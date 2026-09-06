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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Como se estivesse no Barcelona há 10 anos: 60 minutos que destroem as dúvidas sobre Rodri

Especiais e Opinião
Valencia x Barcelona
Valencia
Barcelona
La Liga
Rodri
Espanha

Apesar de ainda não ter atingido seu melhor nível, Rodri, astro do Barcelona, apresentou uma atuação impecável diante do Valencia e despertou otimismo em sua primeira partida como titular defendendo a equipe catalã.

O jornal Sport destacou, em uma reportagem, que a impressão deixada por Rodri em Mestalla foi a de que ele joga com a camisa do Barcelona e ao lado de seus atuais companheiros há 10 anos. 

Rodri conta com a ajuda de sua inclinação a um futebol baseado no passe, na posse de bola e no jogo coletivo, além de sua capacidade de impor seu estilo de jogo em praticamente qualquer circunstância, mas ainda assim é surpreendente a superioridade com que o ex-jogador do Manchester City pratica futebol em uma equipe nova para ele.

Rodri não precisou fazer uma partida excepcional nem mostrar a melhor versão de seu nível, versão essa que chegará com a sequência de jogos e com a recuperação do ritmo de competição, para responder a algumas das perguntas que surgiram em determinados meios desde sua chegada.

O Barcelona precisa de Rodri? Ele estará em boa condição física que lhe permita ter continuidade? E conseguirá, enfim, se entrosar com Pedri no meio-campo?

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  • imago-sport-1082485146.jpgZUMA Press Wire

    Rodri: garantia de segurança do Barcelona

    Esses questionamentos estavam entre as coisas que se dissiparam de uma só vez ao assistir aos 60 minutos que Rodri disputou no Mestalla e, claro, o nível do adversário deve ser levado em conta, mas Rodri jogou diante do Valencia como se fosse um jogador pertencente a uma categoria superior.

    Sua capacidade de influenciar o andamento do jogo vem de diversos aspectos: seu conhecimento do jogo, a tranquilidade com que sempre age para tomar a melhor decisão, suas qualidades técnicas no passe, além da força física que lhe permite suportar a pressão de qualquer adversário sem perder a concentração na bola, enquanto define o próximo passo de que a equipe precisa na jogada de ataque.

    E talvez a presença de Rodri em campo e a incapacidade do adversário de tomar-lhe a bola tenham levado o Valencia a recuar constantemente, o que permitiu a Pedri influenciar em zonas mais avançadas, além de tornar um jogador como Fermín López mais agressivo em suas movimentações, sabendo que atrás dele havia um jogador que representa uma verdadeira válvula de segurança em caso de perda da bola.

    No Mestalla, o novo reforço do Barcelona completou 81 passes certos de 83 tentativas, com um índice de acerto de 98%, sendo 54 passes certos de 55 no campo do adversário, e 5 passes longos certos de 5 tentativas.

    Na verdade, esse último número é extremamente importante, pois Rodri mostrou diante do Valencia que sua capacidade de passe para longas distâncias lhe permite encontrar Lamine Yamal com relativa facilidade.

    E quando os jogadores do Barcelona se aglomeravam no lado esquerdo do ataque, o meio-campista encontrava o camisa 10 do Barcelona com um passe preciso, o que lhe permitia enfrentar os defensores antes da chegada de qualquer ajuda.

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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    A influência de Rodri não se limitou ao lado ofensivo

    Sua influência não se limitou ao aspecto ofensivo com a bola, já que Rodri também realizou 6 recuperações de bola diante do Valencia, duas delas dentro da área de sua equipe, e cometeu apenas uma falta que resultou em uma oportunidade para o time do treinador Corberán.

    Além disso, em sua primeira participação como titular, esteve muito perto de marcar seu primeiro gol com a camisa do Barcelona, depois que seu cabeceio bateu na trave.

    Rodri ainda está bem distante de seu melhor nível, mas apresentou em Mestalla indícios suficientes para pôr fim a qualquer polêmica sobre seu desempenho ou sobre a negociação de sua contratação.

    O internacional espanhol trabalhará para elevar o patamar mínimo do Barcelona em LaLiga, mas o que pode empolgar ainda mais a torcida do Barcelona é que ele já é capaz de elevar o teto de nível da equipe nos jogos mais difíceis, como os da Liga dos Campeões da Europa, graças a um futebol baseado no controle e no domínio que ele impõe de forma tão tranquila quanto decisiva.

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