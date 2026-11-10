Em entrevista ao programa "Tot Costa", da rádio da Catalunha, nesta terça-feira, Bernal explicou que se sente mais confortável na posição de meio-campista, mas que também desempenha bem a função de (camisa 8), que lhe dá maior liberdade para entrar na área e marcar, em comparação com as tarefas de volante.

Ele destacou que Sergio Busquets é seu principal espelho, ao lado de Vitinha, a quem descreveu como um jogador diferente, dotado de um potencial técnico excepcional.

Sobre a vitória sobre o Atlético de Madrid (2 a 1), Bernal manifestou sua satisfação com a forma como a equipe deixou o estádio Metropolitano, considerando o triunfo de extrema importância, sobretudo por ter sido conquistado em um confronto direto pela liderança do campeonato, e por ter apresentado grandes dificuldades que os jogadores sentiram até mesmo dentro do vestiário.

Ele garantiu que o Barcelona é capaz de brigar pelo título, reconhecendo a evolução do Real Madrid, ao dizer: "Estamos no início do campeonato, e o Real Madrid vem melhorando constantemente, não perdendo muitos pontos, mas, se fizermos a nossa parte e jogarmos da maneira necessária, podemos vencer o campeonato", segundo o que foi divulgado pelo jornal Sport.

Ele também enfatizou que o maior objetivo da equipe é a conquista da Liga dos Campeões da Europa, diante da qualidade do elenco e da confiança que o clube deposita em seus jogadores, com a necessidade de lutar para conquistar a vitória em cada partida.

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