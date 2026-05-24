Getty Images
Traduzido por
Como é que Harry Kane consegue isso? Vincent Kompany fica impressionado com o hat-trick “incrível” que garantiu mais um título para o Bayern de Munique
O Bayern assumiu o controle após um primeiro tempo tenso
O Bayern conquistou a Copa da Alemanha com uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Stuttgart, dando a Kompany seu primeiro título na competição e completando a dobradinha nacional. A final foi muito mais equilibrada antes do intervalo, com Kompany admitindo que o Stuttgart causou problemas à sua equipe no início da partida.
O Bayern teve dificuldades para tomar as decisões certas em situações de um contra um, mas o técnico disse que seus jogadores mantiveram a confiança no intervalo. Essa confiança valeu a pena após o intervalo. O Bayern aumentou a intensidade, atacou os espaços com mais eficácia e criou muito mais chances. Kane mais uma vez se mostrou decisivo, marcando os três gols para garantir mais um troféu para os campeões da Bundesliga.
- Getty Images Sport
Kane continua a brilhar nos palcos mais importantes
O hat-trick de Kane destacou sua importância para o Bayern, mas Kompany deixou claro que a influência do atacante vai além dos gols. O técnico do Bayern elogiou a humildade e o comprometimento do atacante com a equipe, apesar de seu notável histórico de gols.
“Não é só a qualidade dele”, disse o belga àARD. “Ele até faz desarmes deslizantes na bandeira de escanteio. Não faço ideia de como alguém pode marcar tantos gols na carreira e ainda assim parecer apenas mais um do time. Em algum momento, perto do final, você tem aquela sensação: ele marcou hoje? E então dizemos: sim, três vezes. É incrível!”
Kompany elogia o Bayern
Kompany ficou muito satisfeito com a forma como o Bayern reagiu após um início de jogo difícil contra o que ele descreveu como um “adversário forte”. O técnico do Bayern também revelou a confiança que reinava no vestiário no intervalo, apesar da disputa acirrada.
“Jogamos contra um adversário forte hoje. O primeiro tempo foi muito equilibrado”, explicou Kompany. “Esta equipe sempre consegue elevar o nível. Criamos mais chances no segundo tempo e continuamos defendendo bem e com solidez – foi uma final de copa quase perfeita. Todos os jogadores disseram no intervalo: estamos tão perto, tudo pode mudar.”
- Getty Images Sport
O Bayern busca mais conquistas na próxima temporada
A conquista da Copa da Alemanha coroa uma campanha impressionante do Bayern sob o comando de Kompany, com o clube conquistando os dois troféus nacionais. O bom desempenho de Kane também será um grande incentivo para a próxima temporada. O atacante continua a se destacar nos momentos decisivos, enquanto o Bayern parece ter se adaptado totalmente às exigências de Kompany.