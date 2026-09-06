Como se estivesse no Barcelona há 10 anos: 60 minutos que destroem as dúvidas sobre Rodri

Apesar de ainda não ter atingido seu melhor nível, Rodri, astro do Barcelona, apresentou uma atuação impecável diante do Valencia e despertou otimismo em sua primeira partida como titular defendendo a equipe catalã.

O jornal Sport destacou, em uma reportagem, que a impressão deixada por Rodri em Mestalla foi a de que ele joga com a camisa do Barcelona e ao lado de seus atuais companheiros há 10 anos.

Rodri conta com a ajuda de sua inclinação a um futebol baseado no passe, na posse de bola e no jogo coletivo, além de sua capacidade de impor seu estilo de jogo em praticamente qualquer circunstância, mas ainda assim é surpreendente a superioridade com que o ex-jogador do Manchester City pratica futebol em uma equipe nova para ele.

Rodri não precisou fazer uma partida excepcional nem mostrar a melhor versão de seu nível, versão essa que chegará com a sequência de jogos e com a recuperação do ritmo de competição, para responder a algumas das perguntas que surgiram em determinados meios desde sua chegada.

O Barcelona precisa de Rodri? Ele estará em boa condição física que lhe permita ter continuidade? E conseguirá, enfim, se entrosar com Pedri no meio-campo?

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