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Contradição antes do Clássico: Barcelona voa e o Real afunda na tensão

Especiais e Opinião
Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
H. Flick
Espanha

Flick espalha alegria; Mourinho acende a preocupação

O Barcelona vive um clima de otimismo e vitórias com placares amplos em LaLiga, enquanto o Real Madrid sofre com a tensão e com triunfos conquistados a duras penas, isso a duas semanas do Clássico.

O jornal Sport afirmou, em reportagem, que o Barcelona atravessa um período ideal, ao contrário de seu rival tradicional, o Real Madrid, que vive um estado de irritação com o retorno de José Mourinho aos bancos de reservas, enquanto Vinicius segue gerando polêmica com suas atitudes.

A diferença entre Barcelona e Real Madrid não mudou na oitava rodada de LaLiga, mantendo-se em 6 pontos, mas, com duas semanas restantes para o Clássico marcado para o dia 25 de outubro no estádio Spotify Camp Nou, o que mais chama atenção é o contraste de situação entre as duas equipes.

No Barcelona, a temporada começou com muita força, há um clima de otimismo entre os torcedores, os novos jogadores apresentam bom rendimento e as vitórias com placares amplos se tornaram algo habitual.

Já no Real Madrid, predomina um ambiente de tensão e irritação, resultado da preocupação e do mau desempenho, algo que está bastante ligado ao retorno de José Mourinho aos bancos de reservas.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Os torcedores do Barcelona vivem um momento de felicidade com Flick

    Havia o temor de que a paralisação de três semanas para os compromissos de seleções interrompesse o grande embalo positivo do Barça, mas o time de Hansi Flick voltou com a mesma força e determinação de sempre.

    Apesar de o Getafe apostar no recuo defensivo e no fechamento dos espaços com duas linhas próximas, os jogadores do Barcelona conseguiram marcar desde o início da partida e, depois, seguiram jogando com tranquilidade, pensando também no difícil calendário que os aguarda, que inclui confrontos fora de casa contra Galatasaray, Real Betis e Paris Saint-Germain antes do Clássico, além de conquistar mais uma vitória por ampla margem.

    O Barcelona venceu todas as nove partidas que disputou nesta temporada, mas o mais chamativo é que a equipe triunfou por três gols ou mais de diferença em 6 dos 9 jogos.

    Essas vitórias vieram da seguinte forma: Elche por 5 a 0, Rayo Vallecano por 5 a 2, Valencia por 5 a 0, Racing por 7 a 2 e Getafe por 3 a 0, no Campeonato Espanhol, além do triunfo sobre o Feyenoord por 5 a 1 na Liga dos Campeões. Já as outras vitórias foram sobre o Athletic Bilbao por 2 a 0, o Levante por 4 a 2 e o Sevilla por 3 a 1.

    A torcida do Barcelona vive um momento de felicidade com Hansi Flick, e todos os novos jogadores se integraram ao time desde o começo. Rodri parece jogar no Barcelona há anos, enquanto Gordon apresenta atuações que comprovam o acerto da aposta feita pela diretoria esportiva, ao mesmo tempo que Karim Adeyemi e Gabriel Jesus continuam a exibir bom nível sempre que entram em campo.

    Lamine Yamal segue criando as chances que se transformam em gols e, apesar de não ter marcado contra o Getafe, deu mais uma assistência, convertida em gol por Jules Koundé, que por sua vez celebrou tornar-se o jogador francês com mais partidas na história do clube. Yamal chegou a 8 gols e 7 assistências, a caminho de disputar a Bola de Ouro.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALAFP

    Mourinho impõe um clima de tensão e desgaste

    Do outro lado, o Real Madrid conquista suas vitórias a duras penas, às vezes por apenas um gol de diferença. O Merengue também sofreu duas derrotas nesta temporada, para o Real Betis por 1 a 0 e para o Atlético de Madrid por 2 a 1.

    Além disso, quatro das sete vitórias conquistadas pela equipe de José Mourinho vieram por apenas um gol de diferença. Entre elas, os triunfos sobre o Espanyol por 2 a 1, o Elche por 3 a 2 e o Villarreal por 1 a 0 no Campeonato Espanhol, além da vitória sobre a Inter de Milão por 2 a 1 na Liga dos Campeões.

    Já as outras três vitórias vieram diante da Real Sociedad por 4 a 1, do Málaga por 4 a 0 e do Rayo Vallecano por 4 a 1.

    O Real Madrid vive um clima de forte tensão, que acaba se transferindo para dentro de campo, apesar da vitória sobre o Villarreal.

    Até agora, os novos jogadores não deram o acréscimo que se esperava deles. Marc Cucurella parece diferente do que era, enquanto Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté e Bernardo Silva ainda precisam mostrar seu melhor nível.

    Em contrapartida, destaca-se Carlos Espí, que consegue marcar sempre que entra em campo, ao lado de Diomande, que começou a chamar atenção depois de anotar seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid diante do Villarreal.

    Kylian Mbappé seguiu sem conseguir marcar contra o Submarino Amarelo, pela segunda partida consecutiva, enquanto Vinicius Junior voltou ao centro da polêmica por uma atitude claramente negativa, ao agarrar o cabelo de Saliba e, em seguida, entrar em protestos furiosos que podem lhe custar a ausência no Clássico.

    Mas José Mourinho roubou os holofotes, como já acontecia em sua passagem anterior. O treinador português viveu a partida de sua equipe contra o Villarreal em estado de agitação constante e se envolveu em discussões com o quarto árbitro e com o banco de reservas do adversário.

    As imagens em que ele corre para dentro do campo para abraçar Vinicius também se transformaram em motivo de piada, depois que o gol do brasileiro foi anulado. O quadro se completou com a recusa de Mourinho em comparecer à entrevista coletiva após o jogo.

    Faltam exatamente duas semanas para o Clássico, e as diferenças entre Barcelona e Real Madrid são claras neste momento em todos os aspectos.

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