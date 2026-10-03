'Considerando o ambiente!' – Como Graham Potter e a Suécia reagiram à emocionante festa de despedida de Edin Dzeko

O ícone do futebol bósnio Edin Dzeko encerrou sua lendária carreira internacional durante o empate por 1 a 1 com a Suécia pela Liga das Nações da Uefa. A torcida da casa e as pessoas nos telhados ao redor aplaudiram o veterano atacante ao deixar o campo, após uma ovação de pé durante sua substituição no segundo tempo.

Viktor Gyokeres abriu o placar para a Suécia antes de Kerim Alajbegovic empatar no fim para os anfitriões.

A Suécia segue na liderança do grupo, dois pontos à frente da Bósnia.