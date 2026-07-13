Copa do Mundo com 64 seleções? Entenda como a América do Sul seria afetada se a proposta for aprovada

A possibilidade de uma Copa do Mundo com 64 seleções voltou ao centro das discussões no futebol internacional. Após o sucesso da primeira edição do torneio com 48 participantes, disputada em 2026, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, confirmou que a entidade vai avaliar oficialmente uma nova expansão antes da Copa de 2030.

A proposta foi apresentada pela Conmebol em abril de 2025 e prevê um aumento de 16 seleções em relação ao formato atual. Apesar da resistência de dirigentes de outras confederações, a FIFA afirma que o tema será debatido pelos comitês competentes e poderá ser levado ao conselho da entidade, responsável pela decisão final.

Caso seja aprovada, a mudança provocaria impactos significativos em todo o futebol mundial, especialmente na América do Sul, tanto dentro de campo quanto na organização da Copa do Mundo 2030.