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Como José Mourinho deixou o capitão do Chelsea, Reece James, “devastado” com a decisão sobre a transferência para o Real Madrid
O capitão do Chelsea reage à saída de Cucurella
James falou abertamente sobre o impacto emocional da saída de Cucurella para o Real Madrid neste verão. O jogador da seleção espanhola assinou contrato com o atual gigante europeu em uma transação no valor de € 55 milhões (£ 47,5 milhões/$ 63 milhões), além de € 5 milhões em bônus. A transferência encerra a passagem de quatro anos de Cucurella pelo Stamford Bridge, período durante o qual ele ajudou o clube a conquistar o Mundial de Clubes e a Liga da Conferência.
Em entrevista à talkSPORT a partir do centro de treinamento da seleção inglesa para a Copa do Mundo, em Kansas City, James expressou sua tristeza ao ver seu companheiro de equipe partir para a capital espanhola. “Sim, conversei com ele há alguns dias”, revelou James. “Sabe, ele é obviamente um jogador incrível, um dos melhores laterais-esquerdos do mundo, com certeza. Assim é o futebol. Os jogadores mudam de time a cada poucos meses e estou arrasado por vê-lo partir. Mas desejo tudo de bom para ele.”
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A jogada defensiva de Xabi Alonso
A saída de Cucurella representa uma dor de cabeça imediata para o novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso. O espanhol, que foi nomeado sucessor definitivo de Liam Rosenior após a demissão deste último em abril, precisa agora encontrar uma maneira de substituir um jogador que disputou mais de 160 partidas pelo clube do oeste de Londres. Isso marca o início de mais uma era sob a gestão da BlueCo, com Alonso se tornando o sexto técnico permanente desde a aquisição do clube.
No entanto, os Blues acreditam ter recursos internos para lidar com a perda. Jorrel Hato tem mostrado sinais consistentes de evolução em Stamford Bridge, enquanto o jogador da seleção argentina Valentin Barco deve se juntar ao time vindo do clube irmão, o Strasbourg. Além disso, o Chelsea deposita grandes esperanças no prodígio português de 19 anos, Geovany Quenda, que chega do Sporting CP para reforçar o elenco no que promete ser um novo começo sob a liderança de Alonso.
James está animado com a nomeação de Alonso
Apesar da “devastação” causada pela perda de um aliado fundamental em campo, James está otimista em relação ao futuro sob o comando de Alonso. A contratação de uma figura de tanto destaque claramente animou o vestiário. James, que cresceu vendo Alonso dominar os meios-campos por toda a Europa, está ansioso para absorver o conhecimento de um homem que conquistou praticamente todos os principais troféus possíveis durante sua carreira como jogador.
O jogador da seleção inglesa confirmou que já conversou por telefone com o ex-meio-campista do Real Madrid e do Bayern de Munique. Para o capitão do Chelsea, a perspectiva de aprender com uma das mentes mais táticas da era moderna representa um lado positivo durante esse período de transição. “Todos com quem conversei sobre ele (Alonso) dizem que é um técnico incrível, mais conhecido por sua carreira como jogador”, disse James. “Ele teve uma carreira incrível e estou animado para trabalhar com ele.”
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Lidando com o fator “ídolo” em Cobham
Receber orientações de uma figura lendária pode, muitas vezes, ser uma experiência surreal para os jogadores de hoje, e James admite que, no início, vai parecer um pouco “estranho”. Alonso só se aposentou do futebol profissional em 2017, o que significa que muitos dos jogadores do elenco atual ainda têm lembranças vívidas de suas façanhas em campo pelo Liverpool e pelo Real Madrid. No entanto, James já está acostumado a ser treinado por seus heróis de infância.
“Passei por isso quando era mais jovem, com Frank Lampard”, refletiu James. “Ele foi um dos meus ídolos enquanto crescia. E então, quando ele assumiu como técnico, foi um momento surreal. Como eu disse, estou muito feliz que Xabi Alonso seja nosso técnico e estou animado.”