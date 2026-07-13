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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Copa do Mundo com 64 seleções? Entenda como a América do Sul seria afetada se a proposta for aprovada

Copa do Mundo

FIFA vai discutir a ampliação do Mundial após a Copa de 2026; mudança pode aumentar vagas, alterar as Eliminatórias e ampliar a participação sul-americana na edição de 2030

A possibilidade de uma Copa do Mundo com 64 seleções voltou ao centro das discussões no futebol internacional. Após o sucesso da primeira edição do torneio com 48 participantes, disputada em 2026, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, confirmou que a entidade vai avaliar oficialmente uma nova expansão antes da Copa de 2030.

A proposta foi apresentada pela Conmebol em abril de 2025 e prevê um aumento de 16 seleções em relação ao formato atual. Apesar da resistência de dirigentes de outras confederações, a FIFA afirma que o tema será debatido pelos comitês competentes e poderá ser levado ao conselho da entidade, responsável pela decisão final.

Caso seja aprovada, a mudança provocaria impactos significativos em todo o futebol mundial, especialmente na América do Sul, tanto dentro de campo quanto na organização da Copa do Mundo 2030.

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  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Por que a FIFA estuda ampliar a Copa do Mundo?

    Segundo Gianni Infantino, a ideia faz parte da estratégia da FIFA de tornar o Mundial mais representativo e global. Para o dirigente, o torneio não deve beneficiar apenas as principais potências do futebol, mas oferecer oportunidades para seleções de todos os continentes.

    Na avaliação do presidente da entidade, a ampliação para 48 equipes já demonstrou resultados positivos. Infantino destacou o desempenho das seleções africanas nesta edição, quando nove das dez representantes avançaram à fase eliminatória, além da competitividade apresentada por países tradicionalmente considerados emergentes no cenário internacional.

    O dirigente também argumenta que permitir a participação de mais países incentiva investimentos no desenvolvimento do futebol e fortalece as federações nacionais.

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  • Official Draw For Copa CONMEBOL Libertadores And Sudamericana 2026Getty Images Sport

    O que mudaria para a América do Sul?

    Caso o Mundial passe para 64 seleções, a América do Sul tende a ser uma das regiões mais beneficiadas em termos de classificação.

    Atualmente, a Conmebol conta com dez seleções filiadas e já possui uma das maiores taxas de classificação para a Copa. Com o aumento do número de participantes, a expectativa é de que mais vagas diretas sejam destinadas ao continente, reduzindo ainda mais o risco de grandes seleções ficarem fora do torneio.

    Além disso, o novo formato poderia diminuir o peso das Eliminatórias Sul-Americanas, que hoje são consideradas uma das competições classificatórias mais difíceis do mundo justamente pelo número limitado de vagas.

  • Uruguai, Argentina e ParaguaiGetty/GOAL

    Copa de 2030 pode ganhar mais jogos na América do Sul

    Outro impacto importante estaria na organização da Copa do Mundo 2030.

    A edição comemorativa do centenário será realizada principalmente por Espanha, Portugal e Marrocos, mas terá partidas inaugurais na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, como forma de homenagear o primeiro Mundial, disputado em 1930.

    Caso a competição seja ampliada para 64 seleções, cresce a possibilidade de os três países sul-americanos receberem uma fase de grupos completa, e não apenas um jogo cada, como está previsto atualmente. Isso significaria mais partidas, maior movimentação de torcedores e um legado esportivo e econômico mais amplo para os países da região.

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  • Dirigentes UEFA, AFC e ConcacafGetty/GOAL

    Expansão divide opiniões entre dirigentes

    Apesar do apoio de Infantino e da Conmebol, a proposta enfrenta forte resistência dentro do futebol internacional.

    O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, classificou a ideia como uma "má ideia", tanto para o torneio quanto para as Eliminatórias. O presidente da Confederação Asiática (AFC), Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, afirmou que uma nova expansão poderia gerar "caos" na organização da competição.

    Na Concacaf, o presidente Victor Montagliani também demonstrou preocupação, dizendo que a proposta "não parece correta" e poderia prejudicar o ecossistema do futebol mundial.

    Por outro lado, representantes dos Estados Unidos já afirmaram que o país teria condições de sediar uma Copa com 64 seleções em uma eventual candidatura para 2038.

  • Around FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O desafio de organizar um torneio ainda maior

    Se dentro de campo a ampliação pode aumentar a representatividade, fora dele os desafios são enormes.

    Uma Copa do Mundo com 64 participantes teria 128 partidas, exigindo mais estádios, centros de treinamento, hotéis, deslocamentos e infraestrutura logística.

    Esse crescimento explica por que os últimos Mundiais passaram a ser compartilhados entre vários países. A Copa de 2026 foi realizada por Estados Unidos, Canadá e México. Já a edição de 2030 envolverá seis países em três continentes.

    Caso o novo formato seja aprovado, especialistas apontam que futuras sedes precisarão de capacidade logística ainda maior para atender às exigências da competição.

  • FBL-WC-2026-MATCH90-CAN-MARAFP

    Quando a decisão será tomada?

    Até o momento, a FIFA não estabeleceu um prazo para definir o futuro da proposta.

    Gianni Infantino confirmou apenas que o tema será debatido pelos comitês da entidade após a Copa do Mundo 2026. Em seguida, caberá ao conselho da FIFA decidir se a ampliação será implementada já na edição de 2030 ou se permanecerá apenas como uma proposta.

    Enquanto isso, o debate segue aberto entre quem defende um Mundial mais inclusivo e quem teme que o aumento do número de seleções comprometa a qualidade técnica, a logística e o calendário da principal competição do futebol mundial.