrizio Angileri); Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto (Kaio César).

    Os três jogadores convocados por Carlo Ancelotti para a Data Fifa ainda não haviam retornado a São Paulo até o momento da publicação e eram aguardados no CT Joaquim Grava. A expectativa é de que estejam à disposição para começar contra o Internacional.

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    Diniz sob pressão

    Fernando Diniz comandou o Corinthians em 32 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 11 derrotas. O aproveitamento é de 49%, com 35 gols marcados e 30 sofridos.

    O desempenho, porém, caiu consideravelmente após a pausa para a Copa do Mundo. Antes do Mundial, o Timão disputou 16 jogos sob o comando do treinador, com nove vitórias, quatro empates e três derrotas. Foram apenas 12 gols sofridos, média de 0,75 por partida, além de uma sequência de sete jogos sem ser vazado.

    Depois da Copa, o cenário mudou. Em 16 partidas, o Corinthians venceu quatro vezes, empatou quatro e perdeu oito. A equipe sofreu 18 gols, média de 1,13 por jogo, e passou a conviver com uma sequência de resultados negativos.

    A derrota por 3 a 1 para o Fluminense ampliou a crise: o Timão chegou ao sétimo jogo consecutivo sofrendo gols e sem vencer, além de acumular seis derrotas seguidas no Brasileirão.

    Sem a Copa do Brasil e uma competição continental pela frente, outubro ganhou peso ainda maior para o Corinthians. Atualmente, o Alvinegro ocupa a 14ª posição do Campeonato Brasileiro, com três pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

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