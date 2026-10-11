Havia o temor de que a paralisação de três semanas para os compromissos de seleções interrompesse o grande embalo positivo do Barça, mas o time de Hansi Flick voltou com a mesma força e determinação de sempre.

Apesar de o Getafe apostar no recuo defensivo e no fechamento dos espaços com duas linhas próximas, os jogadores do Barcelona conseguiram marcar desde o início da partida e, depois, seguiram jogando com tranquilidade, pensando também no difícil calendário que os aguarda, que inclui confrontos fora de casa contra Galatasaray, Real Betis e Paris Saint-Germain antes do Clássico, além de conquistar mais uma vitória por ampla margem.

O Barcelona venceu todas as nove partidas que disputou nesta temporada, mas o mais chamativo é que a equipe triunfou por três gols ou mais de diferença em 6 dos 9 jogos.

Essas vitórias vieram da seguinte forma: Elche por 5 a 0, Rayo Vallecano por 5 a 2, Valencia por 5 a 0, Racing por 7 a 2 e Getafe por 3 a 0, no Campeonato Espanhol, além do triunfo sobre o Feyenoord por 5 a 1 na Liga dos Campeões. Já as outras vitórias foram sobre o Athletic Bilbao por 2 a 0, o Levante por 4 a 2 e o Sevilla por 3 a 1.

A torcida do Barcelona vive um momento de felicidade com Hansi Flick, e todos os novos jogadores se integraram ao time desde o começo. Rodri parece jogar no Barcelona há anos, enquanto Gordon apresenta atuações que comprovam o acerto da aposta feita pela diretoria esportiva, ao mesmo tempo que Karim Adeyemi e Gabriel Jesus continuam a exibir bom nível sempre que entram em campo.

Lamine Yamal segue criando as chances que se transformam em gols e, apesar de não ter marcado contra o Getafe, deu mais uma assistência, convertida em gol por Jules Koundé, que por sua vez celebrou tornar-se o jogador francês com mais partidas na história do clube. Yamal chegou a 8 gols e 7 assistências, a caminho de disputar a Bola de Ouro.