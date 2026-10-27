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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
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Confrontos com a polícia e erros graves: o caos toma conta da cerimônia da Bola de Ouro

Especiais e Opinião
H. Kane
L. Yamal
K. Mbappe
Real Madrid
Barcelona
Bayern de Munique
England
Espanha
França
Alemanha

Outro ângulo da cerimônia de Londres

Esta foi a primeira vez que a cerimônia de entrega do prêmio Bola de Ouro foi realizada em Londres em seus setenta anos de história, já que os organizadores escolheram o famoso teatro London Palladium como local para a realização do evento.

E apesar do retorno ao lar de Harry Kane, capitão da Inglaterra e atacante ideal do Bayern de Munique, na noite de segunda-feira, quando foi coroado com a Bola de Ouro pela primeira vez em sua carreira, o restante dos acontecimentos não foi fácil.

A rede "BBC" registrou alguns dos acontecimentos que tornaram a cerimônia caótica, e questionou: "Os organizadores anunciaram os nomes dos vencedores antecipadamente ou foi apenas um simples erro? E por que a cerimônia atrasou, e por que o público soltou vaias?".

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP

    Congestionamento no trânsito e torcida barulhenta

    O trânsito em Londres pode causar problemas em qualquer dia, mas, para o azar dos organizadores da cerimônia da Bola de Ouro, eles escolheram realizar um grande evento a poucos passos da Oxford Street no mesmo dia em que a famosa região de compras ficou livre de trânsito.

    Isso, somado às grandes multidões na entrada do evento, fez com que um grande número de convidados se atrasasse e fosse necessário adiar o início por 45 minutos.

    Assim que a cerimônia começou, um público barulhento e animado permaneceu sentado durante toda a solenidade, que durou cerca de duas horas e meia, e, em diversas ocasiões, os apresentadores, Kate Scott e Thierry Henry, tiveram que interromper momentaneamente a transmissão enquanto o público gritava os nomes dos jogadores, além de terem sido registradas várias vaias durante os intervalos comerciais.

    Após a consagração de Harry Kane e Alexia Putellas como vencedores nas duas categorias principais, ambos falaram em seguida à imprensa internacional em coletivas separadas.

    Os jornalistas puderam fazer perguntas a Putellas, mas apenas homens foram escolhidos para fazer perguntas a Kane, já que as tentativas de várias jornalistas mulheres foram aparentemente ignoradas, e a equipe do prêmio Bola de Ouro pediu desculpas por isso.

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    Confrontos com a polícia

    Centenas de pessoas se aglomeraram do lado de fora do teatro London Palladium em uma tentativa de dar uma espiada nos maiores craques do futebol no tapete vermelho, e foi montado um cordão de segurança com cercas metálicas e barreiras para impedir a entrada de quem não tinha ingressos.

    Mas a equipe da BBC Sport presenciou pessoas escalando essas barreiras, quebrando-as e removendo-as, além de ver diversas pessoas serem retiradas pela segurança depois de conseguirem passar por elas.

    O clima ficou tenso em alguns momentos, com imagens nas redes sociais mostrando confrontos entre torcedores, seguranças e policiais.

    Um porta-voz da Polícia Metropolitana declarou à BBC Sport que os agentes foram solicitados a ajudar "depois que surgiram preocupações sobre o comportamento das multidões e a possibilidade de uma quebra da ordem pública".

    O comunicado afirmou: "Foi emitida uma ordem de dispersão nos termos da Seção 35 às 19h49 no horário de Greenwich, que permaneceu em vigor até as 4h de terça-feira, dia 27 de outubro".

    E acrescentou: "Os agentes dispersaram a multidão, que começou a arremessar grampos de andaimes e tijolos em direção à polícia. Nenhum dos agentes ficou ferido".

    E continuou: "Mais tarde naquela noite, os agentes lidaram com um número relativamente pequeno de indivíduos que escalaram um prédio vizinho".

    Ela esclareceu que duas pessoas foram presas — uma por descumprir a ordem de dispersão e a outra por tumulto e perturbação da ordem pública.

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP

    Erros graves

    A confusão e o caos começaram horas antes do início da cerimônia, depois que o site oficial da Bola de Ouro publicou um artigo anunciando a vitória de Harry Kane no prêmio masculino.

    Uma busca mais aprofundada revelou a publicação de artigos semelhantes sobre alguns dos outros candidatos à conquista dos prêmios masculino e feminino, incluindo Kylian Mbappé, jogador do Real Madrid, e Putellas, jogadora do London City Lionesses.

    Teria sido um erro de verdade? Ou uma tentativa de desviar a atenção das pessoas do anúncio inicial de Kane? O que, claro, acabou se confirmando verdadeiro.

    Um porta-voz da Bola de Ouro declarou à BBC Sport na noite passada que o artigo "foi publicado na internet por engano".

    O porta-voz oficial afirmou: "Esses artigos foram preparados para todos os candidatos, e de forma alguma devem ser considerados um indício dos resultados ou das classificações finais".

    As contas oficiais de redes sociais da Bola de Ouro também erraram ao nomear duas das candidatas, parabenizando "Alexia Putellas" pela vitória, em uma publicação que foi apagada posteriormente.


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