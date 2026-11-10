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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
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Confissão sobre o Real Madrid: Rodri abalou a confiança de Bernal?

Barcelona x Villarreal
Barcelona
Villarreal
La Liga
M. Bernal
Rodri
Real Madrid
H. Flick
Espanha
Alemanha

A renovação do contrato está em preparação

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22 de nov. de 2026

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Marc Bernal segue trilhando seu caminho com firmeza dentro do Barcelona, apesar da forte concorrência no meio-campo, demonstrando confiança na sua capacidade de garantir uma vaga de titular na escalação do técnico Hansi Flick, que lhe concede oportunidades consecutivas para provar o seu potencial.

O meio-campista de 19 anos passou por um teste importante diante do Atlético de Madrid, no estádio Metropolitano, após entrar como titular ao lado de Pedri, e apresentou uma atuação de destaque ao longo de 74 minutos, antes de ser substituído por ter recebido um cartão amarelo.

Bernal chegou a 577 minutos nesta temporada, aproveitando a confiança de Flick, que lhe deu a oportunidade de jogar contra o Aston Villa após o intervalo no lugar de Rodri, além de escalá-lo como titular diante do Paris Saint-Germain, onde disputou 60 minutos e enfrentou um dos seus ídolos, o português Vitinha.

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  • O sonho europeu: a recuperação do Real

    Em entrevista ao programa "Tot Costa", da rádio da Catalunha, nesta terça-feira, Bernal explicou que se sente mais confortável na posição de meio-campista, mas que também desempenha bem a função de (camisa 8), que lhe dá maior liberdade para entrar na área e marcar, em comparação com as tarefas de volante.

    Ele destacou que Sergio Busquets é seu principal espelho, ao lado de Vitinha, a quem descreveu como um jogador diferente, dotado de um potencial técnico excepcional.

    Sobre a vitória sobre o Atlético de Madrid (2 a 1), Bernal manifestou sua satisfação com a forma como a equipe deixou o estádio Metropolitano, considerando o triunfo de extrema importância, sobretudo por ter sido conquistado em um confronto direto pela liderança do campeonato, e por ter apresentado grandes dificuldades que os jogadores sentiram até mesmo dentro do vestiário.

    Ele garantiu que o Barcelona é capaz de brigar pelo título, reconhecendo a evolução do Real Madrid, ao dizer: "Estamos no início do campeonato, e o Real Madrid vem melhorando constantemente, não perdendo muitos pontos, mas, se fizermos a nossa parte e jogarmos da maneira necessária, podemos vencer o campeonato", segundo o que foi divulgado pelo jornal Sport.

    Ele também enfatizou que o maior objetivo da equipe é a conquista da Liga dos Campeões da Europa, diante da qualidade do elenco e da confiança que o clube deposita em seus jogadores, com a necessidade de lutar para conquistar a vitória em cada partida.

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  • O negócio de Rodri: será que a confiança de Bernal foi abalada?

    Sobre seus receios quanto à contratação de Rodri, que atua em uma posição semelhante à sua, Bernal reconheceu que a chegada de um jogador vencedor da Bola de Ouro torna a disputa pela escalação titular mais difícil, mas demonstrou satisfação com a maneira como Flick lidou com a situação, afirmando que a concorrência é saudável e que ele tem consciência do que significa estar em um clube que briga por todos os títulos.

    Também elogiou a personalidade de liderança de Rodri dentro do vestiário e sua disposição em ajudar os companheiros, considerando-o um exemplo a ser seguido, ao lado de Frenkie de Jong, Pedri e Gavi.

    Bernal revelou que Flick, Deco e a diretoria do Barcelona o tranquilizaram logo após o anúncio oficial da contratação de Rodri, garantindo-lhe que a temporada é longa e que as oportunidades de participação estão disponíveis para todos, apontando que o treinador alemão se destaca pela proximidade com os jogadores e pelo cuidado em esclarecer suas observações técnicas e ajudá-los a evoluir, além de seu apoio pessoal a eles.

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  • A renovação até 2031: a assinatura está sendo preparada

    Sobre o seu futuro, Bernal reafirmou o desejo de permanecer no Barcelona por muitos anos, explicando que a renovação do seu contrato até 2031 já está em preparação e que espera assinar o acordo o mais rápido possível, destacando ao mesmo tempo que o assunto está atualmente nas mãos do seu agente.

    Ele reconheceu o seu ponto fraco, afirmando que precisa continuar evoluindo defensivamente, apesar da melhora que já alcançou, e ressaltou que os grandes jogos lhe dão a oportunidade de provar a sua capacidade.

    O jogador aproveita a atual data Fifa para atuar pela seleção da Espanha sub-21, após ter sido convocado por David Gordo, afirmando que não sente pressa na sua carreira.

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