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Corinthians Unveils Clarence Seedorf As New CoachGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Corinthians não registra Seedorf no prazo, e holandês tem estreia adiada

Corinthians
C. Seedorf
Corinthians x Vitória
Brasileirão

Treinador holandês não foi registrado no BID dentro do prazo e ficará fora do banco na partida de segunda-feira, na Neo Química Arena

Clarence Seedorf não fará sua estreia à beira do campo pelo Corinthians contra o Vitória. O clube paulista não conseguiu registrar o treinador no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até o prazo encerrado nesta sexta-feira, e o holandês ficará fora do banco de reservas na partida de segunda-feira (19), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo o Meu Timão, os trâmites para a obtenção do visto de trabalho de Seedorf ainda não foram concluídos. A liberação depende de órgãos públicos, o que impede o Corinthians de resolver a questão diretamente. Como o BID não funciona nos fins de semana, o treinador não poderá ser inscrito a tempo para o confronto.

Anunciado no último domingo (11) como substituto de Fernando Diniz, Seedorf chegou ao Brasil na quarta-feira (14) e comandou três treinamentos com o elenco. Apesar de já participar da preparação da equipe no CT Joaquim Grava, ele não poderá exercer a função de técnico durante a partida.

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  • imago-sport-1084619150.jpgPera Photo Press

    Preparação para decisões

    O Corinthians informou que o regulamento do Brasileirão exige que o registro do treinador seja realizado até o dia útil anterior à partida. Sem a regularização, a equipe será comandada no banco pelo auxiliar Leo Porto e pelo analista de desempenho Raony Thadeu.

    A expectativa agora é que a documentação seja liberada durante a próxima semana, permitindo que Seedorf estreie diante do Vasco, em 24 de outubro, em São Januário, pela 32ª rodada. O confronto também será importante para o Corinthians na luta contra o rebaixamento.

    O Timão chega ao duelo com o Vitória após uma sequência de oito derrotas consecutivas no Brasileirão. A equipe ocupa a 16ª colocação, com 32 pontos, mesma pontuação do Internacional, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

    Depois de receber negativas de outros treinadores, a diretoria corintiana acertou a contratação de Seedorf no último domingo. O holandês estava sem trabalhar como técnico havia sete anos e iniciou sua rotina no clube na quarta-feira, com atividades em dois períodos.

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    Diminuindo a pressão

    Nos primeiros dias no Corinthians, Seedorf também colocou como prioridade recuperar a confiança dos jogadores e reduzir a pressão sobre o elenco. De acordo com apuração do UOL, o treinador combinou atividades curtas e intensas com conversas para compreender o momento vivido pelo grupo.

    A intenção é tornar o ambiente mais leve antes de avançar nos ajustes táticos. Seedorf entende que o aspecto emocional será importante para a reação de uma equipe que atravessa uma sequência negativa de resultados.

    Pessoas que acompanham a rotina no CT relataram boa receptividade dos jogadores à abordagem do holandês. O trabalho, porém, ainda está no início, e a mudança de ambiente precisará ser acompanhada por resultados dentro de campo.

    Na apresentação, Seedorf já havia ressaltado a importância do lado psicológico para a recuperação corintiana. Na ocasião, comparou o clube a um “leão ferido” e afirmou que o aspecto emocional poderia ser determinante na tentativa de reverter a situação.

  • imago-sport-1084619212.jpgPera Photo Press

    Controlando o ambiente

    Seedorf dedicou boa parte dos primeiros dias no Corinthians a conhecer o elenco e compreender a rotina do clube. O treinador conversou com profissionais, pediu opiniões e buscou entender as dificuldades enfrentadas pelos jogadores no dia a dia.

    O treinador também procurou integrantes do departamento de futebol para conhecer melhor as características dos atletas. As conversas fazem parte do processo de avaliação do grupo antes da definição dos próximos passos do trabalho.

    A opção por sessões mais curtas busca controlar o desgaste físico sem abrir mão da intensidade. Ao mesmo tempo, os exercícios permitem que a comissão técnica observe os jogadores com bola e avalie as opções disponíveis para montar a equipe.

    O início do trabalho, portanto, combina a aproximação com o elenco e os primeiros ajustes em campo. Enquanto aguarda a regularização para estrear à beira do gramado, Seedorf terá de acompanhar a partida contra o Vitória fora do banco e torcer por uma reação do Corinthians na luta contra o rebaixamento.

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