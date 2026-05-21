Nas últimas semanas, vários grandes clubes europeus já foram associados ao atacante de 21 anos do Club Brugge. Entre eles, o Borussia Dortmund, o Bayer Leverkusen, o Arsenal e o Tottenham Hotspur.
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Concorrência para o BVB? O Atlético de Madrid parece estar de olho no jogador da seleção alemã sub-21
Tresoldi é formado nas categorias de base do Hannover 96. No verão passado, ele foi transferido para o Club Brugge, na Bélgica, por 7,5 milhões de euros, e teve um grande impacto no clube. Em todas as competições, ele marcou 19 gols e deu sete assistências em 56 partidas oficiais. Seu contrato vai até 2029. O Brugge estaria pedindo cerca de 30 milhões de euros pelo jogador.
Filho de mãe argentina e pai italiano, Tresoldi nasceu em Cagliari em 2004 e se mudou com a família para a Alemanha em 2017. Em uma entrevista à Gazzetta dello Sport, ele revelou qual é o clube dos seus sonhos — que não é da Bundesliga nem se chama Atlético de Madrid. “O sonho de jogar pelo Milan está na minha cabeça. Penso nisso todas as manhãs ao acordar”, disse Tresoldi. “Esse é o sonho que me faz trabalhar duro todos os dias.”
Nicolo Tresoldi enfrentaria forte concorrência no Atlético de Madrid
No âmbito da seleção nacional, Tresoldi teria, em teoria, direito a jogar pela Argentina, Itália e Alemanha. Até o momento, porém, ele só atuou pela DFB. Atualmente, ele joga pela seleção sub-21, na qual já marcou doze gols em 24 partidas internacionais. Recentemente, algumas vozes pediram sua convocação para a seleção de Julian Nagelsmann na Copa do Mundo.
Caso Tresoldi realmente se transfira para o Atlético, ele terá que se preparar para uma forte concorrência no ataque: com Julian Alvarez (26) e Alexander Sörloth (30), o técnico Diego Simeone conta com dois centroavantes de alto nível. Antoine Griezmann (35), porém, deixará o clube no meio do ano para se juntar ao Orlando City.