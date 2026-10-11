O Barcelona vive um clima de otimismo e vitórias com placares amplos em LaLiga, enquanto o Real Madrid sofre com a tensão e com triunfos conquistados a duras penas, isso a duas semanas do Clássico.
O jornal Sport afirmou, em reportagem, que o Barcelona atravessa um período ideal, ao contrário de seu rival tradicional, o Real Madrid, que vive um estado de irritação com o retorno de José Mourinho aos bancos de reservas, enquanto Vinicius segue gerando polêmica com suas atitudes.
A diferença entre Barcelona e Real Madrid não mudou na oitava rodada de LaLiga, mantendo-se em 6 pontos, mas, com duas semanas restantes para o Clássico marcado para o dia 25 de outubro no estádio Spotify Camp Nou, o que mais chama atenção é o contraste de situação entre as duas equipes.
No Barcelona, a temporada começou com muita força, há um clima de otimismo entre os torcedores, os novos jogadores apresentam bom rendimento e as vitórias com placares amplos se tornaram algo habitual.
Já no Real Madrid, predomina um ambiente de tensão e irritação, resultado da preocupação e do mau desempenho, algo que está bastante ligado ao retorno de José Mourinho aos bancos de reservas.