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Memphis e Di MaríaGetty/GOAL
Gabriel Marin

De Copa do Mundo à Libertadores: Memphis e Di María se reencontram em Corinthians x Rosario Central

M. Depay
A. Di Maria
Corinthians x Rosario Central
Corinthians
Rosario Central
Copa Libertadores

Holandês e argentino voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (20), na Neo Química Arena, em duelo decisivo pelas oitavas de final da Libertadores

Memphis Depay e Ángel Di María serão dois dos principais personagens de Corinthians x Rosario Central, nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Mais do que o peso de suas camisas e a experiência internacional, os dois carregam uma história de confrontos que atravessa o futebol francês e chega até a Copa do Mundo de 2022.

Pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, Corinthians e Rosario Central entram em campo após o empate sem gols na Argentina. A expectativa da comissão técnica corintiana é contar com Memphis Depay por pelo menos 30 minutos. O atacante renovou seu contrato com o clube, mas ainda busca recuperar o ritmo de jogo.

Caso entre em campo, Memphis terá novamente Di María pela frente. E o retrospecto entre os dois mostra vantagem do argentino.

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    Duelo que começou na França

    Os primeiros capítulos dessa rivalidade aconteceram principalmente entre 2017 e 2021, quando Memphis defendia o Lyon e Di María vestia a camisa do Paris Saint-Germain.

    Ao longo dos confrontos entre os clubes franceses, o argentino levou a melhor na maioria das vezes. Considerando os duelos entre os dois jogadores, foram quatro vitórias de Di María contra duas de Memphis, além de dois empates.

    Um desses empates, porém, teve sabor de vitória para o argentino. Pela Copa da Liga Francesa, Lyon e PSG terminaram empatados no tempo regulamentar, e a equipe parisiense avançou nos pênaltis.

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  • Memphis e Di MaríaGetty/GOAL

    Reencontro também aconteceu na Copa do Mundo

    A história entre Memphis e Di María ganhou um capítulo ainda mais importante na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Os dois se enfrentaram nas quartas de final, em um duelo dramático entre Holanda e Argentina.

    A seleção argentina abriu 2 a 0, mas a Holanda reagiu no fim da partida. Wout Weghorst, que havia entrado no lugar de Memphis Depay, marcou duas vezes e levou o confronto para a prorrogação.

    Na prorrogação, Lionel Scaloni colocou Di María em campo. O placar, entretanto, não foi alterado, e a vaga na semifinal acabou sendo decidida nos pênaltis.

    Com duas defesas de Dibu Martínez, a Argentina eliminou a Holanda. Na sequência, superou a Croácia na semifinal e derrotou a França na decisão, conquistando o título mundial. Di María, inclusive, marcou um dos gols da final.

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    Memphis busca primeiro gol contra o argentino

    Além da classificação do Corinthians, Memphis terá uma motivação particular nesta quinta-feira (20): marcar pela primeira vez contra Di María.

    O holandês ainda não balançou as redes nos confrontos em que esteve frente a frente com o argentino. Di María, por outro lado, já marcou duas vezes diante de Memphis.

    O retrospecto geral reforça a vantagem do jogador do Rosario Central: em oito encontros, são quatro vitórias de Di María, duas de Memphis e dois empates, ambos com classificação do argentino nos pênaltis.

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    Corinthians busca a vaga em casa

    O reencontro entre os astros acontece em um cenário decisivo para o Corinthians. Depois do empate por 0 a 0 no jogo de ida, na Argentina, o Timão precisa vencer para avançar diretamente às quartas de final da Libertadores.

    A partida está marcada para 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (20), na Neo Química Arena. Com Memphis à disposição, ainda que por tempo limitado, o Corinthians terá a oportunidade de colocar em campo um de seus principais nomes justamente em uma noite de mata-mata.

    Do outro lado, Di María chega ao confronto carregando não apenas a experiência de grandes decisões, mas também um retrospecto favorável diante do atacante holandês. Mais uma vez, os dois estarão frente a frente, agora por uma vaga entre os oito melhores da América.

Copa Libertadores
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