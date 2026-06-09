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Estadio Corinthians Neo Quimica ArenaGetty Images
Pedro Augusto Dias

Corinthians faz mudança importante na Neo Química Arena antes da volta do Brasileirão

Corinthians
Brasileirão

Clube aproveita a paralisação para a Copa do Mundo e realiza renovação do gramado do estádio, que ficará sem receber partidas por cerca de 50 dias após amistosos da seleção brasileira feminina

O Corinthians deu início a uma importante intervenção na Neo Química Arena durante a pausa do calendário nacional para a disputa da Copa do Mundo. O clube aproveita o período sem jogos para realizar a renovação do gramado do estádio, visando melhores condições para o retorno da equipe às competições.

Os trabalhos começaram logo após o amistoso entre as seleções femininas de Brasil e Estados Unidos, último evento realizado no local antes do fechamento temporário do campo. O processo inclui etapas de manutenção e preparação da superfície para garantir a qualidade do gramado ao longo da sequência da temporada.

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  • Etapas da renovação

    A reforma contempla a limpeza completa do campo, além do tratamento das fibras sintéticas que fazem parte da estrutura híbrida do gramado. Na sequência, será feita a aplicação de areia para corrigir possíveis desníveis e preparar o terreno para o novo ciclo de crescimento da grama.

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    A expectativa é que o campo esteja em perfeitas condições quando o Corinthians voltar a atuar em Itaquera, após o encerramento da Copa do Mundo.

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  • Retorno previsto para julho

    Sem compromissos na Neo Química Arena durante as próximas semanas, o estádio permanecerá fechado para a conclusão dos trabalhos. A previsão é que a equipe comandada por Fernando Diniz volte a jogar em casa na semana do dia 22 de julho, quando enfrentará o Remo pelo Campeonato Brasileiro.

    A última grande intervenção no gramado havia sido realizada em 2025, quando o estádio passou por adequações antes de receber uma partida da NFL.