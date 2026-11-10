Marc Bernal segue trilhando seu caminho com firmeza dentro do Barcelona, apesar da forte concorrência no meio-campo, demonstrando confiança na sua capacidade de garantir uma vaga de titular na escalação do técnico Hansi Flick, que lhe concede oportunidades consecutivas para provar o seu potencial.
O meio-campista de 19 anos passou por um teste importante diante do Atlético de Madrid, no estádio Metropolitano, após entrar como titular ao lado de Pedri, e apresentou uma atuação de destaque ao longo de 74 minutos, antes de ser substituído por ter recebido um cartão amarelo.
Bernal chegou a 577 minutos nesta temporada, aproveitando a confiança de Flick, que lhe deu a oportunidade de jogar contra o Aston Villa após o intervalo no lugar de Rodri, além de escalá-lo como titular diante do Paris Saint-Germain, onde disputou 60 minutos e enfrentou um dos seus ídolos, o português Vitinha.