Como é que Harry Kane consegue isso? Vincent Kompany fica impressionado com o hat-trick “incrível” que garantiu mais um título para o Bayern de Munique

O Bayern conquistou a Copa da Alemanha com uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Stuttgart, dando a Kompany seu primeiro título na competição e completando a dobradinha nacional. A final foi muito mais equilibrada antes do intervalo, com Kompany admitindo que o Stuttgart causou problemas à sua equipe no início da partida.

O Bayern teve dificuldades para tomar as decisões certas em situações de um contra um, mas o técnico disse que seus jogadores mantiveram a confiança no intervalo. Essa confiança valeu a pena após o intervalo. O Bayern aumentou a intensidade, atacou os espaços com mais eficácia e criou muito mais chances. Kane mais uma vez se mostrou decisivo, marcando os três gols para garantir mais um troféu para os campeões da Bundesliga.