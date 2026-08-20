De Copa do Mundo à Libertadores: Memphis e Di María se reencontram em Corinthians x Rosario Central

Memphis Depay e Ángel Di María serão dois dos principais personagens de Corinthians x Rosario Central, nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Mais do que o peso de suas camisas e a experiência internacional, os dois carregam uma história de confrontos que atravessa o futebol francês e chega até a Copa do Mundo de 2022.
Pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, Corinthians e Rosario Central entram em campo após o empate sem gols na Argentina. A expectativa da comissão técnica corintiana é contar com Memphis Depay por pelo menos 30 minutos. O atacante renovou seu contrato com o clube, mas ainda busca recuperar o ritmo de jogo.
Caso entre em campo, Memphis terá novamente Di María pela frente. E o retrospecto entre os dois mostra vantagem do argentino.