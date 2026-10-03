AFP
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'Considerando o ambiente!' – Como Graham Potter e a Suécia reagiram à emocionante festa de despedida de Edin Dzeko
Dzeko é homenageado em sua última partida pela seleção, enquanto a Suécia empata
O ícone do futebol bósnio Edin Dzeko encerrou sua lendária carreira internacional durante o empate por 1 a 1 com a Suécia pela Liga das Nações da Uefa. A torcida da casa e as pessoas nos telhados ao redor aplaudiram o veterano atacante ao deixar o campo, após uma ovação de pé durante sua substituição no segundo tempo.
Viktor Gyokeres abriu o placar para a Suécia antes de Kerim Alajbegovic empatar no fim para os anfitriões.
A Suécia segue na liderança do grupo, dois pontos à frente da Bósnia.
- TT
Potter elogia a compostura da Suécia em meio ao clima emocional por Dzeko
Falando após o apito final, o técnico da Suécia, Graham Potter, elogiou seus jogadores por manterem o foco apesar do ambiente carregado em homenagem a Dzeko. O treinador reconheceu o desafio único de enfrentar uma equipe motivada pela despedida emocionante de seu capitão lendário.
Potter expressou orgulho pela aplicação tática da Suécia durante uma intensa partida fora de casa.
"Estou muito feliz com o desempenho da equipe, de verdade", disse Potter aos repórteres. "Achei que fomos excepcionais considerando o que tivemos de enfrentar e considerando onde estamos e a atmosfera em torno da partida. Nossa vantagem foi mais do que merecida, mas precisávamos de um segundo gol."
Gol anulado de Dzeko e drama no fim marcam noite memorável
Dzeko quase coroou sua noite histórica com um gol no primeiro tempo, empurrando a bola para a rede antes de os árbitros marcarem que a bola havia cruzado a linha de fundo mais cedo na jogada. Gyokeres depois colocou a Suécia na frente com um forte chute após jogada de Alexander Bernhardsson, antes de a cobrança de falta de Alajbegovic passar por todos para empatar.
Potter destacou que a presença física de Dzeko nas bolas paradas manteve a linha defensiva sueca sob pressão constante.
A Suécia conseguiu conter as movimentações ofensivas de Dzeko durante a maior parte de seus últimos jogos pela seleção.
"O gol saiu depois de uma falta que achamos questionável", acrescentou Potter sobre o empate. "Quando a bola entra na área e eles têm tantos jogadores altos, é o tipo de coisa que pode acontecer."
- Anadolu Agency
Suécia muda o foco para a Romênia enquanto a Bósnia celebra o legado de Dzeko
A Bósnia e Herzegovina celebrou a longa e bem-sucedida carreira de Dzeko após o apito final, enquanto a Suécia se preparou para seu próximo jogo do grupo. A equipe de Potter viaja para Bucareste para enfrentar a Romênia em sua partida final da janela internacional.
A vitória da Polônia por 6 a 0 sobre a Romênia mantém a classificação do grupo competitiva.
A Suécia busca garantir a primeira colocação em seu último compromisso pela Nations League.
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