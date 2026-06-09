Corinthians faz mudança importante na Neo Química Arena antes da volta do Brasileirão

O Corinthians deu início a uma importante intervenção na Neo Química Arena durante a pausa do calendário nacional para a disputa da Copa do Mundo. O clube aproveita o período sem jogos para realizar a renovação do gramado do estádio, visando melhores condições para o retorno da equipe às competições.

Os trabalhos começaram logo após o amistoso entre as seleções femininas de Brasil e Estados Unidos, último evento realizado no local antes do fechamento temporário do campo. O processo inclui etapas de manutenção e preparação da superfície para garantir a qualidade do gramado ao longo da sequência da temporada.