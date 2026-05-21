Concorrência para o BVB? O Atlético de Madrid parece estar de olho no jogador da seleção alemã sub-21

Tresoldi é formado nas categorias de base do Hannover 96. No verão passado, ele foi transferido para o Club Brugge, na Bélgica, por 7,5 milhões de euros, e teve um grande impacto no clube. Em todas as competições, ele marcou 19 gols e deu sete assistências em 56 partidas oficiais. Seu contrato vai até 2029. O Brugge estaria pedindo cerca de 30 milhões de euros pelo jogador.

Filho de mãe argentina e pai italiano, Tresoldi nasceu em Cagliari em 2004 e se mudou com a família para a Alemanha em 2017. Em uma entrevista à Gazzetta dello Sport, ele revelou qual é o clube dos seus sonhos — que não é da Bundesliga nem se chama Atlético de Madrid. “O sonho de jogar pelo Milan está na minha cabeça. Penso nisso todas as manhãs ao acordar”, disse Tresoldi. “Esse é o sonho que me faz trabalhar duro todos os dias.”