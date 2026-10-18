Corinthians não registra Seedorf no prazo, e holandês tem estreia adiada

Clarence Seedorf não fará sua estreia à beira do campo pelo Corinthians contra o Vitória. O clube paulista não conseguiu registrar o treinador no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até o prazo encerrado nesta sexta-feira, e o holandês ficará fora do banco de reservas na partida de segunda-feira (19), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo o Meu Timão, os trâmites para a obtenção do visto de trabalho de Seedorf ainda não foram concluídos. A liberação depende de órgãos públicos, o que impede o Corinthians de resolver a questão diretamente. Como o BID não funciona nos fins de semana, o treinador não poderá ser inscrito a tempo para o confronto.

Anunciado no último domingo (11) como substituto de Fernando Diniz, Seedorf chegou ao Brasil na quarta-feira (14) e comandou três treinamentos com o elenco. Apesar de já participar da preparação da equipe no CT Joaquim Grava, ele não poderá exercer a função de técnico durante a partida.