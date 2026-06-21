Como José Mourinho deixou o capitão do Chelsea, Reece James, “devastado” com a decisão sobre a transferência para o Real Madrid

James falou abertamente sobre o impacto emocional da saída de Cucurella para o Real Madrid neste verão. O jogador da seleção espanhola assinou contrato com o atual gigante europeu em uma transação no valor de € 55 milhões (£ 47,5 milhões/$ 63 milhões), além de € 5 milhões em bônus. A transferência encerra a passagem de quatro anos de Cucurella pelo Stamford Bridge, período durante o qual ele ajudou o clube a conquistar o Mundial de Clubes e a Liga da Conferência.

Em entrevista à talkSPORT a partir do centro de treinamento da seleção inglesa para a Copa do Mundo, em Kansas City, James expressou sua tristeza ao ver seu companheiro de equipe partir para a capital espanhola. “Sim, conversei com ele há alguns dias”, revelou James. “Sabe, ele é obviamente um jogador incrível, um dos melhores laterais-esquerdos do mundo, com certeza. Assim é o futebol. Os jogadores mudam de time a cada poucos meses e estou arrasado por vê-lo partir. Mas desejo tudo de bom para ele.”