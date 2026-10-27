Esta foi a primeira vez que a cerimônia de entrega do prêmio Bola de Ouro foi realizada em Londres em seus setenta anos de história, já que os organizadores escolheram o famoso teatro London Palladium como local para a realização do evento.
E apesar do retorno ao lar de Harry Kane, capitão da Inglaterra e atacante ideal do Bayern de Munique, na noite de segunda-feira, quando foi coroado com a Bola de Ouro pela primeira vez em sua carreira, o restante dos acontecimentos não foi fácil.
A rede "BBC" registrou alguns dos acontecimentos que tornaram a cerimônia caótica, e questionou: "Os organizadores anunciaram os nomes dos vencedores antecipadamente ou foi apenas um simples erro? E por que a cerimônia atrasou, e por que o público soltou vaias?".