Conspiração contra Bielsa... 48 minutos que expõem o Uruguai antes do confronto com a Espanha

A seleção do Uruguai vive um momento de grande tensão antes do confronto contra a Espanha, na madrugada de amanhã, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O Uruguai começou a competição de forma medíocre, tropeçando nas duas primeiras rodadas, com empates contra a Arábia Saudita e Cabo Verde.

Esses resultados colocaram a seleção do técnico uruguaio Marcelo Bielsa em uma situação extremamente difícil.

Agora, a Uruguai não tem outra opção a não ser vencer a Espanha, líder do Grupo 8 com 4 pontos, na última rodada da fase de grupos, para evitar a eliminação da Copa do Mundo.

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, citando o jornal “El Espectador Deportes”, os líderes da seleção — Sergio Rochet, Manuel Ogarti, Rodrigo Bentancur e Fede Valverde — solicitaram uma reunião com o técnico Bielsa.

A reunião foi motivada pelo descontentamento com a grande carga física nos treinos, que, na opinião deles, causa lesões e cansaço, impedindo que os jogadores disputem as partidas com a melhor preparação possível.