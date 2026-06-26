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Conspiração contra Bielsa... 48 minutos que expõem o Uruguai antes do confronto com a Espanha

Uruguai x Espanha
Uruguai
Espanha
Copa do Mundo
M. Bielsa
L. Suarez
F. Valverde
Uruguai
Espanha

Bielsa acusa os jogadores do Uruguai de tentarem derrubá-lo por causa de Suárez

A seleção do Uruguai vive um momento de grande tensão antes do confronto contra a Espanha, na madrugada de amanhã, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O Uruguai começou a competição de forma medíocre, tropeçando nas duas primeiras rodadas, com empates contra a Arábia Saudita e Cabo Verde.

Esses resultados colocaram a seleção do técnico uruguaio Marcelo Bielsa em uma situação extremamente difícil.

Agora, a Uruguai não tem outra opção a não ser vencer a Espanha, líder do Grupo 8 com 4 pontos, na última rodada da fase de grupos, para evitar a eliminação da Copa do Mundo.

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, citando o jornal “El Espectador Deportes”, os líderes da seleção — Sergio Rochet, Manuel Ogarti, Rodrigo Bentancur e Fede Valverde — solicitaram uma reunião com o técnico Bielsa.

A reunião foi motivada pelo descontentamento com a grande carga física nos treinos, que, na opinião deles, causa lesões e cansaço, impedindo que os jogadores disputem as partidas com a melhor preparação possível.

  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Jogadores do Uruguai se opõem ao plano de Bielsa contra a Espanha

    De acordo com a mesma fonte, a reunião durou 48 minutos, e Bielsa demonstrou sua irritação com alguns jogadores depois que estes questionaram o plano tático que ele pretendia adotar contra a Espanha.

    A reportagem indicou que o técnico argentino pretendia enfrentar a seleção espanhola de igual para igual, mas os jogadores do Uruguai não se convenceram com essa ideia e pediram que ele recuasse para as áreas defensivas e apostasse nos contra-ataques contra a equipe do técnico Luis de la Fuente.

    O jornal acrescentou que Bielsa repreendeu alguns de seus jogadores, acusando-os de tentar destituí-lo do cargo, após a polêmica que acompanhou a exclusão de Luis Suárez e Nahitan Nández da lista da seleção uruguaia que disputará a Copa do Mundo.

    Essas notícias vindas do Uruguai colocam a seleção no olho do furacão antes do confronto decisivo contra a Espanha.

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