Corinthians prepara retorno de Yuri Alberto e define limite de minutos contra o Internacional

Principal novidade do Corinthians para o duelo contra o Internacional, na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), Yuri Alberto está liberado para atuar por até 65 minutos no Beira-Rio.

O departamento médico, o setor de performance e o técnico Fernando Diniz entendem que o atacante precisa ter a minutagem controlada neste retorno aos gramados. A tendência é de que Yuri seja titular, com substituição programada no segundo tempo.

Outra possibilidade estudada pelo Corinthians é começar com o atacante no banco e utilizá-lo durante a partida, dependendo do andamento do confronto.

Yuri Alberto se machucou em 30 de julho, na vitória sobre o Athletico-PR, na Neo Química Arena. Durante a transição para os trabalhos em campo, porém, o jogador teve um retrocesso e passou a tratar uma fibrose. O problema o tirou dos dois jogos contra o Estudiantes pelas quartas de final da Conmebol Libertadores.

Nos últimos dias, Yuri voltou a treinar normalmente no CT Joaquim Grava, respondeu bem aos estímulos e recebeu o aval para ser utilizado por Diniz.